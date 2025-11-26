Экскурсия по Оренбургу за 100 минут раскрывает, как крепость превратилась в культурный центр. Прогулка по площади Ленина и Советской улице покажет изменения города. На мосту через Урал можно сделать фото на границе Европы и Азии. Мечеть Караван-Сарай и памятник Чкалову добавят исторических красок. Узнайте, почему Оренбург стал воротами в Среднюю Азию и как его пуховые платки завоевали Европу

Описание экскурсии

На площади Ленина вы узнаете, как менялся облик главной площади города на протяжении веков.

На пешеходной Советской улице рассмотрите купеческие дома, дореволюционные магазины, уникальные архитектурные детали.

Сделаете фото на границе Европы и Азии на пешеходном мосту через реку Урал.

Со смотровой площадки у набережной полюбуетесь панорамой реки и старых кварталов.

Увидите мечеть Караван-Сарай и погрузитесь в историю оренбургских татар, ярмарок и ремесленных традиций.

А у памятника Чкалову послушаете о полёте Москва — Северный полюс — США.

А ещё мы расскажем:

Почему Оренбург изначально хотели построить на другом месте — и как ошибка геодезистов повлияла на его судьбу

Как в 19 веке город стал воротами в Среднюю Азию и центром караванной торговли

Почему оренбургский пуховый платок ценили даже в Европе

Откуда пошло выражение «Оренбург — город трёх культур»

И о многом другом!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.