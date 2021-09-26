Приглашаю отправиться в большое природное путешествие по Оренбургской области! Вы убедитесь, что степь — это не одинокий ковыль, а разнообразие ландшафтов и форм. А я расскажу местные истории и легенды и помогу погрузиться в самобытный и многогранный, таинственный и свободный мир Оренбуржья.

Описание экскурсии

И это все — Оренбуржье!

На комфортабельном внедорожнике вы посетите самые живописные места нашего региона и впечатлитесь его самобытностью и невероятной красотой. В программе экскурсии:

Меловые горы — насчитывающие уже 70 миллионов лет, они удивят вас своим насыщенным белоснежным цветом. Секрет кроется в вышедшем на поверхность писчем меле, знакомому всем со школьных времен.

Букобайские яры — шарообразные каменные глыбы, образованные при помощи воды и ветра в мезозойскую эру. Они поразят вас причудливой формой и царящей вокруг атмосферой безмятежности.

Камень Алеутас — вы услышите грустную и красивую легенду о его происхождении, загадаете желание и узнаете, почему это место считается священным у казахов.

Змеиная гора — вы раскроете, какие древние породы она хранит в своих срезах, отправитесь на поиски артефактов и представите море, которое когда-то здесь было.

Оренбургская пустыня — одна из самых фотогеничных достопримечательностей нашего путешествия. Она покорит вас двигающимися дюнами и щекочущим ступни ярко-желтым песком.

Боевая гора — представив ее на снимках со спутника, вы ощутите схожесть ее очертаний с кратером древнего вулкана. Я расскажу, с чем связана эта диковинная форма.

И это только основные точки маршрута! Также вы увидите мост, построенный во времена Екатерины II, рассмотрите храм 19 века и отдохнете на роднике.

Организационные детали

🚗 Транспорт и комфорт

- Экскурсия проходит на комфортном и вместительном внедорожнике Nissan Pathfinder.

- В салоне свободно разместятся 4 взрослых + 2 ребенка (на третьем ряду сидений, подойдет также для компактных взрослых).

- В машине для вас всегда подготовлена бутилированная вода, влажные салфетки, кондиционер и зарядки для гаджетов.

- Пожалуйста, сообщите заранее, если с вами будут дети — я подготовлю детское кресло или бустер.

🎒 Формат и экипировка

- Общая протяженность автомобильного маршрута — 360 км (поездка займет весь день, около 8-9 часов).

- Специальная физическая подготовка не нужна, долгих и тяжелых пеших переходов не будет.

- Одежда: Обязательно надевайте удобную обувь, которую не жалко запылить (будем ходить по меловым горам и песку), и комфортную походную/спортивную одежду. Летом в степи жарко — не забудьте головные уборы, солнцезащитные очки и крем от солнца!

🥪 Питание и доп. расходы

- В стоимость включены: транспорт, мои услуги как гида и вода в машине.

- Никаких платных входов на локации по маршруту нет.

- Питание не входит в стоимость. Вы можете взять плотный перекус с собой, либо по пути мы заедем в проверенное кафе, где можно вкусно и недорого пообедать.