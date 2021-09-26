На комфортабельном внедорожнике вы посетите самые живописные места нашего региона и впечатлитесь его самобытностью и невероятной красотой. В программе экскурсии:
Меловые горы — насчитывающие уже 70 миллионов лет, они удивят вас своим насыщенным белоснежным цветом. Секрет кроется в вышедшем на поверхность писчем меле, знакомому всем со школьных времен.
Букобайские яры — шарообразные каменные глыбы, образованные при помощи воды и ветра в мезозойскую эру. Они поразят вас причудливой формой и царящей вокруг атмосферой безмятежности.
Камень Алеутас — вы услышите грустную и красивую легенду о его происхождении, загадаете желание и узнаете, почему это место считается священным у казахов.
Змеиная гора — вы раскроете, какие древние породы она хранит в своих срезах, отправитесь на поиски артефактов и представите море, которое когда-то здесь было.
Оренбургская пустыня — одна из самых фотогеничных достопримечательностей нашего путешествия. Она покорит вас двигающимися дюнами и щекочущим ступни ярко-желтым песком.
Боевая гора — представив ее на снимках со спутника, вы ощутите схожесть ее очертаний с кратером древнего вулкана. Я расскажу, с чем связана эта диковинная форма.
И это только основные точки маршрута! Также вы увидите мост, построенный во времена Екатерины II, рассмотрите храм 19 века и отдохнете на роднике.
Организационные детали
🚗 Транспорт и комфорт - Экскурсия проходит на комфортном и вместительном внедорожнике Nissan Pathfinder. - В салоне свободно разместятся 4 взрослых + 2 ребенка (на третьем ряду сидений, подойдет также для компактных взрослых). - В машине для вас всегда подготовлена бутилированная вода, влажные салфетки, кондиционер и зарядки для гаджетов. - Пожалуйста, сообщите заранее, если с вами будут дети — я подготовлю детское кресло или бустер.
🎒 Формат и экипировка - Общая протяженность автомобильного маршрута — 360 км (поездка займет весь день, около 8-9 часов). - Специальная физическая подготовка не нужна, долгих и тяжелых пеших переходов не будет. - Одежда: Обязательно надевайте удобную обувь, которую не жалко запылить (будем ходить по меловым горам и песку), и комфортную походную/спортивную одежду. Летом в степи жарко — не забудьте головные уборы, солнцезащитные очки и крем от солнца!
🥪 Питание и доп. расходы - В стоимость включены: транспорт, мои услуги как гида и вода в машине. - Никаких платных входов на локации по маршруту нет. - Питание не входит в стоимость. Вы можете взять плотный перекус с собой, либо по пути мы заедем в проверенное кафе, где можно вкусно и недорого пообедать.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Оренбурге
Я амбассадор Оренбуржья, создатель тревел-карты региона и организатор авторских туров по всей России.
Моя история с этим краем началась в 2020 году. Я приехал сюда и открыл настоящую terra incognita. Стал читать дальшеуменьшить
одним из первых, кто начал организовывать индивидуальные поездки в дикие локации оренбургских степей, а за вклад в туризм получил статус амбассадора.
За последние годы мой проект вырос: я вожу экспедиции от Байкала до Кавказа. Видел самые топовые локации России и могу смело сказать: аналогов оренбургским пейзажам нет. Поэтому вернулся к истокам своего проекта, чтобы снова показывать этот невероятный и недооценённый край.
Плюсы моих туров:
— Комфортный внедорожник. Заберёмся туда, куда не проедут автобусы.
— Формат роуд-муви. Никаких скучных лекций — только мы, дикая степь, отличная музыка и кофе с видом на обрывы.
— Опыт. Я знаю стандарты больших экспедиций и применяю их здесь. сь.
Я докажу вам, что Оренбуржье — это не только пуховые платки. Это настоящий космос!
Оксана
Удивительное путешествие! Прежде всего нужно сказать, что Антон - великолепный водитель, оказалось - профессионал-спортсмен по вождению по бездорожью. В результате получился уникальный трип по степным дорогам и горным вершинам. Ко всем читать дальшеуменьшить
опорным пунктам маршрута Антон на своём внедорожнике подвозил буквально впритирку, даже на вершину горы. А тебе оставалось просто выйти из машины и … слегка пособирать с пола свою челюсть))) Потому что локации были просто потрясающие!
Озеро на вершине горы с колоритным сухим деревом, которое оказалось вовсе не деревом, а - ну, на экскурсии сами узнаете. Меловые горы - неземные пейзажи! Пустыня посреди степи и трип по ней на внедорожнике - это нечто! На вершине горы собрать пригоршню окаменелостей! Степные просторы, уходящие в бесконечность, запах полыни, осенние яркие краски, … Я запомню это надолго. Спасибо, Оренбуржье! Спасибо, Антон!
P.S. Нужно иметь в виду, что это именно путешествие - уникальное по своим возможностям, но почти без путевой информации. Хотя знания у Антона о крае богатые, на любой вопрос он отвечает. Но, видимо, здесь главным действующим лицом была природа. И, наверное, это правильно.
Екатерина
Наконец-то я добралась до дома, чтобы полноценно написать пост о поездке по Оренбургским степям. Сама 20 лет прожив в Оренбуржье даже не догадывалась какая красота у нас есть, ну степи читать дальшеуменьшить
и степи… что такого… В этом году потянуло в родные края, начала искать что у нас есть интересного и нашла Антона с удивительным предложением. Оказывается, на относительно небольшом участке Оренбуржья, можно побывать и на дне морском, на его рифе, увидеть остатки древних обитателей, и в белом царстве - Оренбурском Памуккалле - меловом карьере (девочки берите платья, фото в карьере будут нереальные), и пустыню, и даже кусочек Марсианского пейзажа на Боевой горе. А еще Букобайские яры впечатлили, останцы, продукт выветривания. Также посетили почетаемое место силы. А всю дорогу в степях нас сопровождали орлы. Нереальные ощущения, только ы и степь!
Хотите почувствовать свободу от рамок, границ и городского давления вам в степи! А еще лучше с ночевкой! В ясную погоду ночное небо удивит вас обилием звезд, а млечный путь своей яркостью!
Юлия
были на экскурсии с Антоном 30 июля 2021 года. Все очень поравилось: - рационально составленный маршрут. в основном, переезды были не по обычным дорогам, а по грунтовкам в степи. это позволило читать дальшеуменьшить
увидеть очень разную степь. за один день посетили основые достопримечательности Оренбуржья - комфортабельный и высоко проходимый автомобиль - интересные пояснения гида, готовность ответить на любые вопросы, знание региона - до всех объектов доехали на машине - маршрут доступен для всех - кроме заявленных точек на маршруте были еще дополнительные интересные локации большое спасибо за интересный и насыщенный день!
Марат
Спасибо команде Трипстера за то, что познакомили с замечательным гидом Антоном Кузьминым! Спасибо тебе, Антон! Экскурсия была потрясной. Просто удивительно, как человек, относительно недавно переехавший в Оренбург, так досконально знает читать дальшеуменьшить
природу Оренбуржья, так "вкусно" о ней рассказывает и с такой любовью с ней знакомит. Если доведется еще раз приехать в Оренбург, обязательно созвонюсь с Антоном - насколько я понял, у него еще есть очень много маршрутов, способных очаровать нас с супругой.
Юлия
Очень ёмкая и насыщенная экскурсия. Рекомендуем всем друзьям, у которых дети подросткового возраста, потому что маршрут протяжённый и маленькие дети не все смогут осилить тряскую дорогу по уникальным местам оренбургского края. Были поражены нашим гидом, что будучи не местным человеком, он прекрасно осведомлён о всех пунктах нашего джипинга и всех нюнсах дороги. Спасибо за проведённое время и усилия!
Ксения
Отличный вариант, чтобы познакомиться с природными богатствами области! Спасибо Антону, что откликнулся на наш запрос, хотя мы написали ему вечером перед днём экскурсии. Антон учёл наши ограничения по времени, и при этом мы успели посмотреть практически все из основного маршрута. Удобный автомобиль, которому не страшны песочные бури и резкие подъемы и спуски с горы. Большое спасибо за яркие впечатления!
