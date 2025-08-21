Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
«Причина — в дивной природе и великолепных видах со смотровых площадок»
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
«На маршруте мы будем спускаться к набережной, а затем идти в гору»
Завтра в 11:00
10 сен в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
«Мы посетим горы Часовную, Малиновую и Альян»
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 августа 2025Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻
- AAdam18 августа 2025Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
- ДДмитрий14 августа 2025Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких
- ААнатолий9 августа 2025Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
- ЮЮрий7 августа 2025Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в сентябре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь