Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ЮЮлия27 ноября 2025Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
- ООльга16 ноября 2025Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
- ААлсу4 ноября 2025Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
- ИИндира4 ноября 2025Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
- ЕЕкатерина29 октября 2025Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
- ЕЕвгения16 октября 2025Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
- ППерехожева12 октября 202511 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.
Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!
- ААндрей22 сентября 2025Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию по пятибальной системе, пятёрку
- ООксана17 сентября 2025Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно иметь дело с человеком,
- ББорис27 августа 2025Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!
- ААнна21 августа 2025Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻
- AAdam18 августа 2025Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
- ЛЛилия15 августа 2025Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
- ННадежда15 августа 2025Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
- ДДмитрий14 августа 2025Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких
- ААнатолий9 августа 2025Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
- ЮЮрий7 августа 2025Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По
