Выездные экскурсии из Оренбурга

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Оренбурге, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка в Долгих горах
Пешая
7 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
    читать дальше

    самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!

    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    16 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
  • А
    Алсу
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
    читать дальше

    многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!

  • И
    Индира
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
  • Е
    Евгения
    16 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
    читать дальше

    все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.

  • П
    Перехожева
    12 октября 2025
    Прогулка в Долгих горах
    11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.
    Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!
    11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного. Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!
  • А
    Андрей
    22 сентября 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию по пятибальной системе, пятёрку
    читать дальше

    не поставлю, ставлю ПЯТЬ С ПЛЮСОМ! Впечатления превзошли все ожидания! Ух, красотища! Михаил - гид супер! Предложил изменить нам время выезда, о чём мы нисколько не пожалели. Вам нужны палки для ходьбы - пожалуйста, вот они; помочь нести вещи - легко, давайте; хотите горячего чаю или кофе - да с удовольствием; поделиться фото и обалденным видео на память - с радостью! А ещё, Михаил хороший собеседник и аккуратный водитель.

    Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию по пятибальной системе, пятёрку не поставлю, ставлю ПЯТЬ С ПЛЮСОМ! Впечатления превзошли все ожидания! Ух, красотища! Михаил - гид супер! Предложил изменить нам время выезда, о чём мы нисколько не пожалели. Вам нужны палки для ходьбы - пожалуйста, вот они; помочь нести вещи - легко, давайте; хотите горячего чаю или кофе - да с удовольствием; поделиться фото и обалденным видео на память - с радостью! А ещё, Михаил хороший собеседник и аккуратный водитель.
  • О
    Оксана
    17 сентября 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно иметь дело с человеком,
    читать дальше

    который не просто предоставляет качественную услугу (комфортные условия передвижения, предусмотрительность в выборе одежды, остановок по пути и проч.), а еще и искренне любит те места, которые показывает, о которых говорит! Это тот "внутренний туризм", который достоин уважения и восхищения! Уже рекомендую своим знакомым и друзьям! Отдельное спасибо за фотографии и панорамные видео!

    Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно иметь дело с человеком, который не просто предоставляет качественную услугу (комфортные условия передвижения, предусмотрительность в выборе одежды, остановок по пути и проч.), а еще и искренне любит те места, которые показывает, о которых говорит! Это тот "внутренний туризм", который достоин уважения и восхищения! Уже рекомендую своим знакомым и друзьям! Отдельное спасибо за фотографии и панорамные видео!
  • Б
    Борис
    27 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!
    Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!
  • А
    Анна
    21 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻
    Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻
  • A
    Adam
    18 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
    Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.
  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
  • Д
    Дмитрий
    14 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких
    читать дальше

    мест сами бы мы не нашли и забрались бы наверное только на одну самую близкую гору. На экскурсии нас отвезли на отличные видовые места, далее мы прогулялись ещё и по другим высотам, нас никто не торопил. В целом очень интересная локация, рекомендую!

    Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя послеДумали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после
  • А
    Анатолий
    9 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.
  • Ю
    Юрий
    7 августа 2025
    Прогулка в Долгих горах
    Полный восторг от поездки! Долгие горы - Плюшевые холмы отдельная страница геологии!) Михаил предельно внимательный и чрезвычайно предусмотрительный гид! По
    читать дальше

    цене поездки на Яндекс такси мы получили волшебное путешествие с кофе на вершине! Михаил, спасибо большое, добра и процветания, всем таких же ярких путешествий!

