Маршрут «Степной волк» популярен среди туристов благодаря посещению трёх живописных вершин: Часовной, Малиновой и Альян.
Участники смогут насладиться панорамными видами с высоты около 350 метров, а также сделать эффектные аэроснимки с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды с высоты
- 📸 Аэроснимки с квадрокоптера
- ☕ Уютный пикник на вершине
- 🚶♂️ Лёгкий маршрут для всех
- 🗺️ Посещение трёх вершин
Что можно увидеть
- Часовная
- Малиновая
- Альян
Описание экскурсии
- Мы посетим горы Часовную, Малиновую и Альян.
- На прогулке обсудим все тонкости подготовки к походам выходного дня, а также к длительным походам по пересечённой местности.
- Если позволит погода, снимем фото и видео при помощи квадрокоптера.
- На одной из вершин устроим пикник. Воду и чай я возьму с собой, а также сварю для вас свежий кофе.
Фото и видео
- Они включены в стоимость. Я снимаю на свой телефон и квадрокоптер, Xiaomi 14t и DJI Mavic Mini 3 pro соответственно.
- В течение недели после прогулки вы получите 15–20 фото с цветокоррекцией. Исходники по отдельному запросу и на моё усмотрение + 1 видео с коптера. Обычно отправляю всё через Telegram.
Организационные детали
- Мы поедем на автомобиле Volkswagen Polo. Поездка займёт 3,5 часа, остальное время — пешая часть маршрута (10 км. в свободном лёгком темпе).
- Эта прогулка — для путешественников от 7 лет и старше. Маршрут несложный, особой физподготовки не требуется.
- Всем участникам выдам треккинговые палки.
- По желанию возьмите с собой перекус.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Оренбурге
Меня зовут Михаил, и я обожаю пешие прогулки в природных локациях. Ходил в походы в Башкирии, на Алтае, в Дагестане и в Приэльбрусье. Пару раз стоял на самой главной вершине Европы — горе Эльбрус. Долгие горы для меня — это самое прекрасное место Оренбургской области, и я с удовольствием поделюсь этой красотой с земляками и гостями нашего города.
