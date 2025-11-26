Мои заказы

Прогулка тропой степного волка

Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
Маршрут «Степной волк» популярен среди туристов благодаря посещению трёх живописных вершин: Часовной, Малиновой и Альян.

Участники смогут насладиться панорамными видами с высоты около 350 метров, а также сделать эффектные аэроснимки с
квадрокоптера. На одной из вершин будет организован пикник с чаем или свежесваренным кофе. Прогулка не требует специальной физической подготовки и подходит для всех возрастов от 7 лет. Участники получат треккинговые палки для комфортного передвижения

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды с высоты
  • 📸 Аэроснимки с квадрокоптера
  • ☕ Уютный пикник на вершине
  • 🚶‍♂️ Лёгкий маршрут для всех
  • 🗺️ Посещение трёх вершин
Прогулка тропой степного волка© Михаил
Прогулка тропой степного волка© Михаил
Прогулка тропой степного волка© Михаил

Что можно увидеть

  • Часовная
  • Малиновая
  • Альян

Описание экскурсии

  • Мы посетим горы Часовную, Малиновую и Альян.
  • На прогулке обсудим все тонкости подготовки к походам выходного дня, а также к длительным походам по пересечённой местности.
  • Если позволит погода, снимем фото и видео при помощи квадрокоптера.
  • На одной из вершин устроим пикник. Воду и чай я возьму с собой, а также сварю для вас свежий кофе.

Фото и видео

  • Они включены в стоимость. Я снимаю на свой телефон и квадрокоптер, Xiaomi 14t и DJI Mavic Mini 3 pro соответственно.
  • В течение недели после прогулки вы получите 15–20 фото с цветокоррекцией. Исходники по отдельному запросу и на моё усмотрение + 1 видео с коптера. Обычно отправляю всё через Telegram.

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле Volkswagen Polo. Поездка займёт 3,5 часа, остальное время — пешая часть маршрута (10 км. в свободном лёгком темпе).
  • Эта прогулка — для путешественников от 7 лет и старше. Маршрут несложный, особой физподготовки не требуется.
  • Всем участникам выдам треккинговые палки.
  • По желанию возьмите с собой перекус.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Оренбурге
Меня зовут Михаил, и я обожаю пешие прогулки в природных локациях. Ходил в походы в Башкирии, на Алтае, в Дагестане и в Приэльбрусье. Пару раз стоял на самой главной вершине Европы — горе Эльбрус. Долгие горы для меня — это самое прекрасное место Оренбургской области, и я с удовольствием поделюсь этой красотой с земляками и гостями нашего города.

