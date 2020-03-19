Последние новости коронавируса в Оренбургской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1039+53
Умерло 5
Выздоровело 345+14
Болеют сейчас 689+39
Летальность 0.48%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Оренбургской области, включая Оренбург, находится 0.45%, 1039 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 345 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 689 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Оренбурге и Оренбургской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Оренбургской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Оренбургской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Оренбургской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Оренбургской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1039+53+5%
5
345+14+4%
▲689+39
11 мая 2020
986+49+5%
5
331+47+17%
▲650+2
10 мая 2020
937+42+5%
5
284+12+4%
▲648+30
9 мая 2020
895+48+6%
5
272+55+25%
▼618-7
8 мая 2020
847+49+6%
5+1+25%
217
▲625+48
7 мая 2020
798+31+4%
4
217
▲577+31
6 мая 2020
767+39+5%
4
217
▲546+39
5 мая 2020
728+28+4%
4
217
▲507+28
4 мая 2020
700+81+13%
4
217
▲479+81
3 мая 2020
619+28+5%
4
217+27+14%
▲398+1
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Оренбургской области по дням
Оренбургская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Оренбургской области
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. Неформальное давление с требованием на время пандемии прекратить работу оказывается на владельцев точек по всей стране, говорят эксперты.
Число российских регионов, которые отправляют на двухнедельную изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, увеличилось. К ним присоединился, в частности, Красноярский край. Аналогичные меры приняли в Башкортостане, Оренбургской области и Башкирии. Губернаторы регионов подписали распоряжения.
В Оренбургской области местные жители сходили в гости к родственнику, в результате чего их годовалый ребенок заразился коронавирусом. Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Тест на коронавирус показал положительный результат через два дня после похода семьи в гости. Родители ребенка также сдали анализы.
В Псковской области умер зараженный коронавирусом пациент. Это девятая в России смерть человека с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что у пациента были «тяжелые сопутствующие патологии легких». Шесть из девяти случаев смерти зарегистрированы в Москве, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге.
В России еще четыре человека умерли после заражения коронавирусом. Таким образом, число смертей от инфекции увеличилось до восьми. Две новые смерти зафиксированы в Москве, одна в Санкт-Петербурге и еще одна — в Оренбургской области. В общей сложности за сутки в России отмечено 270 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве скончался еще один человек, у которого был подтвержден коронавирус. Это пятая смерть пациента с коронавирусной инфекцией в столице. Умершей является 69-летняя женщина, заболевшая пневмонией. Пять из смертей зафиксированы в столице, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге.
В Петербурге в больнице имени Боткина скончался пациент с коронавирусом. Это второй случай за минувшие сутки. Ранее стало известно о смерти мужчины в Оренбурге. «Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал губернатор Александр Беглов.
Ему было 57 лет, у него имелось хроническое заболевание
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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