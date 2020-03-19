  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Оренбурге и Оренбургской области

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Оренбургской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1039+53
  • Умерло 5
  • Выздоровело 345+14
  • Болеют сейчас 689+39
  • Летальность 0.48%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Оренбургской области, включая Оренбург, находится 0.45%, 1039 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 345 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 689 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Оренбурге и Оренбургской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Оренбургской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.9 разав Оренбургской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
5 человекв среднем умирает в Оренбургской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Оренбургской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Оренбургской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Оренбургской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201039+53+5%5345+14+4%689+39
11 мая 2020986+49+5%5331+47+17%650+2
10 мая 2020937+42+5%5284+12+4%648+30
9 мая 2020895+48+6%5272+55+25%618-7
8 мая 2020847+49+6%5+1+25%217625+48
7 мая 2020798+31+4%4217577+31
6 мая 2020767+39+5%4217546+39
5 мая 2020728+28+4%4217507+28
4 мая 2020700+81+13%4217479+81
3 мая 2020619+28+5%4217+27+14%398+1
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Оренбургской области по дням

Оренбургская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Оренбургской области

Борющимся с коронавирусом российским врачам подарили квартиры
Борющимся с коронавирусом российским врачам подарили квартиры
lenta.ru
16.04.2020 18:46
Российские бизнесмены подарили трем врачам в Оренбургской области, которые лечат инфицированных коронавирусом, квартиры. Предприниматели подарили недвижимость Виталию Приймаку (анестезиолог-реаниматолог), Максиму Коннову (анестезиолог-реаниматолог) и Юлии Приходько (заведующая приемным отделением инфекционной больницы)
В России ограничили продажу пива
В России ограничили продажу пива
lenta.ru
10.04.2020 10:22
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. Неформальное давление с требованием на время пандемии прекратить работу оказывается на владельцев точек по всей стране, говорят эксперты.
Выросло число отправляющих москвичей на карантин регионов
Выросло число отправляющих москвичей на карантин регионов
lenta.ru
09.04.2020 17:01
Число российских регионов, которые отправляют на двухнедельную изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, увеличилось. К ним присоединился, в частности, Красноярский край. Аналогичные меры приняли в Башкортостане, Оренбургской области и Башкирии. Губернаторы регионов подписали распоряжения.
Россияне сходили в гости и заразили годовалого ребенка коронавирусом
Россияне сходили в гости и заразили годовалого ребенка коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 16:18
В Оренбургской области местные жители сходили в гости к родственнику, в результате чего их годовалый ребенок заразился коронавирусом. Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Тест на коронавирус показал положительный результат через два дня после похода семьи в гости. Родители ребенка также сдали анализы.
Генпрокуратура нашла фейк о COVID-19 на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге»
Генпрокуратура нашла фейк о COVID-19 на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге»
РБК
02.04.2020 21:47
В России умер еще один зараженный коронавирусом
В России умер еще один зараженный коронавирусом
lenta.ru
29.03.2020 17:36
В Псковской области умер зараженный коронавирусом пациент. Это девятая в России смерть человека с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что у пациента были «тяжелые сопутствующие патологии легких». Шесть из девяти случаев смерти зарегистрированы в Москве, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге.
В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом
В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом
lenta.ru
29.03.2020 11:06
В России еще четыре человека умерли после заражения коронавирусом. Таким образом, число смертей от инфекции увеличилось до восьми. Две новые смерти зафиксированы в Москве, одна в Санкт-Петербурге и еще одна — в Оренбургской области. В общей сложности за сутки в России отмечено 270 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве умер пятый человек с коронавирусом
В Москве умер пятый человек с коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 17:08
В Москве скончался еще один человек, у которого был подтвержден коронавирус. Это пятая смерть пациента с коронавирусной инфекцией в столице. Умершей является 69-летняя женщина, заболевшая пневмонией. Пять из смертей зафиксированы в столице, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге.
В России за сутки умер второй человек с коронавирусом
В России за сутки умер второй человек с коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 16:14
В Петербурге в больнице имени Боткина скончался пациент с коронавирусом. Это второй случай за минувшие сутки. Ранее стало известно о смерти мужчины в Оренбурге. «Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал губернатор Александр Беглов.
В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом
В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом
РБК
28.03.2020 09:46
Ему было 57 лет, у него имелось хроническое заболевание
Еще новости Оренбургской области

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.