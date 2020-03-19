Заразилось 1039 +53

Умерло 5

Выздоровело 345 +14

Болеют сейчас 689 +39

Летальность 0.48% около 5 чел. на 1000 заболевших

В Оренбургской области, включая Оренбург, находится 0.45%, 1039 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 345 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 689 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Оренбурге и Оренбургской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Оренбургской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.9 раза в Оренбургской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 5 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Оренбургской области

Карта распространения коронавируса в Оренбургской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Оренбургской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Оренбургской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1039 +53+5% 5 345 +14+4% ▲ 689+39 11 мая 2020 986 +49+5% 5 331 +47+17% ▲ 650+2 10 мая 2020 937 +42+5% 5 284 +12+4% ▲ 648+30 9 мая 2020 895 +48+6% 5 272 +55+25% ▼ 618-7 8 мая 2020 847 +49+6% 5 +1+25% 217 ▲ 625+48 7 мая 2020 798 +31+4% 4 217 ▲ 577+31 6 мая 2020 767 +39+5% 4 217 ▲ 546+39 5 мая 2020 728 +28+4% 4 217 ▲ 507+28 4 мая 2020 700 +81+13% 4 217 ▲ 479+81 3 мая 2020 619 +28+5% 4 217 +27+14% ▲ 398+1 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Оренбургской области по дням