Хотите увидеть историю 📖 своими глазами? Тогда эта экскурсия ⛳ для Вас.

Изборск или "Железный град" расположен всего в 25 км от Пскова и впервые упоминается в летописи под 862 годом.

Свято- Успенский Псково - Печеский монастырь - главная святыня и "жемчужина" псковской земли. С 1473 года (с даты основания монастыря) служба там не прекращалась ни на день.