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Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова

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Фабрика-Экскурсий – Гид из Печор
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
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Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова

Что вы увидите

  • Изборскую крепость 14 века
  • Труворово Городище
  • Словеские ключи и лебедей на Городищенском озере
  • Свято- Успенский Псково - Печеский монастырь
Хотите увидеть историю 📖 своими глазами? Тогда эта экскурсия ⛳ для Вас.
Изборск или "Железный град" расположен всего в 25 км от Пскова и впервые упоминается в летописи под 862 годом.
Свято- Успенский Псково - Печеский монастырь - главная святыня и "жемчужина" псковской земли. С 1473 года (с даты основания монастыря) служба там не прекращалась ни на день.
Что входит
  • В стоимость входит:
  • экскурсионная программа Изборск - Печоры
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • транспортное обслуживание (или на транспорте заказчика)
  • входной билет в Изборскую крепость: 100 руб. - взрослый, 50 руб. - школьники, пенсионеры
  • комплексный обед - 450 руб.
Начало и место завершения
🚩 площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фабрика-Экскурсий
Фабрика-Экскурсий
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