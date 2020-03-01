Исторические экскурсии в Печорах

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Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В поездке вы перенесетесь на территорию древнерусских сказаний, истоков русской государственности и старинных православных святынь.

Познакомитесь с уникальной историей монастыря, который не закрывался даже в эпоху атеизма.

Узнаете о местных реликвиях и знаменитых старцах.

А также посетите одну из старейших крепостей России и услышите легенды Словенских ключей.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Встреча в Пскове, на улице Мирная
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Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина

Что вас ожидает

Старинный город-крепость и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия начнется в Печорах, где вы познакомитесь с 5-вековой историей города на границе с Эстонией и посетите его главный памятник — Свято-Успенскую Псково-Печерскую обитель. С монастырской площади вы пройдете на смотровую площадку, с которой открывается дивный вид на купола Успенского собора, выполненные в стиле украинского барокко. Осматривая внушительную крепостную стену, окружающую монастырь, поговорим об основании монастыря, легендарных пещерах, местных старцах, чудотворной иконе и надежном укреплении, защищавшем святыню от иноземцев. И, конечно, об уникальном явлении в истории России и Русской Православной Церкви — этот монастырь никогда не закрывался, даже в самые суровые и тяжелые атеистические годы 20 века.

Изборско-Мальская долина: дух былинной Руси
В этой заповедной зоне вы почувствуете себя наблюдателями далекой эпохи, где старинные сказочные мотивы и атмосфера древнерусских былин становятся до предела осязаемыми. Я проведу по местам, которые издавна чтились местными жителями. Расскажу предание о зарождении государственности и легенды о братьях Рюрика, познакомлю с историей средневековой Изборской крепости и самих изборян, испокон веков стоявших на страже границ. Также вы побываете у красивого Городищенского озера, посетите знаменитые Словенские ключи и услышите легенду о целебных источниках.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и возможна на транспорте заказчика
  • Если вы не на своей машине, я могу организовать транспорт. Стоимость зависит от количества людей: легковой автомобиль около 500 р./час; микроавтобус — 700 р./час.
  • Монастырь находится в 50 км от Пскова
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Пскове, на улице Мирная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Дорогие друзья, меня зовут Татьяна и я работаю экскурсоводом в Пскове и Псковской области. Если вы решили посетить наш древний город, я буду рада предложить свои услуги. В Пскове я живу больше десяти лет, у меня два высших образования, и я с удовольствием провожу экскурсии, в том числе, паломнического характера. Я очень люблю делиться с людьми своими знаниями и влюблять в красоту псковских памятников архитектуры. Жду вас в гости!
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Исторические экскурсии в Печорах

Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам РусиСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам РусиСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
3510 за экскурсию
6 часов
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью. Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.
От древних Печор до эстонского ПетсериОт древних Печор до эстонского ПетсериОт древних Печор до эстонского Петсери
2500 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
История монастыря-крепости, традиции народа сето и архитектура эстонской части города
Образ Печор неразрывно связан с Псково-Печерским монастырем — тем удивительнее открывать город с другой, не менее интересной стороны. На прогулке вы познакомитесь с двумя «полюсами» культурного наследия города: памятниками торгово-монастырского центра и новых «эстонских» районов. В результате вы поймете, чем город Печоры отличается от традиционных русских городов, и обязательно оцените его историческую многослойность.

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