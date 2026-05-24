Увидеть величественный храм на Белой горе, прикоснуться к его истории и почувствовать силу и красоту природы Урала.
Описание экскурсииБелогорский монастырь с первого взгляда буквально завораживает своим величием. Святыня притягивает тысячи паломников как место православной веры, достоинства и силы, сочетая гармонию уральской природы и творения рук человеческих. Мы прикоснемся к прошлому обители, которое охватывает как периоды расцвета, так и трагические этапы, являясь неотъемлемой частью исторического наследия России. Поднявшись на Белую гору, вы сможете оценить суровую красоту уральских пейзажей и услышите много интересных историй, связанных с православной святыней. Важная информация: Белогорский монастырь с первого взгляда буквально завораживает своим величием. Святыня притягивает тысячи паломников как место православной веры, достоинства и силы, сочетая гармонию уральской природы и творения рук человеческих. Мы прикоснемся к прошлому обители, которое охватывает как периоды расцвета, так и трагические этапы, являясь неотъемлемой частью исторического наследия России. Поднявшись на Белую гору, вы сможете оценить суровую красоту уральских пейзажей и услышите много интересных историй, связанных с православной святыней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время нашего путешествия я расскажу, о событиях русской истории, предшествовавших зарождению храма на Белой горе
- Вы узнаете интересные факты о монастыре, несохранившихся храмах и о людях, которые создавали православную святыню среди старообрядческих скитов
- Мы увидим старинные иконы и реликвии храма, погуляем по территории монастыря и насладимся удивительными пейзажами Тулвинской возвышенности, высшей точкой которой является Белогорье
- И, конечно, пообедаем в монастырской трапезной и посетим церковную лавку
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Комсомольский проспект 27
Завершение: Экскурсия начинается у памятника "Пермяк соленые уши" (ул. Комсомольский проспект 27, у гостиницы "Прикамье")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Белогорский монастырь с первого взгляда буквально завораживает своим величием. Святыня притягивает тысячи паломников как место православной веры, достоинства и силы, сочетая гармонию уральской природы и творения рук человеческих. Мы прикоснемся к прошлому обители, которое охватывает как периоды расцвета, так и трагические этапы, являясь неотъемлемой частью исторического наследия России
- Поднявшись на Белую гору, вы сможете оценить суровую красоту уральских пейзажей и услышите много интересных историй, связанных с православной святыней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Белогорский монастырь. Путешествие в «Уральский Афон»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
Индивидуальная экскурсия на Урале: Белогорский монастырь, Кунгурская пещера и скала Ермак. Уникальные виды и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
26 мая в 08:00
28 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
29 мая в 06:30
30 мая в 06:30
20 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Проведите день среди живописных пейзажей Пермского края: Кунгур, ледяная пещера и Белогорский монастырь ждут вас с их тайнами и легендами
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Белогорскому монастырю
Узнайте тайны Пермского края и Белогорского монастыря. Насладитесь уральскими пейзажами и прикоснитесь к истории с возможностью обеда в трапезной
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
12 500 ₽ за экскурсию