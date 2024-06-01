1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Восхитимся каменной Свято-Троицкой церковью, увидим здания Главпочтамта и бывшего Центрального гастронома»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
«Поднимемся на самую высокую точку города, колокольню храма постройки XVII века»
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года и место, откуда отправился Ермак в поход на Сибирь»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
«Возможен заезд в Белогорский мужской монастырь после Кунгура»
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
«Вы пройдете по историческому центру и увидите все знаковые места: Спасо-Преображенский кафедральный собор, памятник Татищеву, сквер у Оперного театра и бывшее здание духовной семинарии»
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«Осмотрите его главную святыню — Вознесенскую церковь 19 века — и узнаете об инициаторах ее возведения, князе Голицыне и княгине Бутеро-Родали»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Мы прогуляемся по старинному кладбищу у стен храма: здесь над могилами купцов установлены чугунные часовенки-памятники, на которых встречаются выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Белогорский монастырь часто называют Уральским Афоном»
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
«Серебренникова, общей могилой жертв «Красного террора» и под сводами пещерного храма — фамильным склепом Смышляевых»
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
«На вершине холма возвышается Храм 19 века»
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
«Подниметесь на колокольню Тихвинского храма и увидите панораму города с высоты 70 м»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
«На улице Монастырской находятся архитектурные памятники культурного наследия Перми и всего края»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
«На старинном кладбище у храма прочтёте выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
«Познакомимся с архитектурными памятниками города, в числе которых дом воеводы с внутристенными ходами и церковь Богоявления с уникальным иконостасом»
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
- ЕЕлена26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
- ЛЛилиана22 мая 2024Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
- ООльга17 мая 2024Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
- ООльга16 мая 2024Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Интересно, не скучно и не занудно, много разносторонней информации, современная подача. Два часа прошли незаметно, даже несмотря на периодический дождь со снегом))) Олег, большое Вам спасибо!
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
- NNINA11 мая 2024Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Святые места»
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