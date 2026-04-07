Во время этой поездки вы окунётесь в религиозную и торгово-ремесленную историю Кунгурского района. Побываете в Белогорском монастыре и узнаете о духовном наследии Урала. Погуляете по центру Кунгура и узнаете о его купеческой славе.
А если захотите — побываете на производстве керамики и поучаствуете в мастер-классе по гончарному мастерству.
А если захотите — побываете на производстве керамики и поучаствуете в мастер-классе по гончарному мастерству.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — выезд из Перми
8:00–9:30 — переезд в Белогорский монастырь
9:30–11:30 — посещение Белогорского монастыря
• Вы осмотрите Благовещенский собор с богатым внутренним убранством и древними иконами
• Погуляете по территории и рассмотрите монастырские корпуса, звонницу, источники со святой водой
• С обзорных площадок полюбуетесь живописными видами на леса и долины
11:30–12:30 — переезд в Кунгур
12:30–13:30 — обед
13:30–15:30 — прогулка по исторической части Кунгура
• Вы увидите купеческие дома и усадьбы 19 века, старинные церкви, современные арт-объекты
• Если захотите — заглянем в Музей истории купечества и в Кунгурский краеведческий музей
15:30–17:30 — мастер-класс по изготовлению керамики (по желанию)
Посетим производство ООО «Кунгурская керамика», где вы узнаете о процессе изготовления изделий. И сами попробуете силы на мастер-классе!
17:30–19:00 — обратный путь
Организационные детали
- Поедем на премиальном автомобиле Haima 7X или аналогичном
- Обратите внимание: Кунгурская пещера закрыта для посещения
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в Музей истории купечества — 200 ₽ за чел.
- Входной билет в Кунгурский краеведческий музей — 100 ₽ за чел.
- Экскурсия по производству «Кунгурская керамика» — 1000 ₽ с чел. для групп больше 5 чел. (2 ч), 7000 ₽ для групп до пяти чел. (3 ч)
- Обед — по желанию и по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 572 туристов
Мы — Надежда и Константин, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего региона через природу, культуру и живые истории. Нас объединяет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Увлекательная и познавательная экскурсия! Особенно впечатлила гид Надежда! Умная, внимательная ко всем деталям и с невероятно приятной энергетикой девушка! Очень рекомендуем, все прошло максимально комфортно)
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Чудесная поездка в Белогорье и Кунгур (конечно очень жаль, что сама пещера была еще закрыта на момент нашей поездки) с замечательной Надеждой. Надя - экскурсовод от Бога: историк по образованию;
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с
Экскурсию проводила Надежда, профессиональный, грамотный и очень интересный человек и гид. Интересная экскурсия, программа продумана и логически выстроена. Однозначно рекомендую, познавательный рассказ отПермской земле и крае, зимний купеческий Кунгур прекрасен.
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