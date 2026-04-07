Во время этой поездки вы окунётесь в религиозную и торгово-ремесленную историю Кунгурского района. Побываете в Белогорском монастыре и узнаете о духовном наследии Урала. Погуляете по центру Кунгура и узнаете о его купеческой славе. А если захотите — побываете на производстве керамики и поучаствуете в мастер-классе по гончарному мастерству.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00–10:00 — выезд из Перми

8:00–9:30 — переезд в Белогорский монастырь

9:30–11:30 — посещение Белогорского монастыря

• Вы осмотрите Благовещенский собор с богатым внутренним убранством и древними иконами

• Погуляете по территории и рассмотрите монастырские корпуса, звонницу, источники со святой водой

• С обзорных площадок полюбуетесь живописными видами на леса и долины

11:30–12:30 — переезд в Кунгур

12:30–13:30 — обед

13:30–15:30 — прогулка по исторической части Кунгура

• Вы увидите купеческие дома и усадьбы 19 века, старинные церкви, современные арт-объекты

• Если захотите — заглянем в Музей истории купечества и в Кунгурский краеведческий музей

15:30–17:30 — мастер-класс по изготовлению керамики (по желанию)

Посетим производство ООО «Кунгурская керамика», где вы узнаете о процессе изготовления изделий. И сами попробуете силы на мастер-классе!

17:30–19:00 — обратный путь

Организационные детали

Поедем на премиальном автомобиле Haima 7X или аналогичном

Обратите внимание: Кунгурская пещера закрыта для посещения

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы