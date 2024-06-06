1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Восхитимся каменной Свято-Троицкой церковью, увидим здания Главпочтамта и бывшего Центрального гастронома»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
«Поездка начинается рано, едем встречать рассвет к величественному собору в византийском стиле и самой красивой церкви Пермской епархии»
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года и место, откуда отправился Ермак в поход на Сибирь»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Вы с головой окунетесь в историю купеческого города, рассмотрите красивые храмы и церкви, увидите Пуп земли и даже сможете потрогать его»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«Осмотрите его главную святыню — Вознесенскую церковь 19 века — и узнаете об инициаторах ее возведения, князе Голицыне и княгине Бутеро-Родали»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Собор Воскресения Христова — главная высотная доминанта города»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Белогорский монастырь часто называют Уральским Афоном»
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
«Экскурсанты познакомятся с воинским кладбищем и памятником «Скорбящей матери», самым «молодым» памятником кладбища, посвященным жертвам политической репрессий, Успенским собором, могилой «проклятой дочери», саркофагом майора Н»
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
«На вершине холма возвышается Храм 19 века»
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
«Подниметесь на колокольню Тихвинского храма и увидите панораму города с высоты 70 м»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
«Экскурсия заканчивается на Соборной площади»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
«А также попробуете помериться силами с богатырём Полюдом и подниметесь на колокольню собора, в звоне колоколов которого отчётливо слышно: «Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
«Познакомимся с архитектурными памятниками города, в числе которых дом воеводы с внутристенными ходами и церковь Богоявления с уникальным иконостасом»
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна6 июня 2024Все прошло отлично, познавательно, непринужденно, с юмором. Рекомендую.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
- ЕЕлена26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
- ЛЛилиана22 мая 2024Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
- NNINA11 мая 2024Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.
- ММария30 апреля 2024Все было прекрасно.
- ООльга30 апреля 2024Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов Интересно рассказывает о своем крае Была предложена возможность поменять немного маршрут и мы были счастливы. Искренне рекомендуем столь заботливого экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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