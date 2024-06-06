Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Перми

Найдено 13 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Перми, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермь гостеприимная и благодарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
«Восхитимся каменной Свято-Троицкой церковью, увидим здания Главпочтамта и бывшего Центрального гастронома»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600 за всё до 10 чел.
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
41 отзыв
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
«Поездка начинается рано, едем встречать рассвет к величественному собору в византийском стиле и самой красивой церкви Пермской епархии»
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
42 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года и место, откуда отправился Ермак в поход на Сибирь»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Вы с головой окунетесь в историю купеческого города, рассмотрите красивые храмы и церкви, увидите Пуп земли и даже сможете потрогать его»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«Осмотрите его главную святыню — Вознесенскую церковь 19 века — и узнаете об инициаторах ее возведения, князе Голицыне и княгине Бутеро-Родали»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000 за всё до 10 чел.
Город Чердынь: руины веры
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
«Собор Воскресения Христова — главная высотная доминанта города»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Белогорский монастырь часто называют Уральским Афоном»
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
«Экскурсанты познакомятся с воинским кладбищем и памятником «Скорбящей матери», самым «молодым» памятником кладбища, посвященным жертвам политической репрессий, Успенским собором, могилой «проклятой дочери», саркофагом майора Н»
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000 за человека
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
«На вершине холма возвышается Храм 19 века»
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000 за всё до 30 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
«Подниметесь на колокольню Тихвинского храма и увидите панораму города с высоты 70 м»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Старая Пермь: улицы Сибирская и Монастырская
Начало: Сад им. Горького, ул. Сибирская, 49
«Экскурсия заканчивается на Соборной площади»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
«А также попробуете помериться силами с богатырём Полюдом и подниметесь на колокольню собора, в звоне колоколов которого отчётливо слышно: «Чер-дынь, Чер-дынь, Чер-дын-н-н-нь»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
Из Перми - на землю Соли Камской
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
«Познакомимся с архитектурными памятниками города, в числе которых дом воеводы с внутристенными ходами и церковь Богоявления с уникальным иконостасом»
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    6 июня 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Все прошло отлично, познавательно, непринужденно, с юмором. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
    Потрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсия
  • Л
    Лилиана
    22 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
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    и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!

    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    Пермь гостеприимная и благодарная
    Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
  • N
    NINA
    11 мая 2024
    4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
    Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
    Все было прекрасно.
    Все было прекрасноВсе было прекрасноВсе было прекрасноВсе было прекрасно
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов Интересно рассказывает о своем крае Была предложена возможность поменять немного маршрут и мы были счастливы. Искренне рекомендуем столь заботливого экскурсовода
    Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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