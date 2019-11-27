5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столкнулись с неожиданной проблемой поздно вечером в субботу: понадобилось сопроводить на Белую Гору иностранку, совершающую кругосветное путешествие, причём сделать это надо было уже в понедельник. А понедельник – это день, когда туризм замирает. К счастью, нашёлся единственный, и очень удачный вариант – Пётр как раз предлагал поездку в Белогорский монастырь для 1-4 человек. Мы нашли его через сайт, он подтвердил заказ, после внесения предоплаты договорились о месте встречи.

В своём путевом дневнике наша голландка записала:

«…так что нас поехало трое с гидом по имени Пётр. Нам понадобилось ехать на машине два часа, чтобы туда добраться. Погода была не очень хорошей, но Пётр много рассказывал нам о Белой Горе и монастыре, на ней расположенном… Когда мы оказались там, за час мы попили чаю, покушали булочек и побывали в монастыре. После этого мы отправились в обратный путь, который нам очень понравился».

Восторгам девушки, уже побывавшей во множестве стран, от Исландии до Южной Африки, а в России посетившей накануне Перми Москву и Санкт-Петербург, вполне можно доверять. О самой Белой Горе и храме на ней сказано уже много, и многими, так что нам остаётся лишь подтвердить то, что это необычайное место, в котором обязательно стоит побывать, оказавшись в Перми.

По дороге Пётр рассказал историю монастыря и пути, по которому мы проезжали, показывал старинные фотографии, поддерживал светскую беседу (в основном, про путешествия по миру) на английском языке. Все советы, данные им (к счастью, мы к ним прислушались), пригодились. На самой Белой Горе он дал нам возможность самостоятельно побывать в тех местах, о которых он рассказывал, предварительно договорившись о месте встречи. А на обратном пути подвёз нас туда, куда мы попросили.

Прощаясь, мы с зарубежной гостьей искренне поблагодарили Петра, и хотели бы поделиться нашими позитивными впечатлениями о своём гиде с другими путешественниками, которым наш отзыв, надеемся, будет полезен.