5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей грандиозного монастыря и природными красотами Пермского края

Петр
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Петр – ваш гид
Во время экскурсии вам откроются самые интересные страницы истории Пермского края и Белогорского монастыря, одного из величайших строений Русской православной церкви.

Вы посмотрите на уральские холмы с вершины Белой горы, услышите удивительные истории из жизни монахов и паломников, рассмотрите потрясающий позолоченный иконостас и даже сможете отобедать в монастырской трапезной.
10900 ₽
9810 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Путешествие к Белогорскому монастырю
Путешествие к Белогорскому монастырю

Что вас ожидает

Прикоснуться к истории Пермского края
По пути к монастырю вы не только полюбуетесь уральскими пейзажами, но и узнаете всё самое интересное из истории Пермского края. Мы проедем по центру Перми и поговорим о мрачном прошлом Сибирского тракта, встретим на пути несколько живописных поселков, основанных рядом с заводами богатейших династий Строгановых и Демидовых. Вы услышите местную легенду о чудотворной иконе, узнаете о знаменитых жителях Пермского края и его самых интересных достопримечательностях.

Предания Белогорского монастыря
Грандиозный Белогорский монастырь на краю Белой горы как будто парит над землей, а от панорамы Тулвинской возвышенности, открывающейся с вершины холма, просто захватывает дух! Вы услышите интересные факты о монастыре и его судьбе во время революции, о главных местных святынях и реликвиях. Но самое главное, я поведаю вам несколько удивительных историй священнослужителей, послушников и паломников монастыря, рассказанные ими самими. Вы осмотрите внутреннее убранство и старинные иконы, сможете посетить церковную службу и отобедать в монастырской трапезной.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит обед в трапезной монастыря: примерно 200 руб. с человека.
  • Экскурсия не может быть проведена для путешественников в состоянии алкогольного опьянения (связано с посещением Православных святынь).
  • Экскурсию также возможно провести на английском языке.
Путешествие к Белогорскому монастырю
Путешествие к Белогорскому монастырю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
27 ноября 2019
Всё прошло отлично. Пётр хорошо разбирается в истории своего края и очень набожный человек. Он очень быстро отреагировал на наш запрос и забрал нас из удобного для нас района города. Спасибо за экскурсию!
15 января 2019
До поездки в г. Пермь о существовании Белогорского монастыря я не знала.
Дорога до храма, благодаря интересному рассказу Петра, была не утомительна. Храм виден издалека, он как будто парит в воздухе над зимним лесом-очень красиво. За свою небольшую история существования, храм успел пережить много трагичных событий… Петр назначил время после обеда, поэтому посетителей не было. Так хорошо и спокойно можно было погулять по территории, постоять в тишине в храме… Ощущения сложно описывать…
Перед возвращением в г.Пермь обедали в трапезной. Пища простая и очень вкусная (праздничными пряниками порадовала домашних).
Мне очень импонировало, что Петр во время проведения экскурсии тебя просто сопровождает: рассказывает, что-то подсказывает –не более того. Оставляет время побыть без ни кого..
Белогорский монастырь будет интересен обычному человеку, как исторический памятник, расположенный в очень красивом месте, верующему, как православная святыня.
Большое Спасибо за интересную, необычную экскурсию!!!
1 февраля 2018
Столкнулись с неожиданной проблемой поздно вечером в субботу: понадобилось сопроводить на Белую Гору иностранку, совершающую кругосветное путешествие, причём сделать это надо было уже в понедельник. А понедельник – это день, когда туризм замирает. К счастью, нашёлся единственный, и очень удачный вариант – Пётр как раз предлагал поездку в Белогорский монастырь для 1-4 человек. Мы нашли его через сайт, он подтвердил заказ, после внесения предоплаты договорились о месте встречи.
В своём путевом дневнике наша голландка записала:
«…так что нас поехало трое с гидом по имени Пётр. Нам понадобилось ехать на машине два часа, чтобы туда добраться. Погода была не очень хорошей, но Пётр много рассказывал нам о Белой Горе и монастыре, на ней расположенном… Когда мы оказались там, за час мы попили чаю, покушали булочек и побывали в монастыре. После этого мы отправились в обратный путь, который нам очень понравился».
Восторгам девушки, уже побывавшей во множестве стран, от Исландии до Южной Африки, а в России посетившей накануне Перми Москву и Санкт-Петербург, вполне можно доверять. О самой Белой Горе и храме на ней сказано уже много, и многими, так что нам остаётся лишь подтвердить то, что это необычайное место, в котором обязательно стоит побывать, оказавшись в Перми.
По дороге Пётр рассказал историю монастыря и пути, по которому мы проезжали, показывал старинные фотографии, поддерживал светскую беседу (в основном, про путешествия по миру) на английском языке. Все советы, данные им (к счастью, мы к ним прислушались), пригодились. На самой Белой Горе он дал нам возможность самостоятельно побывать в тех местах, о которых он рассказывал, предварительно договорившись о месте встречи. А на обратном пути подвёз нас туда, куда мы попросили.
Прощаясь, мы с зарубежной гостьей искренне поблагодарили Петра, и хотели бы поделиться нашими позитивными впечатлениями о своём гиде с другими путешественниками, которым наш отзыв, надеемся, будет полезен.
26 октября 2017
Давно мечтала посмотреть Пермский край и Белогорский монастырь и вот 15 октября поездка наконец состоялась! Очень повезло с гидом! Петр не только прекрасный и знающий экскурсовод, но и очень хороший и добрый человек. С огромной заботливостью и пониманием отнесся к тому, что мне трудно много ходить и старался везде, где можно подвезти на машине!
Маршрут поездки был хорошо продуман и организован, мы все успели посмотреть и день пролетел незаметно, впечатления и воспоминания самые лучшие. Очень всем рекомендую эту экскурсию!
17 сентября 2017
Белогорье - духовная жемчужина пермского края. Раскрыть, узнать ее в сопровождение неравнодушного человека уже само по себе чудо, за это отдельная моя благодарность Петру. Дополнительным же бонусом является путевая информация по Перми, сибирскому тракту и...... сказочная природа пермского края осенней поры - будто перед глазами вырисовывается золотой фон чудодейственной иконы. Экскурсию рекомендую.

Петр проводит ещё 4 экскурсии

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