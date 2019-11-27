5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прикоснуться к истории Пермского края
По пути к монастырю вы не только полюбуетесь уральскими пейзажами, но и узнаете всё самое интересное из истории Пермского края. Мы проедем по центру Перми и поговорим о мрачном прошлом Сибирского тракта, встретим на пути несколько живописных поселков, основанных рядом с заводами богатейших династий Строгановых и Демидовых. Вы услышите местную легенду о чудотворной иконе, узнаете о знаменитых жителях Пермского края и его самых интересных достопримечательностях.
Предания Белогорского монастыря
Грандиозный Белогорский монастырь на краю Белой горы как будто парит над землей, а от панорамы Тулвинской возвышенности, открывающейся с вершины холма, просто захватывает дух! Вы услышите интересные факты о монастыре и его судьбе во время революции, о главных местных святынях и реликвиях. Но самое главное, я поведаю вам несколько удивительных историй священнослужителей, послушников и паломников монастыря, рассказанные ими самими. Вы осмотрите внутреннее убранство и старинные иконы, сможете посетить церковную службу и отобедать в монастырской трапезной.