Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров

Посетить одну из крупнейших карстовых пещер мира, уральский Афон и сделать амулет из селенита

В насыщенном путешествии по знаковым местам нашего края вы исследуете магический подземный мир Урала, прогуляетесь по дну Пермского моря и услышите легенды о сокровищах Ермака.

Познакомитесь с ремесленной историей самобытного Кунгура и пройдете мастер-класс резьбы по камню.

А в живописном монастыре на вершине горы выпьете чаю с видом на таежные дали.
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Кунгурская пещера, Белогорский монастырь и город мастеров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в царство вечной мерзлоты

Поездка начинается рано, поэтому по пути из Перми остановимся в проверенном кафе на завтрак. И уже скоро вы окажетесь у знаменитой пещеры, которая участвовала в проекте «7 чудес России». Пройдете по каменными лабиринтами, увидите поющие органные трубы, поразитесь огромным сталактитами и сталагмитами. Представите процессы формирования земли 500 миллионов лет назад и побываете у зеркального озера с доисторическими рачками.

Камень Ермак

Следующий объект программы — каменный риф Пермского периода, поросший хвойным лесами. На скале, возвышающейся над рекой Сылва, я расскажу легенду об атамане, его войске и спрятанных сокровищах.

Город мастеров — Кунгур

Далее отправимся в бывшую чайную столицу России в 19 веке и города, через который проходил Великий Шелковый путь. Вы увидите старинные храмы и дома в дворянском стиле, сохранившиеся в первозданном виде. Познакомитесь с ремесленной историей Кунгура, посетите экскурсию в мастерской Максима Шемелина и сами создадите амулет из камня.

Белогорский монастырь, или уральский Афон

После обеда я отвезу вас к величественному собору в византийском стиле и самой красивой церкви Пермской епархии. Монастырь на вершине Белой горы в окружении самобытных деревушек и уральских лесов станет еще одним ярким впечатлением этого дня.

Организационные детали

  • Отправление из Перми в 7:30, возвращение — ориентировочно в 21:00
  • Трансфер входит в стоимость, встречу в удобном для вас месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми. Длина маршрута — примерно 330 км, машина — Honda Spike
  • Отдельно оплачивается индивидуальная экскурсия с местными сотрудниками в Кунгурской пещере — 2000 р. /чел. или групповая — 700 р. /чел.; мастер-класс резьбы по камню — 500 р. /чел.; завтраки и ужин в проверенных кафе, где кормят вкусно и сытно — средний чек 300 р. /чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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