Что вас ожидает

Путешествие в царство вечной мерзлоты

Поездка начинается рано, поэтому по пути из Перми остановимся в проверенном кафе на завтрак. И уже скоро вы окажетесь у знаменитой пещеры, которая участвовала в проекте «7 чудес России». Пройдете по каменными лабиринтами, увидите поющие органные трубы, поразитесь огромным сталактитами и сталагмитами. Представите процессы формирования земли 500 миллионов лет назад и побываете у зеркального озера с доисторическими рачками.

Камень Ермак

Следующий объект программы — каменный риф Пермского периода, поросший хвойным лесами. На скале, возвышающейся над рекой Сылва, я расскажу легенду об атамане, его войске и спрятанных сокровищах.

Город мастеров — Кунгур

Далее отправимся в бывшую чайную столицу России в 19 веке и города, через который проходил Великий Шелковый путь. Вы увидите старинные храмы и дома в дворянском стиле, сохранившиеся в первозданном виде. Познакомитесь с ремесленной историей Кунгура, посетите экскурсию в мастерской Максима Шемелина и сами создадите амулет из камня.

Белогорский монастырь, или уральский Афон

После обеда я отвезу вас к величественному собору в византийском стиле и самой красивой церкви Пермской епархии. Монастырь на вершине Белой горы в окружении самобытных деревушек и уральских лесов станет еще одним ярким впечатлением этого дня.

Организационные детали