Что вас ожидает: Встреча с природой Эта местность служила площадкой для съемок многих известных фильмов, включая «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и другие. Вас ждет увлекательное погружение в природу, где вы сможете ощутить атмосферу съемочных площадок и увидеть знаменитые места изнутри. Мы довезем вас почти до самой смотровой площадки у столбов. Вам потребуется лишь небольшая прогулка в гору примерно 300 метров, и вас ожидает потрясающая панорама. Пока вы наслаждаетесь видами реки Косьва, шпилем Чёртов Палец и другими природными чудесами, мы подготовим для вас горячий обед, приготовленный на огне. Ваше путешествие будет запечатлено с воздуха с помощью квадрокоптера — фото и видео съемка вам в подарок. Это незабываемая возможность увидеть местность с новой высоты и сохранить воспоминания на долгие годы. По окончании нашего увлекательного приключения мы вернемся на место старта, оставив в ваших сердцах впечатления о встрече с уникальной природой. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.