Встреча с природой: Экскурсия из Перми до Усьвинских столбов на внедорожниках
Встречаем вас в г. Губаха (или п. Нагорнский) и по лесным просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации «Усьвинские столбы» — место съемок таких знаменитых фильмов, как «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и др.
В отличие от других туров — довозим почти до самой смотровой площадки, нужно подняться в гору пешком только около 300 м.
В отличие от других туров — довозим почти до самой смотровой площадки, нужно подняться в гору пешком только около 300 м.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
|VIP-тур на Гелендвагене (до 3-х человек)
|39 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Усьвинские столбы
- Шпиль Чертов палец
- Река Усьва
Описание
Что вас ожидает: Встреча с природой Эта местность служила площадкой для съемок многих известных фильмов, включая «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и другие. Вас ждет увлекательное погружение в природу, где вы сможете ощутить атмосферу съемочных площадок и увидеть знаменитые места изнутри. Мы довезем вас почти до самой смотровой площадки у столбов. Вам потребуется лишь небольшая прогулка в гору примерно 300 метров, и вас ожидает потрясающая панорама. Пока вы наслаждаетесь видами реки Косьва, шпилем Чёртов Палец и другими природными чудесами, мы подготовим для вас горячий обед, приготовленный на огне. Ваше путешествие будет запечатлено с воздуха с помощью квадрокоптера — фото и видео съемка вам в подарок. Это незабываемая возможность увидеть местность с новой высоты и сохранить воспоминания на долгие годы. По окончании нашего увлекательного приключения мы вернемся на место старта, оставив в ваших сердцах впечатления о встрече с уникальной природой. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Понедельник - пятница с 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усьвинские столбы
- Шпиль Чертов палец
- Река Усьва
Что включено
- Джипинг по лесным дорогам на комфортных внедорожниках
- Обзорная экскурсия на смотровую площадку
- Горячий обед (еда на огне)
- Туристический сбор за посещение ООПТ «Природный парк Пермский»
- Регистрация экскурсии в МЧС
- Фото с квадрокоптера
Что не входит в цену
- Ночлег. Возможно остаться с ночевкой (+ 5.000 руб. с человека). На другой день посещаем Каменный город или Карстовую воронку (на выбор).
Место начала и завершения?
Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - пятница с 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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