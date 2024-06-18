Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

До Усьвинских столбов обычно добираются пешком.



Мы же отправимся туда на моторной лодке — так вы не устанете и сможете увидеть их не только с суши, но и с воды.



Вы успеете осмотреть места съёмок фильмов «Время первых» и «Сердце Пармы», загадать желание в каменном городе и насладиться гармонией уральской природы.