До Усьвинских столбов обычно добираются пешком.
Мы же отправимся туда на моторной лодке — так вы не устанете и сможете увидеть их не только с суши, но и с воды.
Вы успеете осмотреть места съёмок фильмов «Время первых» и «Сердце Пармы», загадать желание в каменном городе и насладиться гармонией уральской природы.
Мы же отправимся туда на моторной лодке — так вы не устанете и сможете увидеть их не только с суши, но и с воды.
Вы успеете осмотреть места съёмок фильмов «Время первых» и «Сердце Пармы», загадать желание в каменном городе и насладиться гармонией уральской природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Катание на моторных лодках по Усьве
Это будет настоящее приключение! Прозрачная река, голубое небо, хвойные мраморно-зелёные леса и скалы — наслаждайтесь моментом и капелькой экстрима
- Треккинг к вершине Усьвинских столбов
Вы окажетесь на самой кромке каменной стены и ощутите, как замирает душа. Вокруг — бескрайнее лесное море, река и самый известный останец Усьвинских столбов — Чёртов палец.
- Посещение Каменного города
Необычайно атмосферное место, овеянное множеством легенд, которые вы узнаете от гида.
- По местам съёмок фильма «Сердце Пармы»
Здесь выстроили масштабные деревянные декорации для съёмок фильма по роману Алексея Иванова. Неподалёку находится самый длинный в Пермском крае пешеходный подвесной мост. Пройти по нему тот ещё экстрим: мостик дрожит и раскачивается при каждом шаге. Боишься, но идёшь, потому что одновременно со страхом испытываешь восторг, совсем как в детстве на аттракционах. Страшно весело!
Программа и тайминг поездки
06:00 — выезд из Перми
08:00 — завтрак в кафе
09:10 — фотостоп у Белых камней с видом на гору Басег
09:30 — прогулка на лодках, подъём на гору
12:30 — обед
13:30 — прогулка по каменному городу
16:30 — осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы», подвесной мост
19:00 — ужин
21:00 — возвращение в Пермь
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
- В стоимость включены прогулка на моторной лодке, билет-пропуск к территории природного парка «Пермский» (Каменный город)
- Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы подЗадать вопрос
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