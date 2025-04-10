Лучшиe бары, как прaвило, скрыты от глаз — тем увлeкатeльнеe будет искать их. Mы отобpaли для вac 10 oсобенныx зaвeдений Пeрми. Чтoбы добpатьcя дo них, вы пoлучите рeквизит и, peшая зaдания, будeте двигатьcя пo мaршруту.

Описание квеста

Увлекательное путешествие по скрытым барам Перми

Лучшие бары часто скрыты от глаз, и именно это делает их поиск особенно захватывающим. Мы подготовили для вас список из десяти уникальных заведений в Перми, которые стоит посетить. Эти места не только порадуют вас атмосферой, но и предложат разнообразие напитков и закусок.

Как это работает?

Чтобы добраться до этих скрытых уголков, вам потребуется реквизит. Решая увлекательные задания, вы будете двигаться по заранее подготовленному маршруту. В инструкциях вы найдете информацию о ценах и рекомендации по меню, что поможет вам сделать правильный выбор.

Обратите внимание!

Квест проходит без экскурсовода. В день мероприятия мы отправим вам файл с картой и заданиями, чтобы вы могли самостоятельно исследовать город. Не переживайте, у вас будет достаточно подсказок, чтобы не заблудиться.

Преимущества участия в квесте

Незабываемые впечатления от посещения уникальных баров.

Возможность узнать интересные факты о каждом заведении.

Развлечение в компании друзей или в одиночку.

Гибкость в выборе времени и маршрута.

Готовы к приключению?

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Перми и открыть для себя новые места. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для выполнения заданий, и вперед — к новым открытиям!