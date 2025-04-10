Квест-тур по барам Перми

Лучшиe бары, как прaвило, скрыты от глаз — тем увлeкатeльнеe будет искать их. Mы отобpaли для вac 10 oсобенныx зaвeдений Пeрми. Чтoбы добpатьcя дo них, вы пoлучите рeквизит и, peшая зaдания, будeте двигатьcя пo мaршруту.
Квест-тур по барам Перми
Квест-тур по барам Перми
Квест-тур по барам Перми
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание квеста

Увлекательное путешествие по скрытым барам Перми

Лучшие бары часто скрыты от глаз, и именно это делает их поиск особенно захватывающим. Мы подготовили для вас список из десяти уникальных заведений в Перми, которые стоит посетить. Эти места не только порадуют вас атмосферой, но и предложат разнообразие напитков и закусок.

Как это работает?

Чтобы добраться до этих скрытых уголков, вам потребуется реквизит. Решая увлекательные задания, вы будете двигаться по заранее подготовленному маршруту. В инструкциях вы найдете информацию о ценах и рекомендации по меню, что поможет вам сделать правильный выбор.

Обратите внимание!

Квест проходит без экскурсовода. В день мероприятия мы отправим вам файл с картой и заданиями, чтобы вы могли самостоятельно исследовать город. Не переживайте, у вас будет достаточно подсказок, чтобы не заблудиться.

Преимущества участия в квесте

  • Незабываемые впечатления от посещения уникальных баров.
  • Возможность узнать интересные факты о каждом заведении.
  • Развлечение в компании друзей или в одиночку.
  • Гибкость в выборе времени и маршрута.

Готовы к приключению?

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Перми и открыть для себя новые места. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для выполнения заданий, и вперед — к новым открытиям!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Старокирпичный переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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