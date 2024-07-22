Гастрономические экскурсии Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Перми, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
На машине
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Встреча в аэропорту, помощь с вещами, поездка в центр Перми, дегустация посикунчиков и обзорная экскурсия по городу
«Чтобы вы подкрепились с дороги, мы заедем в ресторан национальной кухни и отведаем легендарные посикунчики»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 800 за всё до 4 чел.
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
«Для этого мы обратимся к местной культуре и кухне»
8 авг в 18:00
14 авг в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Групповая
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
«Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Если хотите, чтобы вам показали самые интересные локации и, при этом, рассказывали обо всем с юмором и любовью к краю, то вам точно надо к Александру!)
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Точно не ошиблась в выборе гида для данного мероприятия. Доставка из аэропорта и сразу обзорная экскурсия-это лучшее знакомство с новым
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    местом пребывания. Александр опытный, приятный человек и рассказчик, с самого первого момента расположил нас не только к себе, но и к городу. Вдохновил нас любовью к своим землякам, дал возможность сравнить и понять литературных героев пермяков из книг и фильмов, ощутить произошедшие изменения за последние годы и легко ориентироваться по улочкам. Подсказал приятные и достойные по цене и качеству точки питания, рекомендовал к посещению музеи. Обязательно рекомендую его всем, кто поедет в Пермь первый раз.

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  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
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    Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть!

  • И
    Иван
    5 мая 2024
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
  • А
    Анна
    25 октября 2023
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы из этого города с
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    родителями 32 года назад. Огромное спасибо Олегу за столь увлекательное путешествие в город моего детства! Все очень понравилось. Туристу, который увеличен изучением малых народов России или гастро-туристу, который желает отведать колоритные блюда местной кухни- конечно же рекомендую этот тур. P.S. Услугами индивидуального экскурсовода и услугами данного сайта пользовалась впервые. Спасибо Вам Олег!

    Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мыЭта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы
  • В
    Владислав
    14 февраля 2023
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Хорошая экскурсия. По сути, три в одном: обзорная по Перми, Мотовилиха, Кудымкар. Гид рассказывает интересно, без фактических ошибок, решает задачи
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    туристов. Минус - не успели в музей в Кудымкаре. Он, возможно, вроде самой Перми, т. к. туристы все равно там живут, а второй раз до Кудымкара не особо доберёшься.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
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Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Каменный Город
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Гора Ветлан
  9. Набережная
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2024
Сейчас в Перми в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Перми, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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