2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Встреча в аэропорту, помощь с вещами, поездка в центр Перми, дегустация посикунчиков и обзорная экскурсия по городу
«Чтобы вы подкрепились с дороги, мы заедем в ресторан национальной кухни и отведаем легендарные посикунчики»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
«Для этого мы обратимся к местной культуре и кухне»
8 авг в 18:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Групповая
Экскурсия в Кунгур (с обедом)
Начало: ул. Ленина, 53, Пермь
«Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 июля 2024Если хотите, чтобы вам показали самые интересные локации и, при этом, рассказывали обо всем с юмором и любовью к краю, то вам точно надо к Александру!)
- ННаталья4 июля 2024Точно не ошиблась в выборе гида для данного мероприятия. Доставка из аэропорта и сразу обзорная экскурсия-это лучшее знакомство с новым
- ТТатьяна24 мая 2024Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
- ИИван5 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
- ААнна25 октября 2023Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы из этого города с
- ВВладислав14 февраля 2023Хорошая экскурсия. По сути, три в одном: обзорная по Перми, Мотовилиха, Кудымкар. Гид рассказывает интересно, без фактических ошибок, решает задачи
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Перми в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Перми, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024