Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПермский исторический маршрут
Пермь скрывает множество историй и секретов. Прогулка по Разгуляю откроет вам город с новой стороны, где прошлое встречается с настоящим
Начало: В районе Разгуляя
«Вы полюбуетесь многоярусной колокольней пятикупольного храма, выполненного в стиле русского барокко»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь: прогулка по Компросу и Зелёной линии
Познакомьтесь с Пермию через её знаменитые арт-объекты и истории. Узнайте, где печатают деньги и почему часы здесь не производят. Прогулка, полная открытий
Начало: В центре города
«Почему у Пушкина Пермь ассоциировалась с дремучими лесами, зачем сюда приезжал Обама и почему коктейль Молотова так называется»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
«По ходу прогулки будем заходить в бары и разговаривать о том, как изменились представления людей об устройстве их жизни»
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел23 июля 2025Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге -
- ННадежда23 июля 2025Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
- ООльга16 июня 2025Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2025
Сейчас в Перми в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5600. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 45 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль