Экскурсии по барам Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Перми, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Разгуляем Разгуляй
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Пермский исторический маршрут
Пермь скрывает множество историй и секретов. Прогулка по Разгуляю откроет вам город с новой стороны, где прошлое встречается с настоящим
Начало: В районе Разгуляя
«Вы полюбуетесь многоярусной колокольней пятикупольного храма, выполненного в стиле русского барокко»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
О Перми - с любовью
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь: прогулка по Компросу и Зелёной линии
Познакомьтесь с Пермию через её знаменитые арт-объекты и истории. Узнайте, где печатают деньги и почему часы здесь не производят. Прогулка, полная открытий
Начало: В центре города
«Почему у Пушкина Пермь ассоциировалась с дремучими лесами, зачем сюда приезжал Обама и почему коктейль Молотова так называется»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
«По ходу прогулки будем заходить в бары и разговаривать о том, как изменились представления людей об устройстве их жизни»
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    23 июля 2025
    История питейных заведений Перми (18+)
    Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге -
    читать дальше

    всегда можно задать вопросы и получить на них развернутые ответы с переходом в обсуждение. Отдельный респект за наушник - сначала показалось, что это лишнее, но потом словил прикол, что не мешает шум и можно отходить в стороны. Экскурсию сопровождали старые фотографии как выглядели здания раньше, это добавляет имерсивности, за что тоже отдельный лайк. Прогулкой остались довольны, крайне рекомендую Дмитрия! Спасибо, за отличную экскурсию

  • Н
    Надежда
    23 июля 2025
    История питейных заведений Перми (18+)
    Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    История питейных заведений Перми (18+)
    Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Бары и ночная жизнь»

Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2025
Сейчас в Перми в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5600. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
