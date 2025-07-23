читать дальше

всегда можно задать вопросы и получить на них развернутые ответы с переходом в обсуждение. Отдельный респект за наушник - сначала показалось, что это лишнее, но потом словил прикол, что не мешает шум и можно отходить в стороны. Экскурсию сопровождали старые фотографии как выглядели здания раньше, это добавляет имерсивности, за что тоже отдельный лайк. Прогулкой остались довольны, крайне рекомендую Дмитрия! Спасибо, за отличную экскурсию