1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
- ТТатьяна24 мая 2024Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
- РРоман16 мая 2024Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
- ВВладимир9 мая 2024Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии. Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту. Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне. Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно. Рекомендую всем!!!
- ЕЕлена5 мая 2024Татьяна спасибо, все супер!
- ООльга29 апреля 2024Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
- ООльга10 февраля 2024Татьяна забрала нас из гостиницы на хорошем комфортабельном авто. Было весело! Анимация умиляет! Выбрали не то время для этой экскурсии,
- ДДмитрий3 января 2024Огромная благодарность Татьяне. Все прошло "на одном дыхании", захватывает с первой минуты. Из всех наших экскурсий это самая интересная! Интересная подача, проработанная подборка материала, не перегруженно фактами, которые никогда не запомнишь. В общем, всем рекомендую, не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Башня смерти»
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