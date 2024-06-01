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рассказывает о нем. Благодаря ему мы узнали много любопытных моментов, о которых навряд ли бы нашли в интернете. Да и потом, такая сжатая информация намного лучше и интереснее, чем гуглить и пытаться сопоставить историю, факты и события. За несколько часов мы побывали в разных местах города, узнали о людях, архитектуре, истории становления города и даже кухни. Мы потом еще не раз гуляли самостоятельно по городу и вспоминали, при виде каких-то домов, о рассказах Андрея. Мы благодарны ему за прекрсаную экскурсию.