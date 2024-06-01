Башня смерти – экскурсии в Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Башня смерти» в Перми, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистическая Пермь
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000 за всё до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.
По старинным улицам Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000 за всё до 10 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
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    Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть!

  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    По старинным улицам Перми
    Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
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    рассказывает о нем. Благодаря ему мы узнали много любопытных моментов, о которых навряд ли бы нашли в интернете. Да и потом, такая сжатая информация намного лучше и интереснее, чем гуглить и пытаться сопоставить историю, факты и события. За несколько часов мы побывали в разных местах города, узнали о людях, архитектуре, истории становления города и даже кухни. Мы потом еще не раз гуляли самостоятельно по городу и вспоминали, при виде каких-то домов, о рассказах Андрея. Мы благодарны ему за прекрсаную экскурсию.

  • В
    Владимир
    9 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии. Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту. Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне. Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно. Рекомендую всем!!!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Мистическая Пермь
    Татьяна спасибо, все супер!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
    Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
  • О
    Ольга
    10 февраля 2024
    Мистическая Пермь
    Татьяна забрала нас из гостиницы на хорошем комфортабельном авто. Было весело! Анимация умиляет! Выбрали не то время для этой экскурсии,
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    летний светлый и жаркий день, было очень много людей вокруг, это очень отвлекало, анимация теряла свою актуальность. Татьяна старалась как могла, рассказала нам много интересного, помогла нам сделать красивые фото. Рекомендую, но не в летнее время.

  • Д
    Дмитрий
    3 января 2024
    Мистическая Пермь
    Огромная благодарность Татьяне. Все прошло "на одном дыхании", захватывает с первой минуты. Из всех наших экскурсий это самая интересная! Интересная подача, проработанная подборка материала, не перегруженно фактами, которые никогда не запомнишь. В общем, всем рекомендую, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Башня смерти»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Город
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Башня смерти" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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