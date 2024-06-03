1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
- ССветлана22 мая 2024Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
- ООльга17 мая 2024Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
- ССветлана12 мая 2024Андрей отличный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями о родном городе. Ни один исторический, архитектурный, культурный и даже кулинарный вопрос не остался
- ООльга30 мая 2023Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко было прописано место, весь
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Дом Грибушина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Дом Грибушина" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Дом Грибушина», 124 ⭐ отзыва, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август