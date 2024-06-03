Дом Грибушина – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Грибушина» в Перми, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Пермь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Перми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
4 отзыва
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850 за человека
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
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    нашел для нас время, и уже в 7 утра мы смотрели с ним город. Понравилась подача информации - легко, не шаблонно, с мини-викторинами))). В общем, два часа пролетели незаметно.

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Перми
    Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями о родном городе. Ни один исторический, архитектурный, культурный и даже кулинарный вопрос не остался
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    без ответа. Несмотря на ужасную погоду (был дождь и оч. холодно) мы попросили продлить экскурсию - настолько было интересно и познавательно.

  • О
    Ольга
    30 мая 2023
    Иммерсивная прогулка по Перми
    Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко было прописано место, весь
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    необходимый инвентарь был в нужное время (наушники, планшет и фломастеры, карточки), гид делала много фотографий, которые потом выслала и в Вотсапп, и в Телеграмм. Да и сама гид была очень приятная дама. Было время сфотографировать достопримечательности, у которых останавливались. Гид сразу же предупредила, что экскурсия будет нестандартная и не из разряда «посмотрите налево». Экскурсия проходит так: надеваете наушники и приятный мужской голос ведет вас по улицам Перми, рассказывая истории Кому могу порекомендовать такой вид экскурсии: тем, кто хочет дополнительно развлечься с другими участниками, совершая балетные па и элементы утренней зарядки, играя в дворника и листья или в посетителей дня рождения девочки, рисуя свой имидж города и прочее Наверное, из-за такой необычной подачи материала экскурсия запомнилась лучше. Что надо иметь ввиду: темп будет тот, который задает ведущий в наушниках, задержаться или пойти быстрее не получится. Гид, кстати, сопровождает весь путь и показывает дорогу, а также организовывает все общие сценки, в которых вы участвуете

    Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четкоОрганизация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Дом Грибушина»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Дом Грибушина" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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