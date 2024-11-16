3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: арт-объекты и история
Познакомьтесь с Пермью за один день: главные достопримечательности, арт-объекты и интересные факты о городе. Удобная поездка на автомобиле
Начало: Экскурсии отель Урал
Завтра в 14:00
2 дек в 08:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Перми: путешествие через историю и культуру
Вместе с опытным гидом откроем страницы истории Перми, встретимся с её символами и традициями
Начало: Г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: По расписанию или по согласованию с экскурсантами
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Перми: Памятники, легенды и купеческие особняки
Прогулка по Перми с посещением главных достопримечательностей: Памятник Татищеву, Набережная Камы, Соленые уши и многое другое
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 ноября 2024Спасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. Исторические факты. Мы с сыном остались в полном восторге. Обязательно будем рекомендовать Дину своим друзьям и знакомым.
- ККасым10 ноября 2024Прекрасная экскурсия! Дина встретила нас на машине около гостиницы, погода была не супер, но комбинированный формат отлично компенсировал дождик и
- ЕЕкатерина25 сентября 2024Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела! Экскурсия выстроена потрясающе и погуляли и город посмотрели со всех сторон! Время пролетело
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Камская ГЭС»
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