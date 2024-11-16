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холод. Узнали много нового про город Пермь, про окрестности. Дина очень эрудированный человек, можно пообщаться на разные темы, любит свое дело и большой профессионал. В конце порадовала нас вкусными местными конфетами, дала рекомендации по "где покушать". Мы отлично провели время, всем советуем.