Камская ГЭС – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Камская ГЭС» в Перми, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
По Перми с ветерком
На машине
34 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: арт-объекты и история
Познакомьтесь с Пермью за один день: главные достопримечательности, арт-объекты и интересные факты о городе. Удобная поездка на автомобиле
Начало: Экскурсии отель Урал
Завтра в 14:00
2 дек в 08:30
6 700 за всё до 4 чел.
Гуляем по Перми
Пешая
59 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Перми: путешествие через историю и культуру
Вместе с опытным гидом откроем страницы истории Перми, встретимся с её символами и традициями
Начало: Г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: По расписанию или по согласованию с экскурсантами
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
47 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Перми: Памятники, легенды и купеческие особняки
Прогулка по Перми с посещением главных достопримечательностей: Памятник Татищеву, Набережная Камы, Соленые уши и многое другое
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    16 ноября 2024
    По Перми с ветерком
    Спасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. Исторические факты. Мы с сыном остались в полном восторге. Обязательно будем рекомендовать Дину своим друзьям и знакомым.
    Спасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. ИсторическиеСпасибо огромное Дине за экскурсию по Перми. Очень интересно рассказывала, провезла по самым значимым местам. Исторические
  • К
    Касым
    10 ноября 2024
    По Перми с ветерком
    Прекрасная экскурсия! Дина встретила нас на машине около гостиницы, погода была не супер, но комбинированный формат отлично компенсировал дождик и
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    холод. Узнали много нового про город Пермь, про окрестности. Дина очень эрудированный человек, можно пообщаться на разные темы, любит свое дело и большой профессионал. В конце порадовала нас вкусными местными конфетами, дала рекомендации по "где покушать". Мы отлично провели время, всем советуем.

  • Е
    Екатерина
    25 сентября 2024
    По Перми с ветерком
    Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела! Экскурсия выстроена потрясающе и погуляли и город посмотрели со всех сторон! Время пролетело
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    незаметно! В дороге нас угощали водичкой, а в конце еще и чаю с конфетами налили! Очень душевно, очень познавательно и очень влюбчиво. Спасибо, что помогаете гостям города полюбить Пермь! Рекомендуем однозначно 🔥🔥🔥

    Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела!Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела!Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела!Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела!Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела!Дина - отличный рассказчик и мастер своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Камская ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Перми с ветерком
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  3. Обзорная экскурсия по Перми
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Кунгурская пещера
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в ноябре 2024
Сейчас в Перми в категории "Камская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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