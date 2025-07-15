На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком.
Познакомитесь с памятниками истории и архитектуры, полюбуетесь красотой православных храмов, прекрасными городскими пейзажами, извилистыми изгибами рек.
Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились. И конечно, познакомитесь с тем, чем живет город сейчас и как развивается.
Познакомитесь с памятниками истории и архитектуры, полюбуетесь красотой православных храмов, прекрасными городскими пейзажами, извилистыми изгибами рек.
Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились. И конечно, познакомитесь с тем, чем живет город сейчас и как развивается.
Описание экскурсииЧто вас ждет Прогулка начнется с площади перед Народным театром молодежи. Здесь мы полюбуемся на живописное русло реки Сылва и осмотрим необычные арт-объекты — «Ладья Ермака» и «Пуп земли». От площади мы поднимемся по Сибирскому тракту и посмотрим на бывший особняк купца Сафронова, в котором сегодня работает библиотека им. Хлебникова. Еще выше располагается Малый гостиный двор. Рядом находится Краеведческий музей Кунгура, где ранее работали городской магистрат, а после — пересыльная тюрьма. Прогуливаясь по Сибирскому тракту, мы увидим Памятник самовару и расположенный по соседству сквер им. Губкина. Далее мы дойдем до усадьбы купца Дубинина, полюбуемся на панорамы Кунгура с обзорной площадки и поднимемся на слегка наклоненную колокольню Тихвинского храма — самое высокое сооружение города. Также в программу экскурсии входит посещение сквера Воздухоплавателей. Неподалеку располагается Парк культуры и отдыха, а сразу за ним — Гостиный двор на Соборной площади, построенный в 1867 году. В завершение мы осмотрим обелиск в честь защитников Кунгура от войск Пугачева, побываем на площади Победы и вернемся к «Пупу земли». Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Народный театр молодежи
- Набережная реки Сылва
- Сибирский тракт
- Особняк купца Сафронова
- Малый гостиный двор
- Краеведческий музей Кунгура
- Памятник самовару
- Сквер им. Губкина
- Усадьба купца Дубинина
- Обзорной площадки
- Тихвинский храм
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Это было бесподобно!!! Всем рекомендую.
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