Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На обзорной экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком.



Познакомитесь с памятниками истории и архитектуры, полюбуетесь красотой православных храмов, прекрасными городскими пейзажами, извилистыми изгибами рек.



Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились. И конечно, познакомитесь с тем, чем живет город сейчас и как развивается. 5 1 отзыв

Gidy Gorode Ваш гид в Перми Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Прогулка начнется с площади перед Народным театром молодежи. Здесь мы полюбуемся на живописное русло реки Сылва и осмотрим необычные арт-объекты — «Ладья Ермака» и «Пуп земли». От площади мы поднимемся по Сибирскому тракту и посмотрим на бывший особняк купца Сафронова, в котором сегодня работает библиотека им. Хлебникова. Еще выше располагается Малый гостиный двор. Рядом находится Краеведческий музей Кунгура, где ранее работали городской магистрат, а после — пересыльная тюрьма. Прогуливаясь по Сибирскому тракту, мы увидим Памятник самовару и расположенный по соседству сквер им. Губкина. Далее мы дойдем до усадьбы купца Дубинина, полюбуемся на панорамы Кунгура с обзорной площадки и поднимемся на слегка наклоненную колокольню Тихвинского храма — самое высокое сооружение города. Также в программу экскурсии входит посещение сквера Воздухоплавателей. Неподалеку располагается Парк культуры и отдыха, а сразу за ним — Гостиный двор на Соборной площади, построенный в 1867 году. В завершение мы осмотрим обелиск в честь защитников Кунгура от войск Пугачева, побываем на площади Победы и вернемся к «Пупу земли». Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Народный театр молодежи

Набережная реки Сылва

Сибирский тракт

Особняк купца Сафронова

Малый гостиный двор

Краеведческий музей Кунгура

Памятник самовару

Сквер им. Губкина

Усадьба купца Дубинина

Обзорной площадки

Тихвинский храм Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – Л Людмила Это было бесподобно!!! Всем рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет