Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пермскому краю, где вас ждёт камень Ермак - величественный скальный массив с потрясающими видами на реку Сылва и таёжные леса.
В Кунгуре, известном своим купеческим прошлым,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Пермского края
- 🏞️ Виды с камня Ермак
- 🏛️ Исторический Кунгур
- 🛤️ Сибирский тракт
- 📸 Фото у «Пупа Земли»
Что можно увидеть
- Дворец детского творчества «Муравейник»
- Памятник «МИГ на взлёте»
- Башня смерти
- Завод «Пермские моторы»
- Камень Ермак
- Центр Кунгура
- Арт-объект «Пуп Земли»
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Перми
- По пути проедем по главным улицам города: Комсомольский проспект, улицы Чкалова и Героев Хасана
- Увидим Дворец детского творчества «Муравейник», памятник «МИГ на взлёте», «Башню смерти», проходные завода «Пермские моторы». Узнаем, кто такой Хасан
- Вспомним о первых поселенцах, освоении Урала и становлении Горнозаводской цивилизации
- По дороге — знаменитый Сибирский тракт с живописными пейзажами
11:30 — прибытие в Кунгур и подъём на Ермак
- Здесь нас встретит местный гид, который будет сопровождать нас к камню Ермак
- Подъём на вершину скального массива (высота около 90 метров) — с оборудованной площадки открываются виды на долину реки Сылва, таёжные леса и железную дорогу у воды
- Вы узнаете, какие редкие растения есть на склонах, как сочетаются здесь таёжная и степная флора
- Насладимся тишиной, природой и лёгким ветерком над скалами
14:00 — возвращение в Кунгур
- Прогуляемся по городу с купеческим обликом 19 века
- Осмотрим центр, узнаем, почему Кунгур называли чайной столицей Российской империи
- Сделаем фото у арт-объекта «Пуп Земли»
- Прервёмся на обед в одном из местных кафе
По желанию за доплату
- Посещение музеев: Горного дела, Купечества, Карста и Спелеологии
- Возможен заезд в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь — по предварительной договорённости
16:30 — выезд в Пермь
По пути — красивые виды, обсуждение впечатлений, просмотр художественного фильма.
18:00–18:30 — возвращение в город
Организационные детали
- Транспорт — автомобиль Lifan Х60
- В стоимость не включено: питание, входные билеты в музеи, заезд в монастырь (3000 ₽)
- Подъём на Ермак не требует специальной подготовки, но нужна базовая выносливость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пам. «Пермяк - Соленые уши»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме.
Отзывы и рейтинг
4
Дионис
18 авг 2025
Не хватили посещение Белогорья. Требовалось дополнительное финансирование (об этом есть информация), но по времени вполне могли бы заехать с запасом.
