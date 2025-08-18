Мои заказы

Путешествие к камню Ермак и в старинный Кунгур

Погрузитесь в атмосферу Пермского края: камень Ермак и Кунгур с их уникальной природой и историей подарят незабываемые впечатления
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пермскому краю, где вас ждёт камень Ермак - величественный скальный массив с потрясающими видами на реку Сылва и таёжные леса.

В Кунгуре, известном своим купеческим прошлым,
вы прогуляетесь по улицам с атмосферой 19 века и узнаете, почему его называли чайной столицей.

В программе - знакомство с уральской природой, история освоения Сибири и посещение знаменитого Сибирского тракта.

Подъём на Ермак не требует специальной подготовки, но обещает захватывающие виды и уникальные растения

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Пермского края
  • 🏞️ Виды с камня Ермак
  • 🏛️ Исторический Кунгур
  • 🛤️ Сибирский тракт
  • 📸 Фото у «Пупа Земли»
Что можно увидеть

  • Дворец детского творчества «Муравейник»
  • Памятник «МИГ на взлёте»
  • Башня смерти
  • Завод «Пермские моторы»
  • Камень Ермак
  • Центр Кунгура
  • Арт-объект «Пуп Земли»

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Перми

  • По пути проедем по главным улицам города: Комсомольский проспект, улицы Чкалова и Героев Хасана
  • Увидим Дворец детского творчества «Муравейник», памятник «МИГ на взлёте», «Башню смерти», проходные завода «Пермские моторы». Узнаем, кто такой Хасан
  • Вспомним о первых поселенцах, освоении Урала и становлении Горнозаводской цивилизации
  • По дороге — знаменитый Сибирский тракт с живописными пейзажами

11:30 — прибытие в Кунгур и подъём на Ермак

  • Здесь нас встретит местный гид, который будет сопровождать нас к камню Ермак
  • Подъём на вершину скального массива (высота около 90 метров) — с оборудованной площадки открываются виды на долину реки Сылва, таёжные леса и железную дорогу у воды
  • Вы узнаете, какие редкие растения есть на склонах, как сочетаются здесь таёжная и степная флора
  • Насладимся тишиной, природой и лёгким ветерком над скалами

14:00 — возвращение в Кунгур

  • Прогуляемся по городу с купеческим обликом 19 века
  • Осмотрим центр, узнаем, почему Кунгур называли чайной столицей Российской империи
  • Сделаем фото у арт-объекта «Пуп Земли»
  • Прервёмся на обед в одном из местных кафе

По желанию за доплату

  • Посещение музеев: Горного дела, Купечества, Карста и Спелеологии
  • Возможен заезд в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь — по предварительной договорённости

16:30 — выезд в Пермь

По пути — красивые виды, обсуждение впечатлений, просмотр художественного фильма.

18:00–18:30 — возвращение в город

Организационные детали

  • Транспорт — автомобиль Lifan Х60
  • В стоимость не включено: питание, входные билеты в музеи, заезд в монастырь (3000 ₽)
  • Подъём на Ермак не требует специальной подготовки, но нужна базовая выносливость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пам. «Пермяк - Соленые уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой целью
была создана команда из водителей и экскурсоводов. И теперь мы можем отвезти вас в любой уголок Пермского края, познакомить с достопримечательностями и гарантировать, что ваше путешествие состоится при любом наборе группы. Достопримечательности Пермского края действительно стоят вашего внимания!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дионис
Дионис
18 авг 2025
Не хватили посещение Белогорья. Требовалось дополнительное финансирование (об этом есть информация), но по времени вполне могли бы заехать с запасом.

Входит в следующие категории Перми

