Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура

За один день увидеть Белогорье и Кунгур, подняться на скалу Ермак и пройти по ледяной пещере
Эта поездка увлечёт любого путешественника! Вы подниметесь на Белую гору и скалу Ермак. Побываете под землёй в Кунгурской пещере. Пройдёте старыми улочками Кунгура и полюбуетесь городом с колокольни. Позавтракаете в трапезной монастыря и пообедаете в одном из уютных кунгурских кафе. И конечно, узнаете много нового об истории этих мест.
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Белогорский монастырь

Отличная дорога, забираясь все выше и выше, приведёт нас на Белую гору, где стоит огромный храм. Отсюда открываются великолепные виды на многие десятки километров — если не подведёт погода, мы сделаем прекрасные панорамные фото.

Кунгурская ледяная пещера

За полтора часа вы пройдёте полтора километра по каменным и ледяным лабиринтам под землёй, увидите огромные гроты и пещерные озера, услышите несмолкаемую подземную капель. И потренируете свою фантазию, угадывая в нагромождении камней силуэты животных.

Скала Ермак

Если позволит погода, мы поднимемся на скалу Ермак, на 40 метров возвышающуюся над Сылвой. А если не захотите подниматься — посидим на берегу реки, наблюдая за движением поездов на противоположном берегу.

Кунгур

Мы заглянем в мастерскую по производству кунгурских пряников. А затем — к камнерезу, где вас встретит настоящий уральский Данила-мастер. Завершим день осмотром Кунгура и подъёмом на самую высокую колокольню города, откуда все окрестности видны как на ладони.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле «Москвич 3»
  • Время в пути от Перми до Белогорского монастыря — около 1,5–2 часов в одну сторону
  • Билеты в Кунгурскую пещеру оплачиваются дополнительно: взрослые — 1100–1500 ₽, дети 5–14 лет — 800–1000 ₽. Стоимость зависит от выбранного маршрута и дня недели, есть льготы
  • За подъём на колокольню желательно пожертвовать храму любую посильную сумму
  • Подъём на Ермак требует определенных физических усилий и невозможен после дождя

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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