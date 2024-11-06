Эта поездка увлечёт любого путешественника! Вы подниметесь на Белую гору и скалу Ермак. Побываете под землёй в Кунгурской пещере. Пройдёте старыми улочками Кунгура и полюбуетесь городом с колокольни. Позавтракаете в трапезной монастыря и пообедаете в одном из уютных кунгурских кафе. И конечно, узнаете много нового об истории этих мест.

Описание экскурсии

Белогорский монастырь

Отличная дорога, забираясь все выше и выше, приведёт нас на Белую гору, где стоит огромный храм. Отсюда открываются великолепные виды на многие десятки километров — если не подведёт погода, мы сделаем прекрасные панорамные фото.

Кунгурская ледяная пещера

За полтора часа вы пройдёте полтора километра по каменным и ледяным лабиринтам под землёй, увидите огромные гроты и пещерные озера, услышите несмолкаемую подземную капель. И потренируете свою фантазию, угадывая в нагромождении камней силуэты животных.

Скала Ермак

Если позволит погода, мы поднимемся на скалу Ермак, на 40 метров возвышающуюся над Сылвой. А если не захотите подниматься — посидим на берегу реки, наблюдая за движением поездов на противоположном берегу.

Кунгур

Мы заглянем в мастерскую по производству кунгурских пряников. А затем — к камнерезу, где вас встретит настоящий уральский Данила-мастер. Завершим день осмотром Кунгура и подъёмом на самую высокую колокольню города, откуда все окрестности видны как на ладони.

Организационные детали