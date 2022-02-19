Обзорная экскурсия по Перми на транспорте

Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале

Индивидуальная
Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале.

Чтобы пройти пешком из одного конца города в другой понадобится около 17 часов.

Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте

Что вы можете увидеть 🤩

  • Набережная Камы
  • Памятник «Пермяк соленые уши»
  • Комсомольский проспект
  • Микрорайона Разгуляй
  • Железнодорожный вокзал Пермь-I
  • Здание планетария
  • дом пароходчика Мешкова
  • Собор Петра и Павла
  • Сибирская застава и улица Сибирская
  • Дом Дягилева
  • Королёвские номера
  • Дом Вердеревского
  • Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания
  • Район Рабочая Мотовилиха
  • Свято-Троицкая церковь
  • Райский сад
  • Музей Мотовилихинских заводов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы пройдемся по набережной Камы, осмотрим памятник «Пермяк соленые уши», проедем по Комсомольскому проспекту, украшенному зданиями в стиле сталинского ампира.
Во время поездки вас ждет посещение микрорайона Разгуляй, с которого начиналась история города. Здесь можно увидеть железнодорожный вокзал Пермь-I постройки 1878 года, здание планетария, дом пароходчика Мешкова в стиле позднего русского классицизма. Рядом с микрорайоном Разгуляй располагается одна из главных городских достопримечательностей — собор Петра и Павла. Храм относится к числу первых каменных сооружений Перми.
Программа экскурсии включает в себя посещение сибирской заставы и улицы Сибирской. Тут находится Домом Дягилева, где известный театральный деятель провел свои детские годы. На этой же улице можно найти Королёвские номера, Дом Вердеревского, Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания.
Далее мы побываем в районе Рабочая Мотовилиха, который долгое время развивался как отдельный поселок, а потом был присоединен к Перми. Его основные достопримечательности — Свято-Троицкая церковь, Райский сад, музей Мотовилихинских заводов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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