Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает: Мы пройдемся по набережной Камы, осмотрим памятник «Пермяк соленые уши», проедем по Комсомольскому проспекту, украшенному зданиями в стиле сталинского ампира. Во время поездки вас ждет посещение микрорайона Разгуляй, с которого начиналась история города. Здесь можно увидеть железнодорожный вокзал Пермь-I постройки 1878 года, здание планетария, дом пароходчика Мешкова в стиле позднего русского классицизма. Рядом с микрорайоном Разгуляй располагается одна из главных городских достопримечательностей — собор Петра и Павла. Храм относится к числу первых каменных сооружений Перми. Программа экскурсии включает в себя посещение сибирской заставы и улицы Сибирской. Тут находится Дом Дягилева, где известный театральный деятель провел свои детские годы. На этой же улице можно найти Королёвские номера, Дом Вердеревского, Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания. Далее мы побываем в районе Рабочая Мотовилиха, который долгое время развивался как отдельный поселок, а потом был присоединен к Перми. Его основные достопримечательности — Свято-Троицкая церковь, Райский сад, музей Мотовилихинских заводов. Важная информация:

Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 • Дети принимаются любого возраста в сопровождении родителей.