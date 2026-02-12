Что вы можете увидеть 🤩

Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале. Чтобы пройти пешком из одного конца города в другой понадобится около 17 часов.
Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы пройдемся по набережной Камы, осмотрим памятник «Пермяк соленые уши», проедем по Комсомольскому проспекту, украшенному зданиями в стиле сталинского ампира. Во время поездки вас ждет посещение микрорайона Разгуляй, с которого начиналась история города. Здесь можно увидеть железнодорожный вокзал Пермь-I постройки 1878 года, здание планетария, дом пароходчика Мешкова в стиле позднего русского классицизма. Рядом с микрорайоном Разгуляй располагается одна из главных городских достопримечательностей — собор Петра и Павла. Храм относится к числу первых каменных сооружений Перми. Программа экскурсии включает в себя посещение сибирской заставы и улицы Сибирской. Тут находится Дом Дягилева, где известный театральный деятель провел свои детские годы. На этой же улице можно найти Королёвские номера, Дом Вердеревского, Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания. Далее мы побываем в районе Рабочая Мотовилиха, который долгое время развивался как отдельный поселок, а потом был присоединен к Перми. Его основные достопримечательности — Свято-Троицкая церковь, Райский сад, музей Мотовилихинских заводов. Важная информация:
Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 • Дети принимаются любого возраста в сопровождении родителей.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Камы
- Памятник «Пермяк соленые уши»
- Комсомольский проспект
- Микрорайона Разгуляй
- Железнодорожный вокзал Пермь-I
- Здание планетария
- Дом пароходчика Мешкова
- Собор Петра и Павла
- Сибирская застава и улица Сибирская
- Дом Дягилева
- Королёвские номера
- Дом Вердеревского
- Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания
- Район Рабочая Мотовилиха
- Свято-Троицкая церковь
- Райский сад
- Музей Мотовилихинских заводов
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
- Дети принимаются любого возраста в сопровождении родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за такой насыщенный маршрут! Понравилось, что экскурсия охватывает разные районы Перми, и про каждый есть маленькие истории. Свято-Троицкая церковь особенно впечатлила.
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Н
Все супер, экскурсия насыщенная и интересная. Разгуляй очень красивый, исторические дома поражают. Особенно понравилось, как гид рассказывал про музеи и старые церкви.
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М
Спасибо за экскурсию! Прогулка по набережной Камы была просто супер, а памятник Пермяк соленые уши такой забавный. Интересно, что на каждом шагу открываются новые факты о городе.
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О
Было интересно! Я думала, что Пермь это просто промышленный город, а тут столько красивых зданий в стиле сталинского ампира. Фотографии получились классные, советую брать фотоаппарат.
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С
Экскурсия понравилась, много нового узнал про архитектуру и историю Перми. Особенно понравился Дом Дягилева и улица Сибирская. Гид рассказывал легко и понятно, очень увлекательно.
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в
Очень познавательно и легко. Гид рассказал про Пермь с такой любовью, что сразу захотелось пройти весь город пешком. Райский сад и Мотовилиха просто чудо, рекомендую всем.
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