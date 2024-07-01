Вы увидите самые интересные места нашего города. Побываете в исторических кварталах, услышите невероятные истории людей, побывавших в г. Перми в разные эпохи.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Рассказ экскурсовода про достопримечательности и исторические места города, архитектурные объекты. Важная информация: Уважаемые туристы, Если у вас группа более 7 человек. Необходимо доплатить за каждого следующего туриста по 300 руб с чел.
Ежедневно. По желанию туристов время можно перенести в удобное для них время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические места города
- Архитектурные объекты
Что включено
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Дополнительно можно заказать транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Завершение: Отель "Прикамье", г. Пермь, памятник "Соленые уши"
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По желанию туристов время можно перенести в удобное для них время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 156 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Уважаемые туристы
- Если у вас группа более 7 человек. Необходимо доплатить за каждого следующего туриста по 300 руб с чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия, даже не заметили, как прошло время 3 часа пешеходной экскурсии. Выражаем очень большую благодарность нашему экскурсоводу по Перми Татьяне Николаевне Карлюк! Великолепный профессионал с багажом знаний во всем.
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Е
Я была в полном восторге от проведённой экскурсии. Было очень интересно, получала ответы на все свои вопросы. Прошли большое расстояние, но я его и не заметила из-за увлекательных рассказов и интересных историй. Время пробежал незаметно. Очень рекомендую
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Л
Отличная экскурсия. 3 часа на одном дыхании. Экскурсовод Ольга сумела нас увлечь так, что ни мороз, ни большое расстояние практически не ощущались. Спасибо ей большое! Мы получили огромное удовольствие от города и от общения с Ольгой.
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О
Мы увидели старую Пермь, услышали мифы и легенды об этом городе, хотя было очень холодно экскурсия прошла замечательно. мы получили массу полезной информации. Спасибо огромное экскурсоводу Ольге.
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В
Интересная экскурсия. Очень понравились легенды о городе, история его появления. Экскурсовод Ольга с любовью рассказывает о своем замечательном городе. Спасибо!
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С
Город стал красивым, преобразился к 300-летию. С удовольствием погуляли с гидом. Спасибо Ольге большое! 😊
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