Обзорная пешеходная экскурсия по г. Перми

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Перми с экскурсоводом

Описание
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Обзорная пешеходная экскурсия по г. Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Перми
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Исторические места города
  • Архитектурные объекты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите самые интересные места нашего города. Побываете в исторических кварталах, услышите невероятные истории людей, побывавших в г. Перми в разные эпохи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Дополнительно по желанию можно заказать транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский проспект,27 Памятник «Соленые уши»
Завершение: Отель "Прикамье, г. Пермь, памятник"Соленые уши "
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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