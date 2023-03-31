Индивидуальная пешеходная экскурсия по Перми с экскурсоводом
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Что вас ожидает 🤩
- Исторические места города
- Архитектурные объекты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите самые интересные места нашего города. Побываете в исторических кварталах, услышите невероятные истории людей, побывавших в г. Перми в разные эпохи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа экскурсовода
- Что не входит
- Дополнительно по желанию можно заказать транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Комсомольский проспект,27 Памятник «Соленые уши»Завершение: Отель "Прикамье, г. Пермь, памятник"Соленые уши "
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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