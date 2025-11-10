Вы совершите путешествие в старинные городки Усолье и Соликамск.
Они привлекают туристов множеством храмов и этнографическими загадками; музеями, впечатляющими богатством своих коллекций и самобытностью; атмосферой прошлых веков и первозданной природой. Все здесь, как будто окутано тайной. Мы совершим экскурсию — прогулку по основным достопримечательностям этих удивительных городов.
Описание экскурсииЕсть что-то особенное в Севере Пермского Края. Здесь время замирает, обнажая вековые толщи истории и культуры. Усолье Город Усолье, который, с легкой руки историков, называют Уральской Венецией, был основан в 1606 г. богатейшими солепромышленниками Строгановыми и считался местом, где трудились «Пермяки — соленые уши» вплоть до революции. Соликамск Это еще один из древнейших городов Урала. Как не сложно догадаться по названию, начало городу дала соль. В 1430 году вологодскими купцами Калиниковыми здесь были организованы соляные промыслы. Значение Соликамска сильно выросло с открытием здесь Бабиновской дороги в Сибирь. В Соликамске сохранилось множество храмов и архитектурных ансамблей 17 века. Лично для меня, этот город сопоставим с г. Суздаль, где, куда бы ты не посмотрел, и куда бы не пошел, — везде храм. А это и не удивительно, во-первых, значение города было очень велико, а во-вторых, многие соборы были выполнены Владимиро-Суздальскими мастерами. Важная информация: Количество достопримечательностей на маршруте очень большое. Будет зависеть от предпочтений туристов и их физических возможностей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Усолье:
- Палаты Строгановых
- Усольский историко-архитектурный музей
- Одну из 3 падающих башен Урала
- Набережную
- В Соликамске:
- Музейный комплекс города Соликамска
- Соборную колокольню
- Стены дома Воеводы
- Людмилинскую рассолоподъемную скважину
Что включено
- Трансфер
- Путевая экскурсия
- Обзорные экскурсии по городам
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Питание на маршруте
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Количество достопримечательностей на маршруте очень большое. Будет зависеть от предпочтений туристов и их физических возможностей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
