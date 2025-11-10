Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы совершите путешествие в старинные городки Усолье и Соликамск.



Они привлекают туристов множеством храмов и этнографическими загадками; музеями, впечатляющими богатством своих коллекций и самобытностью; атмосферой прошлых веков и первозданной природой. Все здесь, как будто окутано тайной. Мы совершим экскурсию — прогулку по основным достопримечательностям этих удивительных городов.

Описание экскурсии Есть что-то особенное в Севере Пермского Края. Здесь время замирает, обнажая вековые толщи истории и культуры. Усолье Город Усолье, который, с легкой руки историков, называют Уральской Венецией, был основан в 1606 г. богатейшими солепромышленниками Строгановыми и считался местом, где трудились «Пермяки — соленые уши» вплоть до революции. Соликамск Это еще один из древнейших городов Урала. Как не сложно догадаться по названию, начало городу дала соль. В 1430 году вологодскими купцами Калиниковыми здесь были организованы соляные промыслы. Значение Соликамска сильно выросло с открытием здесь Бабиновской дороги в Сибирь. В Соликамске сохранилось множество храмов и архитектурных ансамблей 17 века. Лично для меня, этот город сопоставим с г. Суздаль, где, куда бы ты не посмотрел, и куда бы не пошел, — везде храм. А это и не удивительно, во-первых, значение города было очень велико, а во-вторых, многие соборы были выполнены Владимиро-Суздальскими мастерами. Важная информация: Количество достопримечательностей на маршруте очень большое. Будет зависеть от предпочтений туристов и их физических возможностей.

