12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 авг в 09:00
13 авг в 19:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
11 авг в 09:00
13 авг в 19:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
20 авг в 08:00
29 авг в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 августа 2023Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда
- ККоростылева19 июля 2022Великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много нового узнали, прекрасная природа, масса впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Соликамск»
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