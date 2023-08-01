Соликамск – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Соликамск» в Перми, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 авг в 09:00
13 авг в 19:00
19 900 за всё до 3 чел.
«Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
11 авг в 09:00
13 авг в 19:00
18 400 за всё до 4 чел.
Из Перми - на землю Соли Камской
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
20 авг в 08:00
29 авг в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда
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    за проделанный путь - вид сверху на красоту природы. Татьяна - уникальный гид! Весь день ощущаешь себя не просто на экскурсии, а как на прогулке с лучшей подругой.

  • К
    Коростылева
    19 июля 2022
    «Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала
    Великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много нового узнали, прекрасная природа, масса впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Соликамск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каменные богатыри Полюд и Ветлан
  2. «Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала
  3. Из Перми - на землю Соли Камской
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каменный Город
  2. Самое главное
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Помяненный камень
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Соликамск" можно забронировать 3 экскурсии от 17 500 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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