истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.