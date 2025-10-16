Экскурсия в Соликамск и Чердынь - это возможность окунуться в историю Пермского края.
Посетители увидят Соликамский кремль и Собор Рождества Христова, оценят архитектуру 17 века в Доме воеводы и узнают о
Посетители увидят Соликамский кремль и Собор Рождества Христова, оценят архитектуру 17 века в Доме воеводы и узнают о
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Пермского края
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 🏞 Живописные природные объекты
- 🗺 Возможность корректировки маршрута
- 🎨 Богатые коллекции музеев
- 📜 Увлекательные уральские легенды
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Что можно увидеть
- Соликамский кремль
- Собор Рождества Христова
- Дом воеводы
- Музей соли
- Церковь Спаса Нерукотворного
- Чердынский кремль
- Чердынский краеведческий музей
- Полюд
Описание экскурсии
В городе Соликамске мы посетим:
- Соликамский кремль — исторический центр города с сохранившимися укреплениями и архитектурными памятниками 17 века
- Собор Рождества Христова — величественный православный храм начала 18 века, известный своим красивым внутренним убранством и иконостасом
- Колокольню собора Рождества Христова — символ города
- Дом воеводы — историческое здание, где жил воевода, представлявший царскую власть в регионе. Это памятник архитектуры 17 века — вы оцените стиль того времени
- Музей соли — уникальный музей, в котором вы погрузитесь в историю соледобычи
- Людмилинскую скважину — одну из старейших соляных скважин в России
В Чердыни вас ждут:
- Церковь Спаса Нерукотворного — одна из старейших церквей города с красивыми фресками
- Чердынский кремль — остатки крепости, которая когда-то защищала город
- Вятское городище — археологический памятник недалеко от Чердыни
- Чердынский краеведческий музей, поражающий богатством коллекций. Здесь представлены экспонаты, связанные с бытом местных жителей и историей города
- Природные достопримечательности — окрестности Чердыни славятся живописными пейзажами, включая леса и реки, которые вы увидите
- Полюд — живописная скала, о которой слагались легенды
Количество достопримечательностей в этих местах просто огромное! Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших предпочтений и физических возможностей.
Вы узнаете:
- об истории Пермской земли: древних народах, населявших Парму; археологических находках, городищах и поселениях, которые свидетельствуют о жизни людей в этом регионе с древних времён; истории Чердыни как важного торгового и военного центра, а также роли Соликамска в защите границ
- культуре и традициях: местных обычаях, праздниках и легендах, которые передаются из поколения в поколение; пермском зверином стиле; местной кухне — блюдах из крапивы, грибов, ягод и, конечно, пистиках
- архитектуре: старинных церквях и храмах; языческих верованиях и христианизации местного населения огнём и мечом
- природе Урала: природных достопримечательностях и особенностях региона — лесах, реках, горах
- экономике и промышленности: истории Соликамска как центра соляной добычи и её влиянии на экономическое развитие региона; современных промышленных предприятиях и их значении для экономики России; истории политических репрессий в России и системе ГУЛАГа
- кинематографе — ведь именно этим местам посвящена экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»
Организационные детали
- Питание на маршруте и входные билеты в музеи (от 140 до 350 ₽) оплачиваются дополнительно
- Желательно иметь с собой наличные — карты принимают не везде
- За дополнительную плату — 3000 ₽ — можно включить в маршрут поездку в Ныроб и на Искорское городище с посещением Узкой улочки
- Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur или ГАЗ Соболь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные объекты по маршруту
- Ныроб — место ссылки и мученической гибели дяди первого царя из династии Романовых, Михаила. Главная святыня — икона Псоглавцы, изображающая святого с головой собаки. Она считается чудотворной
- Искорское городище — археологический памятник 9–10 веков. Здесь были найдены уникальные артефакты, рассказывающие о жизни древнего населения Урала
- Узкая улочка — природный лаз в скале на территории городища, подъём по которому даёт не только физическую нагрузку, но и духовное обновление
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
16 окт 2025
Выражаем благодарность от нашей группы(8человек из города Первоуральск)
за короткое, но насыщенное путешествие: Пермь>Усолье Камское> Соликамск>Чердынь>
Ныроб.
За 2 дня Константин погрузил нас в историческую, православную историю края. Он грамотный ГИД, интересный рассказчик и опытный водитель в одном лице, учитывал пожелания и интересы группы.
Все остались ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ довольны!
за короткое, но насыщенное путешествие: Пермь>Усолье Камское> Соликамск>Чердынь>
Ныроб.
За 2 дня Константин погрузил нас в историческую, православную историю края. Он грамотный ГИД, интересный рассказчик и опытный водитель в одном лице, учитывал пожелания и интересы группы.
Все остались ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ довольны!
Юлия
2 сен 2025
Всё великолепно!
А
Алена
12 авг 2025
Давно хотели посетить север нашего края, желательно по максимуму и я очень обрадовалась, когда увидела предлагаемую экскурсию, с заездом через Усолье, Соликамск, Чердынь, с возможностью посетить и п. Ныроб. Связались
А
Артур
21 июл 2025
Длительная, но очень интересная, увлекательная и атмосферная экскурсия! Не стоит бояться долгой дороги - в компании гида время летит незаметно. Из программы узнал для себя много нового об истории Пермского края, а гид развернуто и полно ответил на все дополнительные вопросы по теме и не очень. Рекомендую!
Элеонора
20 июл 2025
Однозначно рекомендую побывать на этой экскурсии! Константин- великолепный рассказчик, слушать - не переслушать. История Усолья, Солкамска и Чердыни разворачивается перед тобой постепенно, логично, понятно. О красоте мест промолчу, лучшеувидеть, чем услышать.
Сама экскурсия длительная, много переездов, но пролетела на "одном дыхании". Автомобиль комфортный, учтены все пожелания. Суперсервис!
Сама экскурсия длительная, много переездов, но пролетела на "одном дыхании". Автомобиль комфортный, учтены все пожелания. Суперсервис!
Андрей
7 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Не забывайте. Выезд в 7.00, возвращение 22-23.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Живое сердце тайги: из Перми - к Усьвинским столбам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Усьвинским столбам, где величественные пейзажи и древние гроты откроют вам тайны уральской природы
Начало: По месту вашего проживания в Перми
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 950 ₽
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Погрузитесь в прошлое Перми через деревянное зодчество и живописные виды. Узнайте о традициях и истории региона на экскурсии в «Хохловке»
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.