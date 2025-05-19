Сокровища Перми и пермского края

Уральский город со своим лицом и характером.

Самый северный континентальный город - миллионник, занимает первое место по объему промышленности на Урале.

Пять брендов, которыми гордится Пермь - пермский геологический период, пермский звериный стиль, пермский балет, пермские боги, пермские моторы.
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Сокровища Перми и пермского края
Сокровища Перми и пермского края
Сокровища Перми и пермского края
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Давайте начнем нашу увлекательную экскурсию с места, где зародился наш город. Мы познакомимся с историей, которая привела к строительству завода, и рассмотрим образцы руды, ставшей основой для его основания.

Кама — порт пяти морей

Кама, наш замечательный город, по праву называется портом пяти морей. Здесь вы сможете увидеть уникальный арт-объект "Счастье не за горами", который станет отличным местом для фотографий и вдохновения.

Соборная площадь и её тайны

На Соборной площади, известной как площадь "пяти Александров", мы откроем множество тайн. Здесь, у добряка Лукьяна с мешком сокровищ Урала, мы сможем загадать желание и полюбоваться уральскими самоцветами.

Странные памятники и исторические артефакты

В ходе экскурсии мы увидим самый странный памятник России, триумфальную арку и великолепный МиГ-31. Эти объекты не только привлекают внимание, но и рассказывают о богатой истории нашего региона.

Сибирский тракт

Не забудем и о Сибирском тракте, который имеет множество значений: это и государева дорога, и дорога скорби, и дорога любви. Каждый из этих аспектов раскрывает новые грани нашей истории.

Академический театр оперы и балета

Наша гордость — академический театр оперы и балета, который является важной частью культурной жизни города. Здесь проходят незабываемые представления, которые стоит увидеть каждому.

Комфортная экскурсия

Важно отметить, что экскурсия по городу на автомобиле позволит вам комфортно, без усталости и максимально полно узнать о Перми, её истории, культуре и промышленности. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем все тайны этого удивительного города!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Сквер Татищева
  • ‭ Первая железная дорога на Урале
  • ‭ Портал двух вокзалов
  • ‭ Главные улицы города
  • ‭ Современный центр Перми
  • ‭ Завод авиадвигателей
  • ‭ Сибирский тракт
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул Комсомольский проспект - 27
Завершение: Ул. Ленина,58
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Экскурсия на автомобиле в течении 3 часов. Количество туристов не более 4 человек. Прошу вас одеться по погоде
  • Так как будут выходы в самых интересных локациях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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