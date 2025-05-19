Самый северный континентальный город - миллионник, занимает первое место по объему промышленности на Урале.
Пять брендов, которыми гордится Пермь - пермский геологический период, пермский звериный стиль, пермский балет, пермские боги, пермские моторы.
Описание экскурсии
Начало экскурсии
Давайте начнем нашу увлекательную экскурсию с места, где зародился наш город. Мы познакомимся с историей, которая привела к строительству завода, и рассмотрим образцы руды, ставшей основой для его основания.
Кама — порт пяти морей
Кама, наш замечательный город, по праву называется портом пяти морей. Здесь вы сможете увидеть уникальный арт-объект "Счастье не за горами", который станет отличным местом для фотографий и вдохновения.
Соборная площадь и её тайны
На Соборной площади, известной как площадь "пяти Александров", мы откроем множество тайн. Здесь, у добряка Лукьяна с мешком сокровищ Урала, мы сможем загадать желание и полюбоваться уральскими самоцветами.
Странные памятники и исторические артефакты
В ходе экскурсии мы увидим самый странный памятник России, триумфальную арку и великолепный МиГ-31. Эти объекты не только привлекают внимание, но и рассказывают о богатой истории нашего региона.
Сибирский тракт
Не забудем и о Сибирском тракте, который имеет множество значений: это и государева дорога, и дорога скорби, и дорога любви. Каждый из этих аспектов раскрывает новые грани нашей истории.
Академический театр оперы и балета
Наша гордость — академический театр оперы и балета, который является важной частью культурной жизни города. Здесь проходят незабываемые представления, которые стоит увидеть каждому.
Комфортная экскурсия
Важно отметить, что экскурсия по городу на автомобиле позволит вам комфортно, без усталости и максимально полно узнать о Перми, её истории, культуре и промышленности. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем все тайны этого удивительного города!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Татищева
- Первая железная дорога на Урале
- Портал двух вокзалов
- Главные улицы города
- Современный центр Перми
- Завод авиадвигателей
- Сибирский тракт
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсия на автомобиле в течении 3 часов. Количество туристов не более 4 человек. Прошу вас одеться по погоде
- Так как будут выходы в самых интересных локациях