Уральский город со своим лицом и характером. Самый северный континентальный город - миллионник, занимает первое место по объему промышленности на Урале. Пять брендов, которыми гордится Пермь - пермский геологический период, пермский звериный стиль, пермский балет, пермские боги, пермские моторы.

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Описание экскурсии

Начало экскурсии

Давайте начнем нашу увлекательную экскурсию с места, где зародился наш город. Мы познакомимся с историей, которая привела к строительству завода, и рассмотрим образцы руды, ставшей основой для его основания.

Кама — порт пяти морей

Кама, наш замечательный город, по праву называется портом пяти морей. Здесь вы сможете увидеть уникальный арт-объект "Счастье не за горами", который станет отличным местом для фотографий и вдохновения.

Соборная площадь и её тайны

На Соборной площади, известной как площадь "пяти Александров", мы откроем множество тайн. Здесь, у добряка Лукьяна с мешком сокровищ Урала, мы сможем загадать желание и полюбоваться уральскими самоцветами.

Странные памятники и исторические артефакты

В ходе экскурсии мы увидим самый странный памятник России, триумфальную арку и великолепный МиГ-31. Эти объекты не только привлекают внимание, но и рассказывают о богатой истории нашего региона.

Сибирский тракт

Не забудем и о Сибирском тракте, который имеет множество значений: это и государева дорога, и дорога скорби, и дорога любви. Каждый из этих аспектов раскрывает новые грани нашей истории.

Академический театр оперы и балета

Наша гордость — академический театр оперы и балета, который является важной частью культурной жизни города. Здесь проходят незабываемые представления, которые стоит увидеть каждому.

Комфортная экскурсия

Важно отметить, что экскурсия по городу на автомобиле позволит вам комфортно, без усталости и максимально полно узнать о Перми, её истории, культуре и промышленности. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем все тайны этого удивительного города!