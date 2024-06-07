1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории
Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 16:00
16 июня в 15:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и
- ИИгорь3 июня 2024Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
- ЕЕкатерина30 мая 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
- ГГалина26 мая 2024Огромное спасибо Дине. Моя семья в восторге от экскурсии! Экскурсия максимально продумана Диной от и до! Было очень интересно познакомиться с
- ЕЕкатерина24 мая 2024Одна из самых интересных экскурсий за последнее время! Очень много нового узнали о древней истории края, известных личностях, которые внесли
- ТТатьяна24 мая 2024Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия с Диной очень понравилась! Она очень хорошо знает Истрию своего города, очень внимательна к своим гостям! Рекомендую!
- ССветлана12 мая 2024Андрей отличный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями о родном городе. Ни один исторический, архитектурный, культурный и даже кулинарный вопрос не остался
- ВВладимир9 мая 2024Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии. Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту. Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне. Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно. Рекомендую всем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Арт-объект «Счастье не за горами»»
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