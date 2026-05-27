Откройте для себя историю и культуру города через ключевые достопримечательности Перми.
Вы увидите металлургическое наследие, современное искусство, а также полюбуетесь рекой Камой, связывающей Пермь со всей страной. Это путешествие подарит вам глубокое понимание богатого прошлого города и его настоящего.
Описание трансферОткройте для себя Пермь: экскурсия по ключевым достопримечательностям Экскурсия «Пермь — порт пяти морей» познакомит вас с историей и культурой города. Вы посетите ключевые достопримечательности и узнаете о развитии Перми как важного транспортного и торгового узла, а также о её металлургическом и купеческом прошлом. В ходе экскурсии вы увидите современный арт-объект «Счастье не за горами» на набережной реки Камы, а также насладитесь видами красавицы Камы, связывающей наш город со всей страной. Вы начнёте с района реки Егошихи, откуда началась история города, и продолжите в районе Мотовилиха, который демонстрирует мощь металлургического прошлого и настоящего Перми. Далее вы посетите Театральный сквер и Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, а также площадь Трудовой доблести, отражающую вклад пермяков в победу во Второй мировой войне. Прогуляетесь по улице Сибирской, рассказывающей о купеческом прошлом города, и увидите сердце Перми — Спасо-Преображенский кафедральный собор. Наконец, вы окажетесь в современном центре города на Комсомольском проспекте, где расположены различные арт-объекты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район реки Егошихи
- Район Мотовилиха
- Набережная реки Камы
- Арт-объект «Счастье не за горами»
- Театральный сквер
- Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского
- Площадь Трудовой доблести
- Улица Сибирская
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Комсомольский проспект с арт-объектами
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский проспект, 27, Пермь
Завершение: Пермь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
