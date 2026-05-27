Откройте для себя историю и культуру города через ключевые достопримечательности Перми.



Вы увидите металлургическое наследие, современное искусство, а также полюбуетесь рекой Камой, связывающей Пермь со всей страной. Это путешествие подарит вам глубокое понимание богатого прошлого города и его настоящего.

Надежда Ваш гид в Перми
Индивидуальный трансфер 7900 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-6 человек Пешком

Описание трансфер Откройте для себя Пермь: экскурсия по ключевым достопримечательностям Экскурсия «Пермь — порт пяти морей» познакомит вас с историей и культурой города. Вы посетите ключевые достопримечательности и узнаете о развитии Перми как важного транспортного и торгового узла, а также о её металлургическом и купеческом прошлом. В ходе экскурсии вы увидите современный арт-объект «Счастье не за горами» на набережной реки Камы, а также насладитесь видами красавицы Камы, связывающей наш город со всей страной. Вы начнёте с района реки Егошихи, откуда началась история города, и продолжите в районе Мотовилиха, который демонстрирует мощь металлургического прошлого и настоящего Перми. Далее вы посетите Театральный сквер и Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, а также площадь Трудовой доблести, отражающую вклад пермяков в победу во Второй мировой войне. Прогуляетесь по улице Сибирской, рассказывающей о купеческом прошлом города, и увидите сердце Перми — Спасо-Преображенский кафедральный собор. Наконец, вы окажетесь в современном центре города на Комсомольском проспекте, где расположены различные арт-объекты.

