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экскурсии тоже Степан охотно отвечал. 3 часа пролетели незаметно. Узнали необычные факты о театрах и музеях Перми, старом заводе, железной дороге, картинной галерее, Дягилевский фестиваль в Перми, соленых ушах.

Также понравилось, что Степан заранее позвонил, сориентировал по погоде, даже взял для нас запасные зонты (зонты, к счастью, не пригодились) Погода была ветренная, и Степан предложил место, где можно взять горячий чай, погреться детям. Город очень понравился - ухоженный, чистый, опрятный. Захотелось вернуться еще следующим летом, чтобы посетить картинную галерею (была закрыта в связи с переездом), Дягилевский фестиваль, погулять по набережной в солнечную погоду. Если еще получится приехать,то обратимся вновь за экскурсией к Степану.