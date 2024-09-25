Пермь - город на Каме с богатой историей и культурой.
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о горнозаводской цивилизации, посетите место основания города и пройдётесь по главным проспектам и закоулкам. Вас
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о горнозаводской цивилизации, посетите место основания города и пройдётесь по главным проспектам и закоулкам. Вас
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Речка Егошиха. Я покажу вам место, где находился медеплавильный завод и зародился город. Поговорим о том, как создавались горнозаводские поселения
- Сквер имени В. Н. Татищева. Мы пройдём по скверу, который был центром города в 18 веке. Вы услышите о его богатом прошлом и рассмотрите новые объекты
- Дом и сквер Грибушина. Красивейший дом Перми, увековеченный Пастернаком в романе «Доктор Живаго». Вы узнаете о том, как здесь жил чайный купец
- Театральный сквер и здания, окружающие его. Вы увидите готическое здание Мариинской женской гимназии, старейшую аптеку города и дом, в котором 200 лет назад гостил император Александр I. И многое другое!
- ИльТЮЗион. Новый театральный квартал порадует европейскими улочками
- Улица Пермская, сохранившая облик 19 века. И скрывающая в переулках мастерские и аутентичные кафе
- Комсомольский проспект. Пройдём по современному центру Перми
- Соборная площадь и Кафедральный собор. У главной архитектурной доминанты города, я расскажу вам об известных людях, которые здесь учились. А также о культурном бренде Прикамья — Пермских богах
- Набережная Камы. Одна из самых длинных и лучших в России, на которой красуется известный арт-объект «Счастье не за горами»
- Речной и первый железнодорожный вокзалы. Обсудим транспорт Перми и пермскую культурную революцию — да, да, была у нас такая!
Организационные детали
Я адаптирую маршрут и рассказ в зависимости от ваших интересов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Татищева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Степан — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 51 туриста
Начинающий экскурсовод. Провожу экскурсии по Мотовилихе. Но готовлю и другие маршруты. Готов к сотрудничеству и развитию в туризме.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юля
25 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухих и скучных дат, а экскурсия с вопросами,мини- загадками. На все наши вопросы по ходу
М
Мария
2 сен 2024
Пешая экскурсия по городу оставила только положительные впечатления. Было много интересной информации. Даже ребенок, который не очень любит экскурсионные прогулки, был полностью вовлечен в процесс. Время, проведенное с замечательным гидом, пролетело незаметно. На любой наш вопрос находился ответ. Впечатления остались самые восторженные. Огромное спасибо.
Дмитрий
28 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Отлично подходит для первого знакомства с городом, с его историей. Так же узнаете чем живет современная Пермь. Включает в себя прогулку по центральной части города, посетите многие
Входит в следующие категории Перми
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