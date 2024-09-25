Пермь - современный город с историей

Познакомьтесь с Перми на индивидуальной экскурсии! Узнайте о горнозаводской цивилизации, культурной революции и спрятанных уголках города
Пермь - город на Каме с богатой историей и культурой.

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о горнозаводской цивилизации, посетите место основания города и пройдётесь по главным проспектам и закоулкам. Вас
читать дальше

ждут скверы, старинные здания и набережная Камы с известным арт-объектом. Узнайте, что дала Пермь России и миру, и посчитайте медвежат на набережной.

Маршрут и рассказ адаптируются под ваши интересы, чтобы сделать экскурсию максимально интересной и познавательной

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Богатая история
  • 🏞️ Живописные виды
  • 🎭 Культурные объекты
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут
    • Пермь - современный город с историей
    Пермь - современный город с историей
    Пермь - современный город с историей
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Речка Егошиха
  • Сквер имени В.Н. Татищева
  • Дом и сквер Грибушина
  • Театральный сквер
  • ИльТЮЗион
  • Улица Пермская
  • Комсомольский проспект
  • Соборная площадь
  • Набережная Камы
  • Речной вокзал
  • Первый железнодорожный вокзал

    • Описание экскурсии

    • Речка Егошиха. Я покажу вам место, где находился медеплавильный завод и зародился город. Поговорим о том, как создавались горнозаводские поселения
    • Сквер имени В. Н. Татищева. Мы пройдём по скверу, который был центром города в 18 веке. Вы услышите о его богатом прошлом и рассмотрите новые объекты
    • Дом и сквер Грибушина. Красивейший дом Перми, увековеченный Пастернаком в романе «Доктор Живаго». Вы узнаете о том, как здесь жил чайный купец
    • Театральный сквер и здания, окружающие его. Вы увидите готическое здание Мариинской женской гимназии, старейшую аптеку города и дом, в котором 200 лет назад гостил император Александр I. И многое другое!
    • ИльТЮЗион. Новый театральный квартал порадует европейскими улочками
    • Улица Пермская, сохранившая облик 19 века. И скрывающая в переулках мастерские и аутентичные кафе
    • Комсомольский проспект. Пройдём по современному центру Перми
    • Соборная площадь и Кафедральный собор. У главной архитектурной доминанты города, я расскажу вам об известных людях, которые здесь учились. А также о культурном бренде Прикамья — Пермских богах
    • Набережная Камы. Одна из самых длинных и лучших в России, на которой красуется известный арт-объект «Счастье не за горами»
    • Речной и первый железнодорожный вокзалы. Обсудим транспорт Перми и пермскую культурную революцию — да, да, была у нас такая!

    Организационные детали

    Я адаптирую маршрут и рассказ в зависимости от ваших интересов.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В сквере им. Татищева
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Ю
    25 сен 2024
    Экскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухих и скучных дат, а экскурсия с вопросами,мини- загадками. На все наши вопросы по ходу
    читать дальше

    экскурсии тоже Степан охотно отвечал. 3 часа пролетели незаметно. Узнали необычные факты о театрах и музеях Перми, старом заводе, железной дороге, картинной галерее, Дягилевский фестиваль в Перми, соленых ушах.
    Также понравилось, что Степан заранее позвонил, сориентировал по погоде, даже взял для нас запасные зонты (зонты, к счастью, не пригодились) Погода была ветренная, и Степан предложил место, где можно взять горячий чай, погреться детям. Город очень понравился - ухоженный, чистый, опрятный. Захотелось вернуться еще следующим летом, чтобы посетить картинную галерею (была закрыта в связи с переездом), Дягилевский фестиваль, погулять по набережной в солнечную погоду. Если еще получится приехать,то обратимся вновь за экскурсией к Степану.

    Экскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухихЭкскурсия очень понравилась. Заинтересовала и взрослых, и подростков, и ребенка 9 лет. Не просто монолог сухих
    М
    2 сен 2024
    Пешая экскурсия по городу оставила только положительные впечатления. Было много интересной информации. Даже ребенок, который не очень любит экскурсионные прогулки, был полностью вовлечен в процесс. Время, проведенное с замечательным гидом, пролетело незаметно. На любой наш вопрос находился ответ. Впечатления остались самые восторженные. Огромное спасибо.
    Дмитрий
    28 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась! Отлично подходит для первого знакомства с городом, с его историей. Так же узнаете чем живет современная Пермь. Включает в себя прогулку по центральной части города, посетите многие
    читать дальше

    популярные туристические (и не только!) места, и даже поучаствуете в небольшом квесте) В целом экскурсия превзошла мои ожидания, Степан очень интеллигентный и вежливый молодой человек с хорошо поставленным голосом и приятным тембром, слушать одно удовольствие! Уже планируем при следующем посещении посетить экскурсию по Мотовилихе)

    Входит в следующие категории Перми

    Похожие экскурсии из Перми

    Пермь: лицом к лицу
    На машине
    60 отзывов
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Лучший выбор
    Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
    Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
    Начало: На улице Ленина
    Сегодня в 15:00
    Завтра в 09:00
    6 200 за всё до 4 чел.
    Вокруг Театрального сквера
    Пешая
    35 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Вокруг Театрального сквера: история и архитектура Перми
    Погрузитесь в историю Перми, пройдитесь по местам, связанным с известными деятелями искусства и культуры. Увидите памятники, здания и узнаете много интересного
    Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
    Завтра в 08:00
    28 окт в 15:00
    2 000 за всё до 10 чел.
    По Перми с ветерком
    На машине
    32 отзыва
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Пермь: арт-объекты и история
    Познакомьтесь с Пермью за один день: главные достопримечательности, арт-объекты и интересные факты о городе. Удобная поездка на автомобиле
    Начало: Экскурсии отель Урал
    2 ноя в 08:00
    3 ноя в 14:00
    6 700 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Перми
    ХорошоТам