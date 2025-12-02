Экскурсия сочетает автомобильное путешествие с пешеходными выходами в самых значимых местах.
Вы познакомитесь с историей основания Перми и её развитием как важного металлургического центра Урала.
Прогуляетесь по купеческим улицам и набережной, где сохранился дух торгового и культурного прошлого города. И познакомитесь с современными арт-объектами.
Вы познакомитесь с историей основания Перми и её развитием как важного металлургического центра Урала.
Прогуляетесь по купеческим улицам и набережной, где сохранился дух торгового и культурного прошлого города. И познакомитесь с современными арт-объектами.
Описание экскурсии
Район Мотовилиха — знакомство с историей металлургического производства и индустриальным наследием Перми.
Район Егошиха — прогулка по экологической тропе — месту, где в 18 веке возник завод, давший начало городу.
Набережная Камы — для осмотра живописных видов и обсуждения роли реки в развитии города.
Улица Сибирская и Театральный сквер — прогулка и рассказ о культурной жизни Перми, купечестве, театральных традициях и архитектуре.
Спасо-Преображенский собор — один из главных духовных и архитектурных символов города.
Современные арт-объекты — знакомство с современным творчеством и арт-пространствами, отражающими креативный потенциал Перми.
Вы узнаете:
- как Пермь стала индустриальным центром Урала — от первых заводов до Мотовилихи
- кто такие пермские купцы, чем они прославились и где сохранились следы их богатства
- как река Кама сформировала экономику и характер города
- почему Пермь называют культурной столицей региона и что её связывает с Дягилевым
- как современное искусство изменило восприятие города — от арт-объектов до уличных галерей
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном 6-местном автомобиле
- Логичным завершением экскурсии может быть обед/ужин в ресторане национальной пермской кухни «Чоскыт Керку» (рядом с ним наша программа заканчивается). Можем зарезервировать для вас уютный столик — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 273 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
2 дек 2025
1 декабря была на этой экскурсии с гидом Надеждой. Получилась очень душевная и занимательная поездка. Чередовались поездки на комфортабельном автомобили с пешими прогулками. Надежда - очень интересный рассказчик, доступно излагает
А
Алевтина
3 ноя 2025
В эти выходные мы женской компанией приезжали в Пермь. У нас была потрясающий экскурсовод - Надежда. Было ощущение, что мы приехали в гости к подруге, которая все знает про город
Р
Регина
3 ноя 2025
Спасибо за отличную экскурсию по Перми ✔️
Время у нас было ограничено, но мы всё успели, чувствуется индивидуальный подход👍
Рекомендую ❤️
Время у нас было ограничено, но мы всё успели, чувствуется индивидуальный подход👍
Рекомендую ❤️
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеИндивидуальная экскурсия по Перми: от арт-объектов до архитектуры
Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Начало: Около отеля «Урал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6825 ₽ за всё до 4 чел.