Мои заказы

Пермь, город на Каме: металлургический лад, купеческий дух и современный арт

Главное для тех, кто здесь впервые
Экскурсия сочетает автомобильное путешествие с пешеходными выходами в самых значимых местах.

Вы познакомитесь с историей основания Перми и её развитием как важного металлургического центра Урала.

Прогуляетесь по купеческим улицам и набережной, где сохранился дух торгового и культурного прошлого города. И познакомитесь с современными арт-объектами.
5
3 отзыва
Пермь, город на Каме: металлургический лад, купеческий дух и современный арт© Константин
Пермь, город на Каме: металлургический лад, купеческий дух и современный арт© Константин
Пермь, город на Каме: металлургический лад, купеческий дух и современный арт© Константин

Описание экскурсии

Район Мотовилиха — знакомство с историей металлургического производства и индустриальным наследием Перми.

Район Егошиха — прогулка по экологической тропе — месту, где в 18 веке возник завод, давший начало городу.

Набережная Камы — для осмотра живописных видов и обсуждения роли реки в развитии города.

Улица Сибирская и Театральный сквер — прогулка и рассказ о культурной жизни Перми, купечестве, театральных традициях и архитектуре.

Спасо-Преображенский собор — один из главных духовных и архитектурных символов города.

Современные арт-объекты — знакомство с современным творчеством и арт-пространствами, отражающими креативный потенциал Перми.

Вы узнаете:

  • как Пермь стала индустриальным центром Урала — от первых заводов до Мотовилихи
  • кто такие пермские купцы, чем они прославились и где сохранились следы их богатства
  • как река Кама сформировала экономику и характер города
  • почему Пермь называют культурной столицей региона и что её связывает с Дягилевым
  • как современное искусство изменило восприятие города — от арт-объектов до уличных галерей

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном 6-местном автомобиле
  • Логичным завершением экскурсии может быть обед/ужин в ресторане национальной пермской кухни «Чоскыт Керку» (рядом с ним наша программа заканчивается). Можем зарезервировать для вас уютный столик — подробности в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 273 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
читать дальше

истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
Наталья
2 дек 2025
1 декабря была на этой экскурсии с гидом Надеждой. Получилась очень душевная и занимательная поездка. Чередовались поездки на комфортабельном автомобили с пешими прогулками. Надежда - очень интересный рассказчик, доступно излагает
читать дальше

материал, не перегружая избыточной информацией. Всё отлично запоминается, много интересных и разнообразных локаций, отвечает на все возникающие вопросы. В общем, о городе компактно и максимально узнаете многое и про прошлое, и про настоящее. Спасибо. Рекомендую.

А
Алевтина
3 ноя 2025
В эти выходные мы женской компанией приезжали в Пермь. У нас была потрясающий экскурсовод - Надежда. Было ощущение, что мы приехали в гости к подруге, которая все знает про город
читать дальше

и его окрестности. Надежда подстроилась под наш темп, очень много и интересно рассказывала исторических фактов, легенд, угощала нас чаем и пермскими сладостями. Мы два дня провели с этим экскурсоводом. Первый день у на была обзорная экскурсия по Перми и поездка в Белогорский монастырь. А на второй день мы поехали на Устьвинские столбы и в каменный город. Незабываемые красоты и приключения! Экскурсия проходила в комфортном автомобиле, поэтому усталость, связанная с большими расстояниями, практически не накапливалась. Так же от Надежды мы получили полную информацию по запросам: обед в ресторане с национальной кухней, места, где можно купить сувениры и что можно посмотреть из объектов, которые не включены в экскурсию.
Когда приезжаешь на короткий промежуток времени и не хочешь в пустую потратить ни одной минуты, это очень важно🤝 Спасибо вам Надежда!

Р
Регина
3 ноя 2025
Спасибо за отличную экскурсию по Перми ✔️
Время у нас было ограничено, но мы всё успели, чувствуется индивидуальный подход👍
Рекомендую ❤️

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Перми: от арт-объектов до архитектуры
Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Начало: Около отеля «Урал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6825 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми