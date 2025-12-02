читать дальше

и его окрестности. Надежда подстроилась под наш темп, очень много и интересно рассказывала исторических фактов, легенд, угощала нас чаем и пермскими сладостями. Мы два дня провели с этим экскурсоводом. Первый день у на была обзорная экскурсия по Перми и поездка в Белогорский монастырь. А на второй день мы поехали на Устьвинские столбы и в каменный город. Незабываемые красоты и приключения! Экскурсия проходила в комфортном автомобиле, поэтому усталость, связанная с большими расстояниями, практически не накапливалась. Так же от Надежды мы получили полную информацию по запросам: обед в ресторане с национальной кухней, места, где можно купить сувениры и что можно посмотреть из объектов, которые не включены в экскурсию.

Когда приезжаешь на короткий промежуток времени и не хочешь в пустую потратить ни одной минуты, это очень важно🤝 Спасибо вам Надежда!