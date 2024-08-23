Сокровища Перми на автомобиле

На этой индивидуальной экскурсии по Перми вас ждёт увлекательное путешествие по центру города.
Вы увидите Петропавловский собор, который является первым каменным зданием Перми, прогуляетесь по набережной Камы и сфотографируетесь у знаменитого
Вы увидите Петропавловский собор, который является первым каменным зданием Перми, прогуляетесь по набережной Камы и сфотографируетесь у знаменитого
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Петропавловский собор — первое каменное здание Перми
- Набережную Камы и «Счастье не за горами»
- Спасо-Преображенский собор — символ губернского города
- Арт-объект «Пермяк солёные уши» — любимый путешественниками
- Завод «Пермские моторы» — бренд города
- Сибирский тракт — легендарную дорогу с богатой историей
- Театральный сад и Пермский театр оперы и балета
И многое другое!
Вы услышите:
- Где зародился город и что стало причиной строительства завода
- Какие доходы вкладывали в развитие Перми купцы-пароходчики
- О блеске и нищете угольной эпохи
- Где плескалось тёплое пермское море — да-да, именно так!
- Как здесь жили изобретатели, учёные и исследователи
- Об уникальных брендах Перми
Также вы:
- Зачитаете исторический указ Екатерины II об учреждении губернского города
- Рассмотрите образцы руды
- Загадаете желание у статуи Лукьяна. Говорят, Лукьян-добряк всё исполняет. У него есть мешок с сокровищами, наверное, там алмазы, ведь самые первые российские алмазы найдены в Пермском крае
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo
- Поездка возможна с детьми от 7 лет
- По маршруту запланировано пять выходов из машины, но по желанию мы можем сделать и больше
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алефтина — ваш гид в Перми
Меня зовут Алефтина, Пермь — мой родной город. Я закончила Пермский государственный национальный исследовательский университет по программе «Основы экскурсионной деятельности». Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением, постоянно изучаю историю. Делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 авг 2024
Добрый день! Очень насыщенная и интересная экскурсия. Сын впервые так внимательно слушал экскурсию и даже захотел жить в Перми!
Алефтина, спасибо огромное за Ваш профессионализм!
Алефтина, спасибо огромное за Ваш профессионализм!
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