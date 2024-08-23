Сокровища Перми на автомобиле

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арт-объекта "Счастье не за горами".



Узнаете, почему площадь Пяти Александров получила своё название, и загадаете желание у памятника Лукьяну-добряку.



В ходе экскурсии вы также посетите Спасо-Преображенский собор, арт-объект "Пермяк солёные уши", завод "Пермские моторы", Сибирский тракт и Пермский театр оперы и балета. Вся поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo, и возможна с детьми от 7 лет. По маршруту запланировано пять выходов из машины, но по желанию можно сделать и больше