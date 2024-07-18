Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Будем любоваться головокружительными видами, совершать радиальные выходы, отдохнём от городской суеты и вдоволь надышимся свежим воздухом.
Вас ждут романтические вечера под звёздами у костра и покорение вершин, готовить еду будем все вместе, поэтому вы сможете почувствовать себя настоящими походниками!
июл
авг
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Программа тура по дням
Начало путешествия
В 21:00 отправимся в путешествие из Перми. Вы познакомитесь с инструкторами, они проведут для вас инструктаж.
Установка лагеря и первый радиальный выход
Рано утром сменим транспорт на автомобиль повышенной проходимости. В 09:00 прибудем на место, установим лагерь и все вместе приготовим завтрак-обед.
В 12:00 начнём радиальный выход на Главный Уральский хребет. Восхождение займёт около 6 часов. На вершине пофотографируемся, перекусим и насладимся головокружительными видами.
Спустимся в лагерь и все вместе приготовим ужин под руководством инструктора. Ночевать будем в палатках. Желающие смогут попариться в баньке на территории базы (за доплату).
Восхождение на Главный Уральский хребет
День начнём с бодрящей зарядки и вкусного завтрака. День предстоит активный! Будем подниматься на Главный Уральский хребет. Преодолеем расстояние в 24 километра. Пообедаем в формате перекуса, а ужинать будем уже в лагере, приготовим его все вместе.
Возвращение в Пермь
Позавтракаем, соберём наш лагерь и в 10:00 поедем обратно в Пермь. В автобусе будем смотреть фильмы, делиться фотографиями и вспоминать самые яркие впечатления.
Примерно в 22:00 вернёмся в Пермь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00Завершение: Пермь, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.