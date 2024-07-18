Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Индивидуальный тур в Перми

Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра

Приключения начинаются! Берём палатки, хорошее настроение, заряд бодрости и отправляемся на Главный Уральский хребет.

Будем любоваться головокружительными видами, совершать радиальные выходы, отдохнём от городской суеты и вдоволь надышимся свежим воздухом.

Вас ждут романтические вечера под звёздами у костра и покорение вершин, готовить еду будем все вместе, поэтому вы сможете почувствовать себя настоящими походниками!
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Ближайшие даты:
18
июл
8
авг
22
авг
12
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

В 21:00 отправимся в путешествие из Перми. Вы познакомитесь с инструкторами, они проведут для вас инструктаж.

2 день

Установка лагеря и первый радиальный выход

Рано утром сменим транспорт на автомобиль повышенной проходимости. В 09:00 прибудем на место, установим лагерь и все вместе приготовим завтрак-обед.

В 12:00 начнём радиальный выход на Главный Уральский хребет. Восхождение займёт около 6 часов. На вершине пофотографируемся, перекусим и насладимся головокружительными видами.

Спустимся в лагерь и все вместе приготовим ужин под руководством инструктора. Ночевать будем в палатках. Желающие смогут попариться в баньке на территории базы (за доплату).

Установка лагеря и первый радиальный выходУстановка лагеря и первый радиальный выходУстановка лагеря и первый радиальный выход
3 день

Восхождение на Главный Уральский хребет

День начнём с бодрящей зарядки и вкусного завтрака. День предстоит активный! Будем подниматься на Главный Уральский хребет. Преодолеем расстояние в 24 километра. Пообедаем в формате перекуса, а ужинать будем уже в лагере, приготовим его все вместе.

Восхождение на Главный Уральский хребетВосхождение на Главный Уральский хребетВосхождение на Главный Уральский хребетВосхождение на Главный Уральский хребет
4 день

Возвращение в Пермь

Позавтракаем, соберём наш лагерь и в 10:00 поедем обратно в Пермь. В автобусе будем смотреть фильмы, делиться фотографиями и вспоминать самые яркие впечатления.

Примерно в 22:00 вернёмся в Пермь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
Завершение: Пермь, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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