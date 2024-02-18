1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
16 авг в 06:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Летние»
Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
- Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
- Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
- На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
- Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Летние" можно забронировать 5 авторских туров от 5 450 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Перми на 2024 год по теме «Летние», 1 ⭐ отзыв, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август