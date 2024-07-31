2 дня
Зимний тур на Усьву. Все включено
Начало: Пермь
«Вас ждут самые лучшие локации для съемки, катание на банане за снегоходом, уютный глэмпинг с вкусной едой и самые внимательные гиды»
27 дек в 10:00
24 янв в 10:00
33 900₽ за человека
2 дня
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
«11:00-13:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
16 500₽ за человека
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
«Совместим лёгкие прогулки по тайге и восхождения на горы, прокатимся на снегоходе»
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван31 июля 2024Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
- ЕЕвгений18 июля 2024Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
- ААнтон17 июля 2024Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
- ААндрей15 сентября 2023Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпингЧто сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
- ТТатьяна18 июля 2023Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
- ЗЗахарова4 июля 2023Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпингОрганизаторы молодцы.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На снегоходах»
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Сколько стоит тур в Перми в сентябре 2024
Сейчас в Перми в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 33 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Перми на 2024 год на снегоходах, 6 ⭐ отзывов, цены от 16500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь