Туры и туры на снегоходах в Перми

Найдено 3 тура в категории «На снегоходах» в Перми, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Зимний тур на Усьву. Все включено
Пешая
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
2 дня
Зимний тур на Усьву. Все включено
Начало: Пермь
«Вас ждут самые лучшие локации для съемки, катание на банане за снегоходом, уютный глэмпинг с вкусной едой и самые внимательные гиды»
27 дек в 10:00
24 янв в 10:00
33 900 за человека
Зимнее очарование Пермского края
Пешая
На снегоходах
3 отзыва
2 дня
Зимнее очарование Пермского края
Начало: Пермь
«11:00-13:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
16 500 за человека
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На снегоходах
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
«Совместим лёгкие прогулки по тайге и восхождения на горы, прокатимся на снегоходе»
21 сен в 04:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    31 июля 2024
    Зимнее очарование Пермского края
    Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
  • Е
    Евгений
    18 июля 2024
    Зимнее очарование Пермского края
    Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
  • А
    Антон
    17 июля 2024
    Зимнее очарование Пермского края
    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
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    солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!

    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
    Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
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    и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов! Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров… Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
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    пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня. Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине). В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!

    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)
  • З
    Захарова
    4 июля 2023
    Праздничные выходные в Пермском крае. Снегоходы, пещеры и глэмпинг
    Организаторы молодцы.
    Организаторы молодцыОрганизаторы молодцыОрганизаторы молодцыОрганизаторы молодцы

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимний тур на Усьву. Все включено
  2. Зимнее очарование Пермского края
  3. На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
Сколько стоит тур в Перми в сентябре 2024
Сейчас в Перми в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 33 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Перми на 2024 год на снегоходах, 6 ⭐ отзывов, цены от 16500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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