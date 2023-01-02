1 день

Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу

12:30 – 13:00 Встреча туристов в аэропорту.

13:00 – 13:30 Встреча на ЖД вокзале Пермь-2.

14:00 – 15:30 Обед в кафе «Пермская кухня» с дегустацией национальной кухни.

Во время дегустации Вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни, узнаете ее историю и особенности.

Меню: салат по-коми-пермяцки, суп крестьянский с разварным кроликом «Гортса шыд», «Кундюмы» с лесными грибами, запеченными в сметане, ассорти из посикунчиков по 4 шт. (с капустой, мясом и др.), черничный кисель с мороженым, «Туринув ва» – напиток из клюквы и рябины.

15:30 – 17:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Перми с посещением Музея артиллерии под открытым небом, осмотра скульптур «Пермяк – соленые уши» и «Пермский медведь», арт-объекта «Пермские ворота» и др.

17:30 – 19:00 Экскурсия в Пермскую художественную галерею.

Экскурсия знакомит с одним из главных символов Пермского края – коллекцией «пермских богов».

В ее основе – памятники XVII–XIX веков, собранные на территориях Пермского края.

На сегодняшний день – это крупнейшее в России собрание православной храмовой пластики, происходящей из одного региона.

В числе представленных скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, почитаемые святые, апостолы и евангелисты.

Кроме того, зрители увидят уникальный резной барочный иконостас, созданный в мастерской Пыскорского монастыря в 1750-1760 гг.

19:00 – 19:30 Заселение в выбранный отель.

Свободное время.

*По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению: