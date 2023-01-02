Новогодний тур по Пермскому краю

Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю

Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю! Мы посетим бывшие столицы Прикамской земли: Соликамск и Кунгур, которые сохранили уникальные памятники – Дом воеводы, Людмилинскую скважину и Кунгурскую ледяную пещеру. Увидим сказочный Каменный город, который в зимнее время года особенно красив.

В туре вы побывает сразу в 3-х храмах: Свято-Троицкий в Соликамске, Спасо-Преображенский в Кунгуре и Свято-Николаевский на Белой горе.

Вы сможете вкусить настоящую Пермскую кухню и насладиться вкуснейшими местными продуктами, а прекрасный город Пермь предстанет перед вами в свете новогодних огней в год своего 300-летия.
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Новогодний тур по Пермскому краю
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Таинственный Каменный город
Таинственный Каменный город
Прогуляемся по улицам, проспектам и площадям этого «магического» города
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Магия подземных озер и ледяные лабиринты с огромными гротами, перенесут вас в фантастический мир древней пещеры
Сочная Пермская кухня
Сочная Пермская кухня
Вы вкусите необычные местные блюда: салат по-коми-пермяцки, ассорти из посикунчиков и черничный кисель с мороженым

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу

12:30 – 13:00 Встреча туристов в аэропорту.

13:00 – 13:30 Встреча на ЖД вокзале Пермь-2.

14:00 – 15:30 Обед в кафе «Пермская кухня» с дегустацией национальной кухни.

Во время дегустации Вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни, узнаете ее историю и особенности.

Меню: салат по-коми-пермяцки, суп крестьянский с разварным кроликом «Гортса шыд», «Кундюмы» с лесными грибами, запеченными в сметане, ассорти из посикунчиков по 4 шт. (с капустой, мясом и др.), черничный кисель с мороженым, «Туринув ва» – напиток из клюквы и рябины.

15:30 – 17:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Перми с посещением Музея артиллерии под открытым небом, осмотра скульптур «Пермяк – соленые уши» и «Пермский медведь», арт-объекта «Пермские ворота» и др.

17:30 – 19:00 Экскурсия в Пермскую художественную галерею.

Экскурсия знакомит с одним из главных символов Пермского края – коллекцией «пермских богов».

В ее основе – памятники XVII–XIX веков, собранные на территориях Пермского края.

На сегодняшний день – это крупнейшее в России собрание православной храмовой пластики, происходящей из одного региона.

В числе представленных скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, почитаемые святые, апостолы и евангелисты.

Кроме того, зрители увидят уникальный резной барочный иконостас, созданный в мастерской Пыскорского монастыря в 1750-1760 гг.

19:00 – 19:30 Заселение в выбранный отель.

Свободное время.

*По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:

  • Рестораны/ кафе: Пермская кухня, Хуторок, Партизан, Экспедиция, Happy, Гастропаб 40;
  • Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр «У моста», Пермский академический Театр-Театр, ТЮЗ или филармония.
Прибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Дегустация национальной кухни и обзорная экскурсия по городу
2 день

Усолье и Соликамск

07:00 – 07:45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол, либо ланч-бокс).

7:45 Встреча с гидом в холле отеля «Сибирский турист».

8:00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».

08:00 – 11:30 Выезд в Усолье с путевой экскурсией «Строгановская вотчина Верхнего Прикамья».

11:30 – 12:30 Обзорная экскурсия по Усолью с посещением Свято-Преображенского собора.

12:30 Обзорная экскурсия в историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».

13:30 – 14:15 Переезд в Соликамск.

14:15 – 15:00 Обед в кафе города.

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия «Каменная сказка Соликамска» с осмотром Людмилинской скважины, Богоявленской церкви и Дома воеводы.

16:30 Экскурсия в Музей истории соли.

17:30 Выезд в Пермь. В пути остановка в придорожном кафе.

21:00 – 21:30 Возвращение в Пермь.

Усолье и СоликамскУсолье и СоликамскУсолье и СоликамскУсолье и Соликамск
3 день

Каменный город

07:00 – 07:45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол, либо ланч-бокс).

7:45 Встреча с гидом в холле отеля «Сибирский турист».

8:00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».

8:00 Выезд в Каменный город с путевой экскурсией.

12:00 – 14:30 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.

Каменный город – это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города.

И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город.

По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.

14:30 – 15:30 Переезд в Чусовой.

15:30 – 16:30 Обед в кафе города.

16:30 Выезд в г. Пермь.

20:30 Прибытие в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный городКаменный город
4 день

Белогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программы

08:00 – 08:45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол, либо ланч-бокс).

8:45 Встреча с гидом в холле отеля «Сибирский турист».

9:00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».

Посадка в автобус с вещами.

09:00 – 11:00 Выезд до Белогорья с путевой экскурсией.

11:00 – 13:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь.

История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.

Крест так и прозвали – царским.

Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.

13:00 – 14:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.

14:00 – 15:00 Обед в кафе города.

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия «Кунгур купеческий» с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.

На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком.

Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.

Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.

Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР и Вязовских пряников по старинным рецептам.

Конечно же, все эти свежие продукты можно приобрести!

16:45 – 18:15 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру, программа «Ожившая история».

Занимательный, курьезный, романтичный рассказ о пещере и личных ощущениях, впечатлениях, которые пережили люди в подземном мире.

18:30 Выезд в Пермь.

20:30 Прибытие в аэропорт Перми.

21:00 Прибытие на ЖД вокзал Пермь-2.

Окончание программы.

Белогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программыБелогорский мужской монастырь, Кунгур и его ледяная пещера. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях «Сибирский турист» или «Сибирия» в центре города Пермь.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница/размещениеДвухместное (номер стандарт)Одноместное (номер стандарт)
Отель «Сибирский Турист» 2*22 60026 200
Гарни-отель «Сибирия» 3*27 30032 800

*Трехместное размещение возможно под запрос.

Стоимость доп. ночи на 1 чел. /руб:

Гостиница/размещениеДвухместное (с завтраком)Одноместное (с завтраком)
Отель «Сибирский Турист» 2*1 3002 300
Гарни-отель «Сибирия» 3* 2 2503 800

Скидки на тур:

  • Дети от 6 до 14 лет (включительно) – 700 руб;
  • Пенсионеры – 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Сибирский турист» 2*

3 ночи

Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в историческом и культурном центре г. Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета.

Для размещения гостей предлагается 28 номеров различного класса. Все номера с двумя раздельными кроватями с одно- или двухместным размещением, в некоторых номерах возможна организация дополнительного спального места.

По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.

Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*

Гарни-отель «Сибирия» 3*

3 ночи

Гарни-отель Сибирия — это семейный небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, обслуживание в номер и услуги консьержа. Кроме того, гости могут воспользоваться бесплатным завтраком по системе «шведский стол». Железнодорожный вокзал Перми находится в 5 км от отеля, а до аэропорта — 20 км.

Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1 обед в национальном стиле)
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
  • Страховка на автобусный проезд
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в город Пермь и обратно
  • Пожертвование в монастыре (50 руб. /чел.)
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры.

Для экскурсии в Каменный город: непромокаемая или запасная обувь, теплая одежда (на случай морозов).

Для посещения Кунгурской пещеры: теплую одежду и удобную обувь. Температура в пещере от -3 до +5 градусов.

Для монастыря: юбки и платки для женщин.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки распространяются на:

  • детей от 6 до 14 лет (включительно) – 700 руб.;
  • пенсионеров – 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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