12:30 – 13:00 Встреча туристов в аэропорту.
13:00 – 13:30 Встреча на ЖД вокзале Пермь-2.
14:00 – 15:30 Обед в кафе «Пермская кухня» с дегустацией национальной кухни.
Во время дегустации Вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни, узнаете ее историю и особенности.
Меню: салат по-коми-пермяцки, суп крестьянский с разварным кроликом «Гортса шыд», «Кундюмы» с лесными грибами, запеченными в сметане, ассорти из посикунчиков по 4 шт. (с капустой, мясом и др.), черничный кисель с мороженым, «Туринув ва» – напиток из клюквы и рябины.
15:30 – 17:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Перми с посещением Музея артиллерии под открытым небом, осмотра скульптур «Пермяк – соленые уши» и «Пермский медведь», арт-объекта «Пермские ворота» и др.
17:30 – 19:00 Экскурсия в Пермскую художественную галерею.
Экскурсия знакомит с одним из главных символов Пермского края – коллекцией «пермских богов».
В ее основе – памятники XVII–XIX веков, собранные на территориях Пермского края.
На сегодняшний день – это крупнейшее в России собрание православной храмовой пластики, происходящей из одного региона.
В числе представленных скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, почитаемые святые, апостолы и евангелисты.
Кроме того, зрители увидят уникальный резной барочный иконостас, созданный в мастерской Пыскорского монастыря в 1750-1760 гг.
19:00 – 19:30 Заселение в выбранный отель.
Свободное время.
*По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:
07:00 – 07:45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол, либо ланч-бокс).
7:45 Встреча с гидом в холле отеля «Сибирский турист».
8:00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».
08:00 – 11:30 Выезд в Усолье с путевой экскурсией «Строгановская вотчина Верхнего Прикамья».
11:30 – 12:30 Обзорная экскурсия по Усолью с посещением Свято-Преображенского собора.
12:30 Обзорная экскурсия в историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых».
13:30 – 14:15 Переезд в Соликамск.
14:15 – 15:00 Обед в кафе города.
15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия «Каменная сказка Соликамска» с осмотром Людмилинской скважины, Богоявленской церкви и Дома воеводы.
16:30 Экскурсия в Музей истории соли.
17:30 Выезд в Пермь. В пути остановка в придорожном кафе.
21:00 – 21:30 Возвращение в Пермь.
07:00 – 07:45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол, либо ланч-бокс).
7:45 Встреча с гидом в холле отеля «Сибирский турист».
8:00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».
8:00 Выезд в Каменный город с путевой экскурсией.
12:00 – 14:30 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.
Каменный город – это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города.
И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город.
По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.
14:30 – 15:30 Переезд в Чусовой.
15:30 – 16:30 Обед в кафе города.
16:30 Выезд в г. Пермь.
20:30 Прибытие в Пермь.
08:00 – 08:45 Завтрак в кафе отеля (шведский стол, либо ланч-бокс).
8:45 Встреча с гидом в холле отеля «Сибирский турист».
9:00 Встреча с гидом в холле гарни-отеля «Сибирия».
Посадка в автобус с вещами.
09:00 – 11:00 Выезд до Белогорья с путевой экскурсией.
11:00 – 13:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь.
История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.
Крест так и прозвали – царским.
Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.
13:00 – 14:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.
14:00 – 15:00 Обед в кафе города.
15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия «Кунгур купеческий» с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.
На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком.
Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.
Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.
Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР и Вязовских пряников по старинным рецептам.
Конечно же, все эти свежие продукты можно приобрести!
16:45 – 18:15 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру, программа «Ожившая история».
Занимательный, курьезный, романтичный рассказ о пещере и личных ощущениях, впечатлениях, которые пережили люди в подземном мире.
18:30 Выезд в Пермь.
20:30 Прибытие в аэропорт Перми.
21:00 Прибытие на ЖД вокзал Пермь-2.
Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в отелях «Сибирский турист» или «Сибирия» в центре города Пермь.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Отель «Сибирский Турист» 2*
|22 600
|26 200
|Гарни-отель «Сибирия» 3*
|27 300
|32 800
*Трехместное размещение возможно под запрос.
Стоимость доп. ночи на 1 чел. /руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное (с завтраком)
|Одноместное (с завтраком)
|Отель «Сибирский Турист» 2*
|1 300
|2 300
|Гарни-отель «Сибирия» 3*
|2 250
|3 800
Скидки на тур:
Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в историческом и культурном центре г. Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета.
Для размещения гостей предлагается 28 номеров различного класса. Все номера с двумя раздельными кроватями с одно- или двухместным размещением, в некоторых номерах возможна организация дополнительного спального места.
По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.
Гарни-отель Сибирия — это семейный небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, обслуживание в номер и услуги консьержа. Кроме того, гости могут воспользоваться бесплатным завтраком по системе «шведский стол». Железнодорожный вокзал Перми находится в 5 км от отеля, а до аэропорта — 20 км.
Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры.
Для экскурсии в Каменный город: непромокаемая или запасная обувь, теплая одежда (на случай морозов).
Для посещения Кунгурской пещеры: теплую одежду и удобную обувь. Температура в пещере от -3 до +5 градусов.
Для монастыря: юбки и платки для женщин.
Да, скидки распространяются на:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.