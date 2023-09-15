Зимнее очарование Пермского края

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Приглашаем Вас увидеть красоту зимнего Пермского края: его заснеженные леса и прекрасные виды с вершин! Путешествие подойдет для любителей отдыха без особых физических нагрузок.

Во время тура вы посетите знаменитые Усьвинские столбы, прогуляетесь по заснеженным улочкам Каменного города, взойдете на гору Полюд, а со скалы Ветлан вам откроется великолепный вид на замерзшую реку Вишеру. Подарите себе и близким незабываемые впечатления!
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Зимнее очарование Пермского края
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв

Что вас ожидает:

Заброска не снегоходах
Заброска не снегоходах
Ко всем главным достопримечательностям вас с ветерком домчат в санях прикрепленных к снегоходу
Снежная сказка
Снежная сказка
Зимой достопримечательности Пермского края превращаются в невероятные заснеженные экспонаты будто сошедшие со страниц книги
Подъем на вершину
Подъем на вершину
Вы взойдете на вершину горы Полюд, с которой открывается панорама зимнего Уральского леса

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного города

07:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.

07:00-11:00 Дорога до п. Усьва.

Заезд в кафе на завтрак (самостоятельно за доп. плату).

Остановка на смотровой площадке "Белые камни".

11:00-14:00 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут).

Экскурсия на Усьвинских столбах сосмотромЧертового пальца и посещением грота Столбовой (1-1,5 часа).

Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва (30 минут).

14:30-16:30 Посещение Каменного города (пешая часть 3 км).

16:30 Выезд в г. Губаха.

17:00-18:00 Ужин в столовой.

18:00 Выезд в г. Березники.

20:00 Прибытие в гостиницу, свободное время.

Прибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного городаПрибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного города
2 день

Завершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан

08:00 Подъем, выселение из гостиницы.

09:00 Завтрак в столовой.

10:00 Выезд в Красновишерск.

12:30-14:30 Заброска на снегоходах (в санях) на камень Полюд.

Пешая часть 3 км (заброска в санях до подножия горы 5,5 км в одну сторону. 1,5 км подъем до вершины горы Полюд).

14:30-15:30 Обед в столовой.

16:00-18:00 Заброска на снегоходах (в санях) на обзорную площадку скалы Ветлан.

18:00 Выезд в Пермь.

23:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Завершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы ВетланЗавершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2х-местных номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 чел. (взрослый) – 12 700 руб.

Пенсионерам (при наличии удостоверения) и детям (3-17 лет) – 12 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница в г. Березники

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (микроавтобус тур. класса)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Услуги инструктора
  • Питание по программе (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
  • Проживание в гостинице в 2х-местных номерах с удобствами
  • Заброска на снегоходах по программе
  • Входной билет в ПП «Пермский» и на гору Полюд
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание (не включённое в программу тура)
  • Дополнительная страховка (страхование туриста на случаи получения травм)
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
  2. Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
  3. Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
  4. Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами – обязательно. Палки снизят нагрузку на колени при подъеме на Полюд.
  5. Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  6. Личные вещи для размещения в гостинице.

Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для трекинга.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 сен 2023
Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов!
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!
Т
18 июля 2023
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня.

Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине).

В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!
7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области).
З
4 июля 2023
Организаторы молодцы.
Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.Организаторы молодцы.

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