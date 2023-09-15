Во время тура вы посетите знаменитые Усьвинские столбы, прогуляетесь по заснеженным улочкам Каменного города, взойдете на гору Полюд, а со скалы Ветлан вам откроется великолепный вид на замерзшую реку Вишеру. Подарите себе и близким незабываемые впечатления!
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов и посещение Каменного города
07:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) со стороны ул. Петропавловская.
07:00-11:00 Дорога до п. Усьва.
Заезд в кафе на завтрак (самостоятельно за доп. плату).
Остановка на смотровой площадке "Белые камни".
11:00-14:00 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот (30 минут).
Экскурсия на Усьвинских столбах сосмотромЧертового пальца и посещением грота Столбовой (1-1,5 часа).
Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва (30 минут).
14:30-16:30 Посещение Каменного города (пешая часть 3 км).
16:30 Выезд в г. Губаха.
17:00-18:00 Ужин в столовой.
18:00 Выезд в г. Березники.
20:00 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Завершение программы. Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан
08:00 Подъем, выселение из гостиницы.
09:00 Завтрак в столовой.
10:00 Выезд в Красновишерск.
12:30-14:30 Заброска на снегоходах (в санях) на камень Полюд.
Пешая часть 3 км (заброска в санях до подножия горы 5,5 км в одну сторону. 1,5 км подъем до вершины горы Полюд).
14:30-15:30 Обед в столовой.
16:00-18:00 Заброска на снегоходах (в санях) на обзорную площадку скалы Ветлан.
18:00 Выезд в Пермь.
23:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2х-местных номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 чел. (взрослый) – 12 700 руб.
Пенсионерам (при наличии удостоверения) и детям (3-17 лет) – 12 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница в г. Березники
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (микроавтобус тур. класса)
- Страхование во время автобусной перевозки
- Услуги инструктора
- Питание по программе (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
- Проживание в гостинице в 2х-местных номерах с удобствами
- Заброска на снегоходах по программе
- Входной билет в ПП «Пермский» и на гору Полюд
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание (не включённое в программу тура)
- Дополнительная страховка (страхование туриста на случаи получения травм)
- Личные расходы и сувениры
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
- Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
- Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
- Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами – обязательно. Палки снизят нагрузку на колени при подъеме на Полюд.
- Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Личные вещи для размещения в гостинице.
Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для трекинга.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!
Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня.
Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине).
В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!