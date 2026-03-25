Описание тура
Наш лучший тур для знакомства с краем. Вас ждут завораживающие природные виды: горы, скалы, реки и пещеры. Исторические места и архитектура Урала. Самые яркие достопримечательности и атмосферные заброски: летом на лодках и внедоронжике, зимой на снегоходах. Ночные прогулки по лесу, рассветы с вершин, проживание в комфортных отелях. В этом туре мы собрали все лучшее, чтобы сделать ваш отдых незабываемым
Осталось только выбрать даты и купить билеты до Перми. Все остальное мы уже приготовили!
Программа тура по дням
Гора Полюд, скала Ветлан, город Чердынь
Летняя Программа (май - ноябрь):
Завтракаем в проверенном кафе. Едем на Ветлан. Прогуляемся по тропе через березовую рощу на Большой Ветлан (3,5 км км в одну сторону). С вершины увидим реку Вишеру, цепь рукотворных островков ряжи и нашу следующую цель — Полюд
Обед-перекус с собой
Пообедав, прокатимся на лодке по реке Вишера до грота Малый Ветлан, прикоснемся к застывшим кораллам возрастом более 300 млн. лет и посмотрим отвесные утесы Большого Ветлана с воды
Едем 10 км на внедорожнике до горы Полюд. До вершины останется 2 км пешком (1 час пути). Ловим дзен и ставим яркую точку в нашем насыщенном путешествии
На обратном пути заедем в самый старинный город Урала Чердынь. Как говорят наши путешественники, здесь особенный вайб:)
Ужин в ресторане с национальной кухней
В память о приключении приятный комплимент от нашей команды:)
Ориентировочное возвращение в Пермь — 23:50
——————————————————————————————————————————————
Зимняя Программа (декабрь-март):
День: 3 Гора манси Помяненный камень
Завтракаем в отеле.
Отправляемся в северные леса Пермского края восхищаться мощью гор и открывать древние места силы манси. Поднимемся на священную гору вогулов, с которой начинается сюжет фильма Сердце Пармы
Помянённый камень — одна из самых красивых вершин Северного Урала, сравнимая с легендарным Маньпупунёром. Мы поедем на снегоходах в обе стороны, сократив 15 км пешего пути. Встретим рассвет у подножия и поднимемся на вершину. Пешая часть — около 5 км по зимнему лесу в снегоступах мимо скал и заснеженных елей. По пути заглянем в примечательные уголки с говорящими названиями: Полка, Конь, Телевизор и другие — отсюда не возвращаются без потрясающих фотографий!
Для прогулки достаточно обычной физической формы — со снегоступами справится каждый. Их фишка можно уверенно идти по глубокому снегу и снимать уникальные кадры там, куда иначе не дойти. А на обратном пути прокатимся с горок, как в детстве
Перекусим на маршруте (обед с собой)
Заедем в кафе с домашней кухней на ужин
На память о приключении — приятный комплимент от нашей команды
Ориентировочное возвращение в Пермь — 21:50
Уральское село Кын, Скала Великан, река Чусовая
Летняя программа (май - ноябрь)
Выезжаем из Перми в 4:00—5:00. Встретим вас в городе, в аэропорту или на вокзале.
Через 1,5 часа позавтракаем в кафе Ермак
Добираемся до села Кын — одного из самых атмосферных мест на Чусовой. Кын — важная точка маршрута: отсюда начинается земля пермская, что логично связывает наше путешествие с посещением Чердыни.
Прогуляемся по старинным улочкам, поднимемся на видовые точки над рекой и посмотрим на Кын с лучших ракурсов. Это место часто называют Уральской Швейцарией за рельеф и пейзажи.
По ходу прогулки расскажем об истории села, о Строгановых и о том, как по Чусовой сплавляли металл. Это была одна из ключевых транспортных артерий Урала. Кроме того, Чусовая — единственная река, пересекающая Уральский хребет и текущая одновременно через Европу и Азию.
После прогулки заглянем в кафе на обед
Перебросимся на другую сторону реки на лодке и отправимся через хвойный лес на вершину камня Великан — один из самых впечатляющих утесов на реке Чусовой, который напоминает спящего исполина, укрывшегося в лесу. С него открываются впечатляющие виды на реку и тайгу. Весь маршрут — 6 км пешком.
Посетим 2 самых живописных локации, сделаем фото и спустимся к камню Печка, напоминающему огромную деревенскую печь. Под ярким солнечным светом скала будто начинает тлеть, отсюда и название.
Прокатимся на лодке по самому красивому участку реки Чусовой, где она образует подкову. Это будет день на свежем воздухе. Без спешки, с историей и красивыми кадрами.
Примерно в 20:00 приедем в Губаху, где поужинаем в ресторане и заселимся в отель.
———————————————————————————————————————————————
Зимняя Программа (декабрь-март):
Встречаемся:
4:00-5:30 — встреча в городе, аэропорту или вокзале
Через 1,5 часа сытный завтрак в кафе Ермак
В поселке Усьва садимся в снегоходные сани и мчим по ночному лесу к Усьвинским столбам, сокращая 12 километров пешего пути, чтобы первыми встретить рассвет на вершине без толп туристов
Выпьем горячий чай на краю скалы с видом на Чёртов палец. На обратном пути заглянем в грот Столбовой, где археологи нашли стоянку древнего человека
Переезжаем в Каменный город. Гуляем по каменным лабиринтам (пешком 3 км в обе стороны), заглядываем в расщелины и поднимаемся на самые высокие камни, чтобы насладиться видам заснеженной тайги и окунуться в настоящую зимнюю сказку
Обедаем в одной из лучших столовых края
Заедем на гору Крестовая. Легкая прогулка по хребту Рудянский спой, где на вершине расположена популярная горнолыжная база Урала Губаха. Желающие могут прокатиться на подъемнике
Посетим 2 инстаграмные локации: самый длинный подвесной мост в крае и декорации для съемок фильма Сердце Пармы
Переезд в г. Красновишерск— самый северный город края. Ужинаем. Заселяемся в отель. Если останутся силы, гуляем по городу
Усьвинские столбы, Каменный город + 3 локации
Летняя Программа (май - ноябрь)
Утром едем к природному символу Прикамья — Усьвинским столбам. Доберемся к ним на лодках раньше других групп туристов, сокращая 12 км пешего пути. На вершине встретим рассвет с горячим чаем и послушаем тишину над рекой. Сделаем атмосферные кадры с видами на бескрайнюю тайгу и Чертов палец.
На обратном пути посетим грот Столбовой — археологическую стоянку древнего человека. Тут было найдено оружие и инструмент древнего человека.
Переезжаем на автомобиле в Каменный город. Прогуляемся пешком по живописному лесу (3 км в обе стороны), изучим каменные лабиринты города, заглянем в расщелины и насладимся видами с самых высоких камней.
После прогулки пообедаем в одной из лучших столовых края.
Поднимемся на хребет Рудянский спой к горе Крестовая, где расположена популярная горнолыжная база Губаха. Прогуляемся по хребту и сделаем фотографии. Можно прокатиться на подъемнике или просто наслаждаться видами.
По пути посещаем две фотогеничные локации:
— самый длинный подвесной мост Пермского края,
— декорации фильма Сердце Пармы.
Вечером переезжаем в Красновишерск — самый северный города края. Поужинаем и заселимся в отель. Если останутся силы, прогуляемся по городу.
——————————————————————————————————————————————
Зимняя Программа (декабрь-март):
Завтракаем в отеле
Едем встречать новый день с рассвета на Уральской вершине — горе Полюд. Атмосферное путешествие на снегоходах (в обе стороны, сокращаем 12 км пешком) сквозь гигантские ели, укрытые застывшим снегом. Эту красоту не описать словами, её лучше увидеть своими глазами и смартфонами:) Суровый ландшафт не оставит равнодушным даже самых искушённых путешественников
Обед-перекус с собой
Далее переезжаем на снегоходах (в обе стороны, сокращаем 8 км пешком) через реку Вишеру к камню Ветлан — отвесным стометровым утёсам над водой. Отсюда открывается вид на гору Полюд, где мы встречали рассвет, и на реку с застывшими рукотворными островками — ряжами, сооружёнными людьми для лесосплава.
Чтобы день был максимально насыщенным впечатлениями, отправляемся в самый древний город Урала — Чердынь. Прогуляемся по его историческим улицам, не зря он входит в топ самых красивых малых городов России. Как говорят наши путешественники, здесь особая энергия и неповторимый
Ужин в ресторане с элементами Пермской кухни
Возвращаемся в отель. Если останутся силы, можем посидеть в уютной компании и послушать наши истории путешествий по Уралу
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча вас в удобном месте: аэропорт, вокзал, ваш отель в городе Перми
- Трансфер на комфортном 6-7-ми местном минивэне. Протяженность всего маршрута 1200 км за 3 дня
- Проживание в комфортных отелях. 2-х или 3-х местных номерах с собственным душем и туалетом в номерах
- Все возможные заброски (туда и обратно на лодках и внедорожнике / снегоходах): Скала Великан и Печка на р. Чусовая, Усьвинские столбы, скала Ветлан и пещера на р. Вишера, гора Полюд, гора Помяненый камень
- Дополнительное снаряжение для повышенного комфорта. Летом: дождевики, трекинговые палки, сидушки на резинке / Зимой: теплые бахилы для ног, налобные фонари, снегоступы
- Билеты для посещения природного парка Пермский
- Услуги профессионального гида на все 3 дня путешествия
- Приятный бонус от нашей команды:
Что не входит в цену
- Питание. Останавливаемся только в проверенных кафе. Кормят вкусно и по домашнему. Средний чек на человека 600 рублей
О чём нужно знать до поездки
Какая Одежда Нужна?
Лето
Удобные кроссовки с толстой подошвой, штаны, шорты (по желанию), толстовка или ветровка.
Осень, весна
Удобные ботинки для туризма с цепкой подошвой. Теплые носки, толстовка, мембранная куртка или легкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.
Зима
Зимние высокие ботинки или дутики с цепкой подошвой. Рекомендуем обувь на 1-2 размера больше, чтобы пальцы ног чувствовали себя свободно. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги Эва. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.
Куртка длинная непродуваемая или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдет одежда из кожи, шуба, городская одежда. Должно быть удобно двигаться, наклоняться, садиться.
Термобелье для средней или высокой активности. Желательно синтетическое без хлопка. Если нет термобелья, подойдут водолазка и подштанники.
Штаны горнолыжные или брюки с утеплителем
Дополнительно:
Непродуваемая шапка или куртка с капюшоном
Толстовка или флисовая кофта
Непродуваемые варежки и перчатки
Бандана (баф) или шарф
Возьми домашнюю одежду для гостевого дома
Что Взять Помимо Одежды?
Рюкзак (объемом 10-20 литров)
По желанию: термос с любимым напитком (0,5 на человека) или 1 литр воды (летом)
Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа
Деньги (везде работают карты, но немного налички лучше взять)
Каждому участнику выдаем (по желанию):
Чай из термоса
Теплые бахилы для ног на случай морозов
Налобные фонарики
Снегоступы
Сидушки на резинке
Если остались вопросы по подбору снаряжения — напиши нам!