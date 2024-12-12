2 день

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Переезд в Кунгур.

Обед.

Экскурсия по городу.

Кунгур был основан в XVII веке как острог близ места впадения речки Кунгур в реку Ирень. Название происходит по реке и, как полагают, произошло от тюркского слова

«ункур» или «унгур» – «пещера, теснина, щель в скалах».

В 1781 году Кунгур получил статус города, а тремя годами позже через него прошел Сибирский тракт, что дало дополнительный стимул для развития города. Три раза в год здесь проходили крупные ярмарки. В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России. Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.

В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту. Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Возвращение в Пермь.