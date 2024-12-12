Пермский край - впечатлений через край

Этой весной отправляемся знакомиться с изюминками Пермского края! Вас ждёт встреча с ледяной пещерой и прогулка по загадочному Каменному городу, старинные заводы и неповторимый пермский колорит.

А ещё вы сможете найти “источник силы”, прикоснуться к причудливым экспонатам Руси 17 века и узнать побольше про старообрядцев Прикамья.
5
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Ближайшие даты:
7
мар8
мая12
июн10
июл1
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Перми, Дом Мешкова

Прибытие в Пермь.

Встреча в аэропорту в 5:00 утра.

Встречаем на ж/д вокзале ПЕРМЬ II в 05:30 утра.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

Пермь – это город в Предуралье, на берегах реки Камы.

Транспортный узел на Транссибирской магистрали и речной порт.

Слово «Пермь» впервые упоминается в Повести временных лет в 1113 году. Считается, что оно произошло от финско-карельских слов «пэря маа» – дальняя земля. Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в 1780 году и стал центром создаваемого Пермского наместничества. Сегодня Пермь является крупным промышленным центром и четвертым по площади городе в России.

В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.

Экскурсия в Дом Мешкова (Главное здание Пермского краеведческого музея).

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом МешковаОбзорная экскурсия по Перми, Дом Мешкова
2 день

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Переезд в Кунгур.

Обед.

Экскурсия по городу.

Кунгур был основан в XVII веке как острог близ места впадения речки Кунгур в реку Ирень. Название происходит по реке и, как полагают, произошло от тюркского слова
«ункур» или «унгур» – «пещера, теснина, щель в скалах».

В 1781 году Кунгур получил статус города, а тремя годами позже через него прошел Сибирский тракт, что дало дополнительный стимул для развития города. Три раза в год здесь проходили крупные ярмарки. В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России. Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.

В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту. Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Возвращение в Пермь.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
3 день

Каменный город

Завтрак в отеле.

Ранний выезд.

Переезд в Каменный город.

Экскурсия по парку.

В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями. Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».

Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.

Обед.

Возвращение в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
4 день

Архитектурно-этнографический музей Хохловка

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Переезд в Хохловку.

Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.

Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у села Хохловка. Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Переезд в поселок Ильинский.

Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей. (имение Строгановых)
Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.

Здесь проходили торговые ярмарки, был театр, библиотека и учебные заведения. Ильинский краеведческий музей был основан в 1921 году по инициативе бывших строгановских служащих и ильинских краеведов.

Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением бы открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.

В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту. В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.

Обед.

Групповой трансфер в аэропорт к 18:00 и окончание программы.

Трансфер на жд вокзал ПЕРМЬ II к 18:30.

Рекомендуемые вылеты после 20:00.

Архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей Хохловка

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Прикамье” или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
28 50031 000

Действует скидка пенсионерам – 300 рублей.

Варианты проживания

Отель «Прикамье»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.

В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Раннее заселение с завтраком в день прибытия
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Перми
  • Экскурсия по Кунгуру
  • Экскурсия в Белогорский монастырь
  • Экскурсия в Каменный город
  • Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру
  • Экскурсия в музей Хохловка
  • Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей
  • Экскурсия в Дом Мешкова
  • Входные билеты в музеи
  • Экологический сбор на территории Каменного города
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Пакет питания (3 обеда) - 2500 руб
  • Ужины
  • Доп. ночь в Перми - 3900 руб. /6700 руб. SGL/TWIN
  • Пожертвование в Белогорский монастырь - 100 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуемые рейсы

ПОБЕДА: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25 - 03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ.

АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:05 - 04:25.

Пермь - Санкт-Петербург перелет через Москву в день окончания тура или утренний вылет на следующий день после окончания программы. Необходима дополнительная ночь в Перми.

Отправление из Москвы:

ПОБЕДА Москва SVO - Пермь DP433 23:55 - 04:05, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ.

АЭРОФЛОТ: Пермь - Москва SVO SU1769 20:20 - 20:35.

Отправление из Новосибирска:

S7 Airlines: Новосибирск - Пермь S75041 15:50 - 16:40. Вылет на сутки раньше. Необходима дополнительная ночь. Пермь-Новосибирск S75042 17:15 - 21:45 Вылет на день позже окончания тура. Необходима дополнительная ночь.

Отправление из других городов:

Отправление из Красноярска: Аэрофлот 19.11 Красноярск - Пермь SU6825 22:05 - 23:35.

24.11 Пермь - Красноярск SU6826 00:35 - 05:35.

Отправление из Екатеринбурга: поезд 073Е (Тюмень - Санкт-Петербург) 00:02 - 05:32
поезд 146А (Санкт-Петербург - Челябинск) 20:12 - 01:41.

Отправление из Челябинска: поезд 149У (Челябинск - Санкт-Петербург) 18:04 - 05:10
поезд 146А (Санкт-Петербург - Челябинск) 20:12 - 06:32.

Отправление из Тюмени: поезд 073Е (Тюмень - Санкт-Петербург) 17:15 - 05:32
поезд 014Н (Санкт-Петербург - Новокузнецк) 20:33 - 07:05.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Может ли измениться программа тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
М
12 дек 2024
Организовали на высшем уровне.
Б
7 ноя 2024
Впечатления хорошие.
Д
6 ноя 2024
Мы остались довольны организацией тура. Смуту вносили туристы из Санкт-Петербурга, но мы на это не обращали внимания. Мы много ездим по России, туристы из Москвы и Питера всегда так ведут себя. Все было организовано отлично, водители прекрасные, питание хорошее.

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