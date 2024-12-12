А ещё вы сможете найти “источник силы”, прикоснуться к причудливым экспонатам Руси 17 века и узнать побольше про старообрядцев Прикамья.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Перми, Дом Мешкова
Прибытие в Пермь.
Встреча в аэропорту в 5:00 утра.
Встречаем на ж/д вокзале ПЕРМЬ II в 05:30 утра.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Перми.
Пермь – это город в Предуралье, на берегах реки Камы.
Транспортный узел на Транссибирской магистрали и речной порт.
Слово «Пермь» впервые упоминается в Повести временных лет в 1113 году. Считается, что оно произошло от финско-карельских слов «пэря маа» – дальняя земля. Город был основан в 1723 году, а современное название и городские права получил по указу Екатерины II в 1780 году и стал центром создаваемого Пермского наместничества. Сегодня Пермь является крупным промышленным центром и четвертым по площади городе в России.
В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.
Экскурсия в Дом Мешкова (Главное здание Пермского краеведческого музея).
Свободное время.
Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
Завтрак в отеле.
Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.
Свободное время для посещения святого источника и купели.
Переезд в Кунгур.
Обед.
Экскурсия по городу.
Кунгур был основан в XVII веке как острог близ места впадения речки Кунгур в реку Ирень. Название происходит по реке и, как полагают, произошло от тюркского слова
«ункур» или «унгур» – «пещера, теснина, щель в скалах».
В 1781 году Кунгур получил статус города, а тремя годами позже через него прошел Сибирский тракт, что дало дополнительный стимул для развития города. Три раза в год здесь проходили крупные ярмарки. В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России. Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.
В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту. Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.
Возвращение в Пермь.
Каменный город
Завтрак в отеле.
Ранний выезд.
Переезд в Каменный город.
Экскурсия по парку.
В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями. Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».
Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.
Обед.
Возвращение в Пермь.
Архитектурно-этнографический музей Хохловка
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в Хохловку.
Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.
Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.
Он был открыт для посетителей 17 сентября 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у села Хохловка. Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.
Переезд в поселок Ильинский.
Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей. (имение Строгановых)
Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.
Здесь проходили торговые ярмарки, был театр, библиотека и учебные заведения. Ильинский краеведческий музей был основан в 1921 году по инициативе бывших строгановских служащих и ильинских краеведов.
Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением бы открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.
В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту. В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.
Обед.
Групповой трансфер в аэропорт к 18:00 и окончание программы.
Трансфер на жд вокзал ПЕРМЬ II к 18:30.
Рекомендуемые вылеты после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Прикамье” или аналогичном.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|28 500
|31 000
Действует скидка пенсионерам – 300 рублей.
Варианты проживания
Отель «Прикамье»
Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.
В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле с завтраками
- Раннее заселение с завтраком в день прибытия
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия по Перми
- Экскурсия по Кунгуру
- Экскурсия в Белогорский монастырь
- Экскурсия в Каменный город
- Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру
- Экскурсия в музей Хохловка
- Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей
- Экскурсия в Дом Мешкова
- Входные билеты в музеи
- Экологический сбор на территории Каменного города
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Пакет питания (3 обеда) - 2500 руб
- Ужины
- Доп. ночь в Перми - 3900 руб. /6700 руб. SGL/TWIN
- Пожертвование в Белогорский монастырь - 100 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуемые рейсы
ПОБЕДА: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25 - 03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ.
АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:05 - 04:25.
Пермь - Санкт-Петербург перелет через Москву в день окончания тура или утренний вылет на следующий день после окончания программы. Необходима дополнительная ночь в Перми.
Отправление из Москвы:
ПОБЕДА Москва SVO - Пермь DP433 23:55 - 04:05, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ.
АЭРОФЛОТ: Пермь - Москва SVO SU1769 20:20 - 20:35.
Отправление из Новосибирска:
S7 Airlines: Новосибирск - Пермь S75041 15:50 - 16:40. Вылет на сутки раньше. Необходима дополнительная ночь. Пермь-Новосибирск S75042 17:15 - 21:45 Вылет на день позже окончания тура. Необходима дополнительная ночь.
Отправление из других городов:
Отправление из Красноярска: Аэрофлот 19.11 Красноярск - Пермь SU6825 22:05 - 23:35.
24.11 Пермь - Красноярск SU6826 00:35 - 05:35.
Отправление из Екатеринбурга: поезд 073Е (Тюмень - Санкт-Петербург) 00:02 - 05:32
поезд 146А (Санкт-Петербург - Челябинск) 20:12 - 01:41.
Отправление из Челябинска: поезд 149У (Челябинск - Санкт-Петербург) 18:04 - 05:10
поезд 146А (Санкт-Петербург - Челябинск) 20:12 - 06:32.
Отправление из Тюмени: поезд 073Е (Тюмень - Санкт-Петербург) 17:15 - 05:32
поезд 014Н (Санкт-Петербург - Новокузнецк) 20:33 - 07:05.
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Может ли измениться программа тура?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.