Зимний Пермский край. Тур в Сердце Пармы

Зимний Пермский край
Путешествие для тех, кто ищет настоящую зимнюю сказку: волшебный снежный лес, морозный воздух и сугробы по пояс.

За три дня мы увидим самые знаковые пейзажи Прикамья, поднимемся на гору Полюд (527
читать дальше

м) на снегоходе, посетим столицу древней Перми Великой — Чердынь.

По тропе взойдем на знаменитые по фильму «Географ глобус пропил» Усьвинские столбы, посмотрим декорации к фильму «Сердце Пармы».Для тура 21-23.02.26 программа и условия проживания немного изменены, подробнее уточните у консультантаСкидка для детей с 10 до 17 лет — 1000 рублей.

Программа тура по дням

1 день

Усьвинские столбы

Ранним морозным утром встречаемся в центре города Перми, садимся в автобус и отправляемся на север Пермского края.

После 3 часов дороги среди белоснежных просторов останавливаемся в деревне Усьва, откуда стартует тропа на Усьвинские столбы, известные по различным кинолентам.

Основная часть тропы пролегает по заснеженному еловому лесу вдоль реки Усьва и только перед самыми столбами тропинка устремляется вверх. 100 метров подъема — и мы на знаменитых видовых площадках с видом на Чертов палец. Достанем термосы с чаем и отметим наше небольшое восхождение.

Неспешная прогулка туда и обратно займёт 4-5 часов.

После активной части садимся в автобус и едем в Губаху, где нас ждет остановка на обед и несколько любопытных локаций. Губаха — город шахтёров, горнолыжников и уральских пещер. Фотографируемся на фоне заснеженных декораций к фильму, увидим гору Ладейная с подвесного моста.

Продолжаем наше путешествие на север и к вечеру прибываем в столицу Перми Великой — древний город Чердынь. Заселяемся в настоящий деревенский дом, где нас ждет горячий ужин прямо из русской печи. Отдыхаем после насыщенного дня

  • 6 ч в пути (430 км).
  • Ночевка в доме в деревне.
  • Прогулка на столбы 4-5 ч (15 км).
Усьвинские столбыУсьвинские столбыУсьвинские столбы
2 день

Полюд и Ветлан на снегоходах

Ранним утром завтракаем и выезжаем в сторону Красновишерска через настоящую зимнюю сказку: по пути заснеженные деревни с густым дымом из труб и море снега.

Сегодня восходим на гору Полюд (527 м). Часть пути проходим на снегоходах, а последние метры подъёма пешком. На вершине нас ждёт награда: круговая панорама бескрайних лесов и гор, горячий чай и время просто насладиться тишиной.

Обедаем в местном кафе, а после поднимаемся на камень Ветлан — отвесный утёс над рекой Вишерой с потрясающей панорамой лесов и гор. Зимой место особенно красиво: деревья покрыты инеем, река частично скована льдом.

К вечеру возвращаемся в нашу деревню. Ужин из местных даров леса, аромат уральской кухни.

По желанию вечером на снегоходе можно заехать покормить диких кабанов, попробовать чай и местным «правильным» невареным вареньем. Ну а самых стойких ждет жаркая банька и снежные сугробы.

  • 2 ч в пути.
  • Заброска на снегоходе на Полюд.
  • Подъем на Ветлан (2 ч).
  • Ночевка в доме в деревне.
Полюд и Ветлан на снегоходахПолюд и Ветлан на снегоходахПолюд и Ветлан на снегоходах
3 день

Каменный город и возвращение в Пермь

После завтрака прощаемся с домом и едем в Чердынь, где нас ждет экскурсия. Познакомившись с историей города, отправляемся в обратный путь.

По пути заедем в еще одно место, без которого не обходится ни один путеводитель по Пермскому краю — Каменный город. Это скалы причудливой формы с «улицами и стенами», а зимой они покрываются жемчужным инеем.

Сделаем фото на закате и идём обратно по оборудованной тропе: на этом активная часть нашего путешествия окончена.

Через несколько часов прибываем в Пермь*, по желанию идем в ресторан, где подведем итоги нашего путешествия.

*Если вы любите кататься на горных лыжах и сноубордах, можно продлить отпуск и остаться на 1-2 дня в Губахе, снаряжение для катания можно взять в прокат на месте.

Также и в самом городе Пермь можно найти много интересного для самостоятельного изучения: картинные галереи, музеи и театры. Особенно прекрасен музей под открытым небом неподалеку от Перми — Хохловка, где на январских выходных планируется множество интерактивных программ.

  • 6 ч в пути (430 км).
  • Прогулка в Каменный город 2 ч.
  • Возвращение в Пермь.

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Каменный город и возвращение в ПермьКаменный город и возвращение в ПермьКаменный город и возвращение в Пермь
Проживание

Обратите внимание! Стоимость для заезда 04-06.01, 07-09.01 составляет 53 900 ₽, для 21-23.02 — 49 900 ₽

Проживание в деревенском большом доме c русской печью и центральным отоплением, теплым туалетом и душевой кабиной.

Завтраки и ужины готовят гостям хозяева в русской печи из местных продуктов. По желанию можно будет сходить в баню.

Важно! Для тура 21-23.02.26 программа и условия проживания немного изменены, подробнее у консультанта.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом

2 ночи
Гостевой домГостевой домГостевой домГостевой дом
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в деревенском доме с русской печью и баней (2 ночи)
  • Все переезды на маршруте (всего 800 км)
  • 2 завтрака и 2 ужина, приготовленные в русской печи из местных продуктов
  • Прогулка к Усьвинским столбам, Ветлану, Каменному городу
  • Снегоходы на гору Полюд (527 м)
  • Экскурсия по Чердыни
  • Работа опытного инструктора
  • Регистрация в МЧС
  • Входные билеты в нацпарк Вишерский и на гору Полюд
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Пермь (от 4500 руб. из Москвы)
  • Обеды в кафе (около 500 рублей за обед)
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Вам понадобится удобная зимняя треккинговая обувь для прогулок и теплая ходовая одежда на Полюд и Усьвинские столбы (4-5 часов туда-обратно).

Во время переездов и небольших вылазок можно быть в городской одежде, главное по погоде, обязательно проверяйте прогноз. Зимой может быть до -40!

Лучше ехать с небольшим рюкзаком, который помещается в ручную кладь. C собой возьмите маленький рюкзачок для радиалок, куда поместится термос с чаем и небольшой перекус.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • ледоходы.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • термоноски теплые;
  • шерстяные носки;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • зимняя обувь;
  • тапочки.

Личные вещи:

  • термос;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • лёгкое полотенце;
  • банное;
  • пауэрбанк;
  • химические грелки.
Какая будет погода?

В январе-марте морозная погода, в среднем -20… -10. Перед поездкой обязательно проверьте прогноз погоды в Чердыни.

Как будем питаться?

2 завтраки и 2 ужина в гостевом доме включены в стоимость. Готовят из местных продуктов в русской печи.

Обеды в столовых в Губахе и Красновишерске (500 руб.) не включены в стоимость.

Какая обувь должна быть?

Подойдет любая удобная спортивная зимняя обувь с нескользкой подошвой.

Для сильных морозов до -40 в идеале сапоги ЭВА с вкладышем или валенки.

Можно ли с детьми? С какого возраста?

Путешествие доступно для детей старше 10 лет. Главное, чтобы ваш ребенок был готов к длительным прогулкам на морозе.

Можно ли взять ребенка младше 10 лет? Возможно, если заказать снегоходную заброску на Усьвинские столбы в сопровождении родителя (около 3000 руб. с чел.), тогда ребенку не придется идти пешком большое расстояние.

Предупредите, если хотите записаться с ребенком, чтобы мы заранее организовали заброску.

Можно ли ехать с чемоданом?

Размер багажного места в трансфере ограничен, поэтому рекомендуем ехать с городским рюкзаком, который помещается в ручную кладь.

Будут ли связь и интернет?

В населенных пунктах интернет и связь стабильные.

На некоторых участках пути интернет может пропадать, что создает прекрасную атмосферу зимнего детокса.

Что делать, если я опоздаю к старту похода, или мне нужно досрочно уехать?

В таком случае можно будет догнать группу на такси или общественном транспорте. Однако, дополнительные расходы ложатся на плечи участника, поэтому рекомендуем приезжать заранее.

Могут ли быть изменения в программе?

Для тура 21-23.02.26 программа и условия проживания немного изменены, подробнее уточните у консультанта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

