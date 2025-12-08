1 день

Усьвинские столбы

Ранним морозным утром встречаемся в центре города Перми, садимся в автобус и отправляемся на север Пермского края.

После 3 часов дороги среди белоснежных просторов останавливаемся в деревне Усьва, откуда стартует тропа на Усьвинские столбы, известные по различным кинолентам.

Основная часть тропы пролегает по заснеженному еловому лесу вдоль реки Усьва и только перед самыми столбами тропинка устремляется вверх. 100 метров подъема — и мы на знаменитых видовых площадках с видом на Чертов палец. Достанем термосы с чаем и отметим наше небольшое восхождение.

Неспешная прогулка туда и обратно займёт 4-5 часов.

После активной части садимся в автобус и едем в Губаху, где нас ждет остановка на обед и несколько любопытных локаций. Губаха — город шахтёров, горнолыжников и уральских пещер. Фотографируемся на фоне заснеженных декораций к фильму, увидим гору Ладейная с подвесного моста.

Продолжаем наше путешествие на север и к вечеру прибываем в столицу Перми Великой — древний город Чердынь. Заселяемся в настоящий деревенский дом, где нас ждет горячий ужин прямо из русской печи. Отдыхаем после насыщенного дня

6 ч в пути (430 км).

Ночевка в доме в деревне.

Прогулка на столбы 4-5 ч (15 км).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160