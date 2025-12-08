За три дня мы увидим самые знаковые пейзажи Прикамья, поднимемся на гору Полюд (527
Программа тура по дням
Усьвинские столбы
Ранним морозным утром встречаемся в центре города Перми, садимся в автобус и отправляемся на север Пермского края.
После 3 часов дороги среди белоснежных просторов останавливаемся в деревне Усьва, откуда стартует тропа на Усьвинские столбы, известные по различным кинолентам.
Основная часть тропы пролегает по заснеженному еловому лесу вдоль реки Усьва и только перед самыми столбами тропинка устремляется вверх. 100 метров подъема — и мы на знаменитых видовых площадках с видом на Чертов палец. Достанем термосы с чаем и отметим наше небольшое восхождение.
Неспешная прогулка туда и обратно займёт 4-5 часов.
После активной части садимся в автобус и едем в Губаху, где нас ждет остановка на обед и несколько любопытных локаций. Губаха — город шахтёров, горнолыжников и уральских пещер. Фотографируемся на фоне заснеженных декораций к фильму, увидим гору Ладейная с подвесного моста.
Продолжаем наше путешествие на север и к вечеру прибываем в столицу Перми Великой — древний город Чердынь. Заселяемся в настоящий деревенский дом, где нас ждет горячий ужин прямо из русской печи. Отдыхаем после насыщенного дня
- 6 ч в пути (430 км).
- Ночевка в доме в деревне.
- Прогулка на столбы 4-5 ч (15 км).
Полюд и Ветлан на снегоходах
Ранним утром завтракаем и выезжаем в сторону Красновишерска через настоящую зимнюю сказку: по пути заснеженные деревни с густым дымом из труб и море снега.
Сегодня восходим на гору Полюд (527 м). Часть пути проходим на снегоходах, а последние метры подъёма пешком. На вершине нас ждёт награда: круговая панорама бескрайних лесов и гор, горячий чай и время просто насладиться тишиной.
Обедаем в местном кафе, а после поднимаемся на камень Ветлан — отвесный утёс над рекой Вишерой с потрясающей панорамой лесов и гор. Зимой место особенно красиво: деревья покрыты инеем, река частично скована льдом.
К вечеру возвращаемся в нашу деревню. Ужин из местных даров леса, аромат уральской кухни.
По желанию вечером на снегоходе можно заехать покормить диких кабанов, попробовать чай и местным «правильным» невареным вареньем. Ну а самых стойких ждет жаркая банька и снежные сугробы.
- 2 ч в пути.
- Заброска на снегоходе на Полюд.
- Подъем на Ветлан (2 ч).
- Ночевка в доме в деревне.
Каменный город и возвращение в Пермь
После завтрака прощаемся с домом и едем в Чердынь, где нас ждет экскурсия. Познакомившись с историей города, отправляемся в обратный путь.
По пути заедем в еще одно место, без которого не обходится ни один путеводитель по Пермскому краю — Каменный город. Это скалы причудливой формы с «улицами и стенами», а зимой они покрываются жемчужным инеем.
Сделаем фото на закате и идём обратно по оборудованной тропе: на этом активная часть нашего путешествия окончена.
Через несколько часов прибываем в Пермь*, по желанию идем в ресторан, где подведем итоги нашего путешествия.
*Если вы любите кататься на горных лыжах и сноубордах, можно продлить отпуск и остаться на 1-2 дня в Губахе, снаряжение для катания можно взять в прокат на месте.
Также и в самом городе Пермь можно найти много интересного для самостоятельного изучения: картинные галереи, музеи и театры. Особенно прекрасен музей под открытым небом неподалеку от Перми — Хохловка, где на январских выходных планируется множество интерактивных программ.
- 6 ч в пути (430 км).
- Прогулка в Каменный город 2 ч.
- Возвращение в Пермь.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Обратите внимание! Стоимость для заезда 04-06.01, 07-09.01 составляет 53 900 ₽, для 21-23.02 — 49 900 ₽
Проживание в деревенском большом доме c русской печью и центральным отоплением, теплым туалетом и душевой кабиной.
Завтраки и ужины готовят гостям хозяева в русской печи из местных продуктов. По желанию можно будет сходить в баню.
Важно! Для тура 21-23.02.26 программа и условия проживания немного изменены, подробнее у консультанта.
Варианты проживания
Гостевой дом
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в деревенском доме с русской печью и баней (2 ночи)
- Все переезды на маршруте (всего 800 км)
- 2 завтрака и 2 ужина, приготовленные в русской печи из местных продуктов
- Прогулка к Усьвинским столбам, Ветлану, Каменному городу
- Снегоходы на гору Полюд (527 м)
- Экскурсия по Чердыни
- Работа опытного инструктора
- Регистрация в МЧС
- Входные билеты в нацпарк Вишерский и на гору Полюд
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Пермь (от 4500 руб. из Москвы)
- Обеды в кафе (около 500 рублей за обед)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Вам понадобится удобная зимняя треккинговая обувь для прогулок и теплая ходовая одежда на Полюд и Усьвинские столбы (4-5 часов туда-обратно).
Во время переездов и небольших вылазок можно быть в городской одежде, главное по погоде, обязательно проверяйте прогноз. Зимой может быть до -40!
Лучше ехать с небольшим рюкзаком, который помещается в ручную кладь. C собой возьмите маленький рюкзачок для радиалок, куда поместится термос с чаем и небольшой перекус.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- ледоходы.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- термоноски теплые;
- шерстяные носки;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- зимняя обувь;
- тапочки.
Личные вещи:
- термос;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- лёгкое полотенце;
- банное;
- пауэрбанк;
- химические грелки.
Какая будет погода?
В январе-марте морозная погода, в среднем -20… -10. Перед поездкой обязательно проверьте прогноз погоды в Чердыни.
Как будем питаться?
2 завтраки и 2 ужина в гостевом доме включены в стоимость. Готовят из местных продуктов в русской печи.
Обеды в столовых в Губахе и Красновишерске (500 руб.) не включены в стоимость.
Какая обувь должна быть?
Подойдет любая удобная спортивная зимняя обувь с нескользкой подошвой.
Для сильных морозов до -40 в идеале сапоги ЭВА с вкладышем или валенки.
Можно ли с детьми? С какого возраста?
Путешествие доступно для детей старше 10 лет. Главное, чтобы ваш ребенок был готов к длительным прогулкам на морозе.
Можно ли взять ребенка младше 10 лет? Возможно, если заказать снегоходную заброску на Усьвинские столбы в сопровождении родителя (около 3000 руб. с чел.), тогда ребенку не придется идти пешком большое расстояние.
Предупредите, если хотите записаться с ребенком, чтобы мы заранее организовали заброску.
Можно ли ехать с чемоданом?
Размер багажного места в трансфере ограничен, поэтому рекомендуем ехать с городским рюкзаком, который помещается в ручную кладь.
Будут ли связь и интернет?
В населенных пунктах интернет и связь стабильные.
На некоторых участках пути интернет может пропадать, что создает прекрасную атмосферу зимнего детокса.
Что делать, если я опоздаю к старту похода, или мне нужно досрочно уехать?
В таком случае можно будет догнать группу на такси или общественном транспорте. Однако, дополнительные расходы ложатся на плечи участника, поэтому рекомендуем приезжать заранее.
Могут ли быть изменения в программе?
Для тура 21-23.02.26 программа и условия проживания немного изменены, подробнее уточните у консультанта.