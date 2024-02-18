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Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
16 авг в 06:00
20 сен в 06:30
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Палеонтологическая экспедиция в Перми: Окаменелости Пермского моря
Погрузитесь в мир древних организмов вместе с профессиональным палеонтологом. Найдите свою уникальную окаменелость
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
19 июля в 08:00
26 июля в 08:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Из аэропорта»
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