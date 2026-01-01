Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой рюкзак (объёмом 10-20 литров).
По желанию: термос с любимым напитком (0,5 на человека) или 1 литр воды (летом).
Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа.
Деньги (везде работают карты, но немного наличных лучше взять).
Каждому участнику выдаем (по желанию):
чай из термоса
надежные дождевики
налобные фонарики для ночных прогулок
треккинговые палки
сидушки на резинке.
Программа тура по дням
Уральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке Чусовая
Встретимся, позавтракаем в кафе и доедем до села Кын на Чусовой. Здесь начинается «земля пермская», что логично связывает наше путешествие с посещением Чердыни. Прогуляемся по старинным улочкам и посмотрим на Кын с видовых точек над рекой. Это место часто называют Уральской Швейцарией за рельеф и пейзажи.
Вы узнаете историю села, о Строгановых и о том, как по Чусовой, одной из ключевых транспортных артерий Урала, сплавляли металл. Это единственная река, пересекающая Уральский хребет и расположенная одновременно в Европе и Азии.
После обеда доберёмся на лодке до противоположного берега и отправимся через хвойный лес на вершину камня Великан. Утёс напоминает спящего исполина, укрывшегося в лесу. С ним связаны легенды о стражнике Урала, обращённом в камень за непокорность богам. С него открываются впечатляющие виды на реку и тайгу. Протяжённость маршрута — 6 км пешком.
Посетим две живописные локации, сделаем фото и спустимся к камню Печка. Под ярким солнечным светом скала будто начинает «тлеть», отсюда и название. Затем снова прокатимся на лодке по участку реки, где она образует «подкову».
Около 20:00 приедем в Губаху и поужинаем в ресторане.
Усьвинские столбы, Каменный город и другие локации
Утром едем к природному символу Прикамья — Усьвинским столбам. Доберёмся до них на лодках раньше других групп. На вершине выпьем горячий чай и послушаем тишину над рекой. Сделаем кадры с бескрайней тайгой и скалой Чёртов палец. На обратном пути посетим грот Столбовой — археологическую стоянку древнего человека.
Переедем в Каменный город. Прогуляемся по лесу (3 км в обе стороны), исследуем лабиринты, заглянем в расщелины и насладимся видами с высоких валунов. После пообедаем в одной из лучших столовых края.
Поднимемся на хребет Рудянский спой к горе Крестовая, где расположена популярная горнолыжная база. Пройдёмся, любуясь пейзажами, сможем прокатиться на подъёмнике. По дороге посетим самый длинный подвесной мост Пермского края и декорации к фильму «Сердце Пармы». Вечером переедем в Красновишерск и поужинаем. Если останутся силы, прогуляемся по городу.
Гора Полюд, скала Ветлан, город Чердынь
Идём к камню Ветлан через берёзовую рощу (3,5 км в одну сторону). Выйдем на вершину утёса над рекой Вишерой. Отсюда нам откроется вид на гору Полюд и просторы Северного Урала. Увидим и рукотворные островки — ряжи, которые использовались во времена лесосплава.
Перекусим на свежем воздухе и отправимся на лодочную прогулку по Вишере до грота Малый Ветлан с застывшими кораллами возрастом более 300 миллионов лет. Осмотрим отвесные утёсы Ветлана с воды.
После до подножия горы Полюд проедем на внедорожнике, до вершины нам останется пройти 2 км пешком (час пути). На вершине насладимся тишиной и подведём итоги путешествия.
На обратном пути заедем в город Чердынь. Прогуляемся по старинным улицам, где развивались события фильма «Сердце Пармы» и началось освоение Урала. Вечером — ужин в ресторане с элементами национальной кухни и вручение подарков от нашей команды. В Пермь вернёмся около 23:50.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|49 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в удобном месте: аэропорт, вокзал, ваш отель в Перми
- Трансфер на комфортном 6-7-местном минивэне (протяжённость всего маршрута - 1200 км)
- Все возможные заброски туда и обратно на лодках и внедорожнике: скала Великан и Печка на р. Чусовая, Усьвинские столбы на р. Усьва, скала Ветлан и пещера на р. Вишера, гора Полюд
- Дополнительное снаряжение для повышенного комфорта: дождевики, треккинговые палки, сидушки на резинке
- Билеты в природный парк «Пермский»
- Услуги профессионального гида
- Бонус от команды
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Перми и обратно
- Проживание
- Питание (останавливаемся только в проверенных местах). Средний чек на человека за приём пищи - 600 ₽