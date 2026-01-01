Мои заказы

Топовые локации Пермского края в мини-группе с треккингами и водными прогулками

Полюбоваться Усьвинскими столбами и таёжными лесами, погулять по Уральской Швейцарии
Вы увидите ключевые достопримечательности Пермского края: древние монастыри, пещеры и гроты, утёсы и вершины. Мы побываем там, где начинается «земля пермская». Погуляем по хвойным лесам и прокатимся по рекам Чусовая,
читать дальшеуменьшить

Усьва и Вишера.

Исследуем лабиринты Каменного города и поднимемся в горы, где царит тишина и открываются виды на реки, скалы и тайгу. Вы познакомитесь с Северным Уралом без спешки и с комфортом. Вам осталось только купить билеты до Перми — обо всём остальном мы уже позаботились!

Топовые локации Пермского края в мини-группе с треккингами и водными прогулками
Топовые локации Пермского края в мини-группе с треккингами и водными прогулками
Топовые локации Пермского края в мини-группе с треккингами и водными прогулками

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой рюкзак (объёмом 10-20 литров).
По желанию: термос с любимым напитком (0,5 на человека) или 1 литр воды (летом).
Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа.
Деньги (везде работают карты, но немного наличных лучше взять).

Каждому участнику выдаем (по желанию):
чай из термоса
надежные дождевики
налобные фонарики для ночных прогулок
треккинговые палки
сидушки на резинке.

Программа тура по дням

1 день

Уральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке Чусовая

Встретимся, позавтракаем в кафе и доедем до села Кын на Чусовой. Здесь начинается «земля пермская», что логично связывает наше путешествие с посещением Чердыни. Прогуляемся по старинным улочкам и посмотрим на Кын с видовых точек над рекой. Это место часто называют Уральской Швейцарией за рельеф и пейзажи.

Вы узнаете историю села, о Строгановых и о том, как по Чусовой, одной из ключевых транспортных артерий Урала, сплавляли металл. Это единственная река, пересекающая Уральский хребет и расположенная одновременно в Европе и Азии.

После обеда доберёмся на лодке до противоположного берега и отправимся через хвойный лес на вершину камня Великан. Утёс напоминает спящего исполина, укрывшегося в лесу. С ним связаны легенды о стражнике Урала, обращённом в камень за непокорность богам. С него открываются впечатляющие виды на реку и тайгу. Протяжённость маршрута — 6 км пешком.

Посетим две живописные локации, сделаем фото и спустимся к камню Печка. Под ярким солнечным светом скала будто начинает «тлеть», отсюда и название. Затем снова прокатимся на лодке по участку реки, где она образует «подкову».

Около 20:00 приедем в Губаху и поужинаем в ресторане.

Уральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке ЧусоваяУральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке ЧусоваяУральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке ЧусоваяУральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке ЧусоваяУральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке ЧусоваяУральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке ЧусоваяУральская Швейцария: село Кын, камни Великан и Печка на реке Чусовая
2 день

Усьвинские столбы, Каменный город и другие локации

Утром едем к природному символу Прикамья — Усьвинским столбам. Доберёмся до них на лодках раньше других групп. На вершине выпьем горячий чай и послушаем тишину над рекой. Сделаем кадры с бескрайней тайгой и скалой Чёртов палец. На обратном пути посетим грот Столбовой — археологическую стоянку древнего человека.

Переедем в Каменный город. Прогуляемся по лесу (3 км в обе стороны), исследуем лабиринты, заглянем в расщелины и насладимся видами с высоких валунов. После пообедаем в одной из лучших столовых края.

Поднимемся на хребет Рудянский спой к горе Крестовая, где расположена популярная горнолыжная база. Пройдёмся, любуясь пейзажами, сможем прокатиться на подъёмнике. По дороге посетим самый длинный подвесной мост Пермского края и декорации к фильму «Сердце Пармы». Вечером переедем в Красновишерск и поужинаем. Если останутся силы, прогуляемся по городу.

Усьвинские столбы, Каменный город и другие локацииУсьвинские столбы, Каменный город и другие локацииУсьвинские столбы, Каменный город и другие локацииУсьвинские столбы, Каменный город и другие локацииУсьвинские столбы, Каменный город и другие локацииУсьвинские столбы, Каменный город и другие локации
3 день

Гора Полюд, скала Ветлан, город Чердынь

Идём к камню Ветлан через берёзовую рощу (3,5 км в одну сторону). Выйдем на вершину утёса над рекой Вишерой. Отсюда нам откроется вид на гору Полюд и просторы Северного Урала. Увидим и рукотворные островки — ряжи, которые использовались во времена лесосплава.

Перекусим на свежем воздухе и отправимся на лодочную прогулку по Вишере до грота Малый Ветлан с застывшими кораллами возрастом более 300 миллионов лет. Осмотрим отвесные утёсы Ветлана с воды.

После до подножия горы Полюд проедем на внедорожнике, до вершины нам останется пройти 2 км пешком (час пути). На вершине насладимся тишиной и подведём итоги путешествия.

На обратном пути заедем в город Чердынь. Прогуляемся по старинным улицам, где развивались события фильма «Сердце Пармы» и началось освоение Урала. Вечером — ужин в ресторане с элементами национальной кухни и вручение подарков от нашей команды. В Пермь вернёмся около 23:50.

Гора Полюд, скала Ветлан, город ЧердыньГора Полюд, скала Ветлан, город ЧердыньГора Полюд, скала Ветлан, город ЧердыньГора Полюд, скала Ветлан, город ЧердыньГора Полюд, скала Ветлан, город ЧердыньГора Полюд, скала Ветлан, город Чердынь

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в удобном месте: аэропорт, вокзал, ваш отель в Перми
  • Трансфер на комфортном 6-7-местном минивэне (протяжённость всего маршрута - 1200 км)
  • Все возможные заброски туда и обратно на лодках и внедорожнике: скала Великан и Печка на р. Чусовая, Усьвинские столбы на р. Усьва, скала Ветлан и пещера на р. Вишера, гора Полюд
  • Дополнительное снаряжение для повышенного комфорта: дождевики, треккинговые палки, сидушки на резинке
  • Билеты в природный парк «Пермский»
  • Услуги профессионального гида
  • Бонус от команды
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Перми и обратно
  • Проживание
  • Питание (останавливаемся только в проверенных местах). Средний чек на человека за приём пищи - 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми, 4:00-5:00
Завершение: Пермь, ориентировочно в 23:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра
Юра — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1688 туристов
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов. Создаём нешаблонные программы с 2014 года —
читать дальшеуменьшить

авторские экскурсии, сплавы и экспедиции, продуманные до мелочей и наполненные впечатлениями. В каждом путешествии уделяем внимание комфорту, уникальности и душевной организации. Наша команда гидов — аккредитованные профессионалы, которые отлично знают регион и искренне любят своё дело. Насладимся каждым местом и моментом вместе!

Тур входит в следующие категории Перми

Похожие туры на «Топовые локации Пермского края в мини-группе с треккингами и водными прогулками»

Топовые локации Пермского края зимой в мини-группе
Пешая
3 дня
-
10%
10 отзывов
Топовые локации Пермского края зимой в мини-группе
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 4:00-5:3...
12 июн в 04:00
18 дек в 04:00
58 500 ₽65 000 ₽ за человека
Пермская кругосветка
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Пермская кругосветка
Начало: Россия, Пермь
14 июн в 10:00
19 июл в 10:00
54 100 ₽ за человека
Пермский край - впечатлений через край
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край
Начало: Россия, Пермь
9 июл в 10:00
17 сен в 10:00
38 500 ₽ за человека
Пермский край - впечатлений через край. Зимнее путешествие
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Пермский край - впечатлений через край. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
19 фев в 10:00
от 36 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Перми
Все туры из Перми
-10%
до 7 ноября
49 500 ₽ за человека