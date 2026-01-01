Встретимся, позавтракаем в кафе и доедем до села Кын на Чусовой. Здесь начинается «земля пермская», что логично связывает наше путешествие с посещением Чердыни. Прогуляемся по старинным улочкам и посмотрим на Кын с видовых точек над рекой. Это место часто называют Уральской Швейцарией за рельеф и пейзажи.

Вы узнаете историю села, о Строгановых и о том, как по Чусовой, одной из ключевых транспортных артерий Урала, сплавляли металл. Это единственная река, пересекающая Уральский хребет и расположенная одновременно в Европе и Азии.

После обеда доберёмся на лодке до противоположного берега и отправимся через хвойный лес на вершину камня Великан. Утёс напоминает спящего исполина, укрывшегося в лесу. С ним связаны легенды о стражнике Урала, обращённом в камень за непокорность богам. С него открываются впечатляющие виды на реку и тайгу. Протяжённость маршрута — 6 км пешком.

Посетим две живописные локации, сделаем фото и спустимся к камню Печка. Под ярким солнечным светом скала будто начинает «тлеть», отсюда и название. Затем снова прокатимся на лодке по участку реки, где она образует «подкову».

Около 20:00 приедем в Губаху и поужинаем в ресторане.