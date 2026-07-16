Петергоф — это бывшая императорская резиденция и удивительный театр воды под открытым небом.
Приглашаю вас пройтись по знаменитому Нижнему парку, увидеть великолепные каскады, дворцы и павильоны. Узнать, как Петру I удалось воплотить грандиозный замысел русского Версаля. И представить, как был устроен быт царской семьи и как в Петергофе проходили праздники.
Приглашаю вас пройтись по знаменитому Нижнему парку, увидеть великолепные каскады, дворцы и павильоны. Узнать, как Петру I удалось воплотить грандиозный замысел русского Версаля. И представить, как был устроен быт царской семьи и как в Петергофе проходили праздники.
Описание экскурсии
На нашем маршруте
- Верхний сад
- Нижний парк
- Большой дворец и Большой каскад
- Фонтан «Самсон»
- Оранжерея и фонтан «Тритон»
- Каскад «Шахматная гора» и «Римские» фонтаны
- Фонтаны-шутихи
- Фонтан «Солнце»
- Дворец Монплезир
- Фонтаны «Адам» и «Ева»
- Павильон «Эрмитаж» и «Львиный каскад»
- Павильон «Марли» и каскад «Золотая гора»
Вы узнаете:
- об истории создания парка, его архитекторах, скульпторах и мастерах фонтанных дел, которые трудились над его оформлением
- устройстве уникальной фонтанной системы, которая работает без единого насоса
- как был устроен быт хозяев резиденции и какие праздники здесь проводили
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк: взрослые — 900 ₽ в будние дни / 1100 ₽ в выходные и праздники, дети 14–18 лет — 600 ₽, дети 7–14 лет — 150 ₽
- Дворцы и павильоны мы осмотрим снаружи
- До Петергофа вам нужно добраться самостоятельно
- Фонтаны работают с конца апреля по октябрь
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петергофе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1270 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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