Петергоф открывает перед посетителями свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и уникальные инженерные решения. Это место, где оживают замыслы Петра Великого, и каждый уголок парка скрывает неожиданные сюрпризы. Прогулка по парадным аллеям, посещение фонтана «Самсон» и дворца Монплезир оставят незабываемые впечатления. Здесь можно встретить любопытных белок и узнать, как создавался этот чудесный ансамбль

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Если вы впервые открываете для себя Петергоф, эта экскурсия — именно то, что нужно. Всего за 45 минут вы доберётесь из центра Петербурга до сказочного города на берегу Финского залива.

На прогулке по Нижнему парку — главной жемчужине Петергофа — мы с вами:

пройдём по парадным аллеям, утопающим в зелени

увидим легендарный фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»

подойдём ко дворцу Монплезир — старейшей резиденции на территории Нижнего парка

поднимемся на «Шахматную гору» (она же «Каскад драконов»)

оценим блестящую игру фонтанов-шутих и сложных каскадов

А ещё вы найдёте там:

хитроумные фонтаны «Зонтик», «Дубок» и «Водяная дорога»

множество укромных уголков и неожиданных сюрпризов

места обитания любопытных белок, которые иногда сами идут на контакт

И узнаете:

как создавался уникальный фонтанный ансамбль

какую роль в этом сыграла река Ропша

и почему Петергоф считается настоящим чудом инженерной мысли 18 века

Организационные детали

Я встречу вас на причале, где отправляются метеоры в Петергоф

В стоимость включена экскурсия по Нижнему парку. По вашему желанию и предварительной оплате, могу дополнительно оформить билеты в Большой дворец

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк (для вас и для гида): взрослый — 750 ₽, ученический — 550 ₽, дети до 14 лет бесплатно

Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость указана за поездку в одну сторону):

— Категория «комфорт»: взрослый — 1600 ₽, детский — 900 ₽

— Категория «комфорт» (у окна): взрослый — 1800 ₽, детский — 950 ₽

— Категория «бизнес» (в носовой части с панорамным видом): взрослый — 2500 ₽, детский — 1500 ₽