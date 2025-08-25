Петергоф открывает перед посетителями свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и уникальные инженерные решения. Это место, где оживают замыслы Петра Великого, и каждый уголок парка скрывает неожиданные сюрпризы.
Прогулка по парадным аллеям, посещение фонтана «Самсон» и дворца Монплезир оставят незабываемые впечатления. Здесь можно встретить любопытных белок и узнать, как создавался этот чудесный ансамбль
- 🌿 Уникальные фонтаны и каскады
- 🏰 Дворцы с богатой историей
- 🐿 Встречи с любопытными белками
- 🚶♂️ Прогулки по живописным аллеям
- 🔍 Интересные факты о создании парка
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Фонтан Самсон
- Дворец Монплезир
- Шахматная гора
Описание экскурсии
Если вы впервые открываете для себя Петергоф, эта экскурсия — именно то, что нужно. Всего за 45 минут вы доберётесь из центра Петербурга до сказочного города на берегу Финского залива.
На прогулке по Нижнему парку — главной жемчужине Петергофа — мы с вами:
- пройдём по парадным аллеям, утопающим в зелени
- увидим легендарный фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»
- подойдём ко дворцу Монплезир — старейшей резиденции на территории Нижнего парка
- поднимемся на «Шахматную гору» (она же «Каскад драконов»)
- оценим блестящую игру фонтанов-шутих и сложных каскадов
А ещё вы найдёте там:
- хитроумные фонтаны «Зонтик», «Дубок» и «Водяная дорога»
- множество укромных уголков и неожиданных сюрпризов
- места обитания любопытных белок, которые иногда сами идут на контакт
И узнаете:
- как создавался уникальный фонтанный ансамбль
- какую роль в этом сыграла река Ропша
- и почему Петергоф считается настоящим чудом инженерной мысли 18 века
Организационные детали
- Я встречу вас на причале, где отправляются метеоры в Петергоф
- В стоимость включена экскурсия по Нижнему парку. По вашему желанию и предварительной оплате, могу дополнительно оформить билеты в Большой дворец
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк (для вас и для гида): взрослый — 750 ₽, ученический — 550 ₽, дети до 14 лет бесплатно
Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость указана за поездку в одну сторону):
— Категория «комфорт»: взрослый — 1600 ₽, детский — 900 ₽
— Категория «комфорт» (у окна): взрослый — 1800 ₽, детский — 950 ₽
— Категория «бизнес» (в носовой части с панорамным видом): взрослый — 2500 ₽, детский — 1500 ₽
- Детский билет приобретается для пассажиров от 2 до 12 лет включительно
- Также потребуется приобрести билет на метеор для гида. Рекомендую сделать это заранее — так мы избежим очередей
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 2114 туристов
Здравствуйте, мои будущие гости! Я очень люблю Петербург и хочу показать вам этот прекрасный город с разных сторон! Здесь я окончила университет в 2007 году, потом были курсы гидов-переводчиков, аккредитация и всевозможные лицензии, был прослушан курс лекций «Гид по Европе». Для меня работа гидом — это бесконечное самообразование и расширение кругозора в самых разных областях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 авг 2025
Цена указана не полностью, по факту заплатила намного больше.
Елена хороший человек, но как экскурсовод нам не понравилась - информации рассказала мало, не интересно, экскурсия разочаровала.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте,Наталья. Спасибо,что нашли время и в 4утра написали отзыв о нашей вчерашней экскурсии. Очень жаль,что экскурсия не оправдала Ваши ожидания.
Э
Эдуард
20 авг 2025
Спасибо за экскурсию
О
Ольга
4 авг 2025
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории Петергофа.
Экскурсия получилась насыщенной и познавательной: всё было объяснено понятно, живо
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории Петергофа.
Олия
12 июн 2025
В целом хорошо, но рекомендации по ресторану понижает рейтинг экскурсии.
