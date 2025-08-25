Мои заказы

Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале

Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Петергоф открывает перед посетителями свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и уникальные инженерные решения. Это место, где оживают замыслы Петра Великого, и каждый уголок парка скрывает неожиданные сюрпризы.

Прогулка по парадным аллеям, посещение фонтана «Самсон» и дворца Монплезир оставят незабываемые впечатления. Здесь можно встретить любопытных белок и узнать, как создавался этот чудесный ансамбль
3.8
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные фонтаны и каскады
  • 🏰 Дворцы с богатой историей
  • 🐿 Встречи с любопытными белками
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным аллеям
  • 🔍 Интересные факты о создании парка
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Фонтан Самсон
  • Дворец Монплезир
  • Шахматная гора

Описание экскурсии

Если вы впервые открываете для себя Петергоф, эта экскурсия — именно то, что нужно. Всего за 45 минут вы доберётесь из центра Петербурга до сказочного города на берегу Финского залива.

На прогулке по Нижнему парку — главной жемчужине Петергофа — мы с вами:

  • пройдём по парадным аллеям, утопающим в зелени
  • увидим легендарный фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»
  • подойдём ко дворцу Монплезир — старейшей резиденции на территории Нижнего парка
  • поднимемся на «Шахматную гору» (она же «Каскад драконов»)
  • оценим блестящую игру фонтанов-шутих и сложных каскадов

А ещё вы найдёте там:

  • хитроумные фонтаны «Зонтик», «Дубок» и «Водяная дорога»
  • множество укромных уголков и неожиданных сюрпризов
  • места обитания любопытных белок, которые иногда сами идут на контакт

И узнаете:

  • как создавался уникальный фонтанный ансамбль
  • какую роль в этом сыграла река Ропша
  • и почему Петергоф считается настоящим чудом инженерной мысли 18 века

Организационные детали

  • Я встречу вас на причале, где отправляются метеоры в Петергоф
  • В стоимость включена экскурсия по Нижнему парку. По вашему желанию и предварительной оплате, могу дополнительно оформить билеты в Большой дворец
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк (для вас и для гида): взрослый — 750 ₽, ученический — 550 ₽, дети до 14 лет бесплатно

Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость указана за поездку в одну сторону):

— Категория «комфорт»: взрослый — 1600 ₽, детский — 900 ₽
— Категория «комфорт» (у окна): взрослый — 1800 ₽, детский — 950 ₽
— Категория «бизнес» (в носовой части с панорамным видом): взрослый — 2500 ₽, детский — 1500 ₽

  • Детский билет приобретается для пассажиров от 2 до 12 лет включительно
  • Также потребуется приобрести билет на метеор для гида. Рекомендую сделать это заранее — так мы избежим очередей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 2114 туристов
Здравствуйте, мои будущие гости! Я очень люблю Петербург и хочу показать вам этот прекрасный город с разных сторон! Здесь я окончила университет в 2007 году, потом были курсы гидов-переводчиков, аккредитация и всевозможные лицензии, был прослушан курс лекций «Гид по Европе». Для меня работа гидом — это бесконечное самообразование и расширение кругозора в самых разных областях.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Н
Наталья
25 авг 2025
Цена указана не полностью, по факту заплатила намного больше.
Елена хороший человек, но как экскурсовод нам не понравилась - информации рассказала мало, не интересно, экскурсия разочаровала.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте,Наталья. Спасибо,что нашли время и в 4утра написали отзыв о нашей вчерашней экскурсии. Очень жаль,что экскурсия не оправдала Ваши ожидания.
читать дальше

Хочется отметить,что она была классическая. Все самое прекрасное в Нижнем парке Петергофа мы увидели. Вы и Ваши спутники были в чудесном настроении. С солнечной теплой погодой нам повезло. Я очень старалась,чтобы было интересно и детям и взрослым. Дополнительные расходы заранее прописаны были в программе,а именно,что дополнительно оформляются билеты на метеор и в парк. Удивлена,что Вы отметили какие-то скрытые расходы. Вы и Ваши спутники были в чудесном настроении и говорили,что им интересно,фотографировались,радовались фонтанам-шутихам,особенно Ваша младшая дочь.

Э
Эдуард
20 авг 2025
Спасибо за экскурсию
О
Ольга
4 авг 2025
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!

Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории Петергофа.
Экскурсия получилась насыщенной и познавательной: всё было объяснено понятно, живо
читать дальше

и с интересными деталями, которые действительно запомнились.

Мы гуляли довольно долго, но время пролетело незаметно — Елена сумела сделать маршрут комфортным и увлекательным.
Чувствуется, что она любит свою работу и прекрасно знает материал.

Огромное спасибо за чудесную прогулку и атмосферу — рекомендуем от всей души!

Прекрасная экскурсия с отличным гидом!Прекрасная экскурсия с отличным гидом!Прекрасная экскурсия с отличным гидом!Прекрасная экскурсия с отличным гидом!Прекрасная экскурсия с отличным гидом!Прекрасная экскурсия с отличным гидом!Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Олия
Олия
12 июн 2025
В целом хорошо, но рекомендации по ресторану понижает рейтинг экскурсии.

