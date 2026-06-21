Петергоф откроет вам две стороны загородной жизни российских императоров. Сначала вас ждут грандиозные каскады, сверкающие струи воды и парадные ансамбли Нижнего парка. Затем вы окажетесь в Александрии — пейзажном парке, где царит совсем другое настроение: уютные дворцы, тенистые аллеи, виды на Финский залив и неизвестные истории о венценосной семье.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадная столица фонтанов

Начнём прогулку в знаменитом Нижнем парке, который уже более 300 лет поражает гостей красотой инженерных и художественных решений. Вы увидите:

Большой каскад — главный символ Петергофа

фонтаны «Адам», «Ева», «Нептун» и «Тритон»

фонтаны-шутихи

аллеи, скульптуры и панорамные виды на Финский залив

дворцы Монплезир и Марли

Поговорим о том, как создавалась фонтанная система Петергофа, почему она до сих пор работает без насосов и какие идеи Пётр I воплотил в этом грандиозном ансамбле.

Семейная резиденция Романовых

Продолжим прогулку в Александрии — парке с совершенно иной атмосферой. Здесь нет торжественных каскадов и строгой симметрии. Вместо них — просторные лужайки, извилистые дорожки, старые деревья и ощущение загородного уединения. Вы увидите:

коттедж в духе английской неоготики

Фермерский дворец

готическую капеллу

Вы узнаете, каким был повседневный уклад Романовых, почему Александрия стала их любимой семейной резиденцией и чем этот парк принципиально отличается от парадных ансамблей Петергофа.

Организационные детали