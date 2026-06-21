Петергоф откроет вам две стороны загородной жизни российских императоров. Сначала вас ждут грандиозные каскады, сверкающие струи воды и парадные ансамбли Нижнего парка.
Затем вы окажетесь в Александрии — пейзажном парке, где царит совсем другое настроение: уютные дворцы, тенистые аллеи, виды на Финский залив и неизвестные истории о венценосной семье.
Затем вы окажетесь в Александрии — пейзажном парке, где царит совсем другое настроение: уютные дворцы, тенистые аллеи, виды на Финский залив и неизвестные истории о венценосной семье.
Описание экскурсии
Парадная столица фонтанов
Начнём прогулку в знаменитом Нижнем парке, который уже более 300 лет поражает гостей красотой инженерных и художественных решений. Вы увидите:
- Большой каскад — главный символ Петергофа
- фонтаны «Адам», «Ева», «Нептун» и «Тритон»
- фонтаны-шутихи
- аллеи, скульптуры и панорамные виды на Финский залив
- дворцы Монплезир и Марли
Поговорим о том, как создавалась фонтанная система Петергофа, почему она до сих пор работает без насосов и какие идеи Пётр I воплотил в этом грандиозном ансамбле.
Семейная резиденция Романовых
Продолжим прогулку в Александрии — парке с совершенно иной атмосферой. Здесь нет торжественных каскадов и строгой симметрии. Вместо них — просторные лужайки, извилистые дорожки, старые деревья и ощущение загородного уединения. Вы увидите:
- коттедж в духе английской неоготики
- Фермерский дворец
- готическую капеллу
Вы узнаете, каким был повседневный уклад Романовых, почему Александрия стала их любимой семейной резиденцией и чем этот парк принципиально отличается от парадных ансамблей Петергофа.
Организационные детали
- Программа начинается в Петергофе, куда вам нужно будет добраться самостоятельно наземным транспортом или на «Метеоре»
- Входные билеты в парки оплачиваются отдельно, в том числе и для гида:
— Нижний парк: взрослый — 900 ₽ будни / 1100 ₽ выходные дни; льготные категории 600 ₽
— парк Александрия: взрослый 400 ₽, учащиеся 250 ₽
- Все объекты осматриваем снаружи
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нижнего парка Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1910 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо большое гиду Ульяне, Этот день в Питергофе прошло великолепно, все было интересно. И с погодой повезло.
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