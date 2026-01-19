Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
21 янв в 10:30
23 янв в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
от 3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Завтра в 11:00
21 янв в 11:00
8555 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Полюбуйтесь каскадами фонтанов, величественным дворцом и вдохните свежий морской воздух
Начало: На ул. Морского Десанта
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
24 янв в 11:00
25 янв в 11:00
7900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Петергофу «Волшебство фонтанов и аллей»
Откройте для себя красоту Петергофа с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне фонтанов и аллей ждут вас
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
